Заливной пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка на основе жидкого теста, которым заливается начинка в разных комбинациях. Выпекаются такие пироги сладкими к десертному столу или с картофелем, мясом, яйцами и овощами, для подачи самостоятельным вторым блюдом. Тесто для всех вариантов пирогов замешивается на молочных ингредиентах с разрыхлителем, хорошо пропекается и текстуру пирога делает мягкой и пышной.

Заливной пирог на кефире с капустой в духовке

Вкус заливного пирога на кефире с капустой в духовке во многом определяется вкусом начинки. Капусту чаще всего обжаривают или добавляют сырой, а в этом рецепте вам предлагается потушить ее в молоке со сливочным маслом и дополнить отварным яйцом. Тесто для заливного пирога замешиваем на кефире, растительном масле, яйцах и разрыхлителе.

Ингредиенты –+4 порц.

Для теста:

Кефир 240 мл. (2,5% жирности)

Мука 260 гр.

Масло растительное 100 мл.

Яйцо куриное 3 шт.

Соль ½ ч.л.

Сахар-песок ½ ч.л.

Разрыхлитель 10 гр.

Кунжут по вкусу

Для начинки:

Капуста белокочанная 500 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Молоко коровье 60 мл.

Масло сливочное 50 гр.

Сахар-песок 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Зелень по вкусу

Кунжут для декора

Шаги 80 мин.

Заливной пирог в духовке готовится быстро и просто. Капусту нашинковать тонкой соломкой, сразу переложить в глубокую сковороду, добавить соль с сахаром и руками немного перетереть. Налить к ней 60 мл молока. Затем добавить нарезанное небольшими кусочками сливочное масло. На небольшом огне под прикрытой крышкой и при периодическом помешивании, потушить капусту в течение 15 минут, если капуста ранняя, а для поздней время тушения увеличить. К тушеной капусте добавить мелко нарубленные отваренные яйца с зеленью, солью и перемешать. Начинка из капусты для пирога готова. В посуду для замеса теста разбить три яйца и добавить соль с сахаром. Венчиком эти ингредиенты перемешать и налить немного подогретый кефир. Затем налить растительное масло и все перемешать до однородности. Муку смешать с разрыхлителем. Эту смесь через сито пересыпать в кефирную массу. Венчиком замесить тесто до однородной текстуры. Консистенция должна получиться, как у теста для оладий. Форму, а лучше взять широкую, чтобы пирог не получился толстым, застелить пергаментной бумагой. В нее ровным слоем выложить половину замешанного кефирного теста. Поверх этого слоя равномерно разложить капустную начинку и полностью покрыть остальным тестом. Включить духовку на 200°С. Пирог сверху посыпать семенами кунжута. Запечь пирог в течение 50 минут и деревянной шпажкой проверить на готовность. Затем испеченный пирог извлечь из формы, немного остудить и порционно нарезать. Приготовленный заливной пирог на кефире с капустой в духовке можно подавать к столу как в теплом, так и в холодном виде. Вкусной и удачной выпечки!

Быстрый заливной пирог с картошкой

Быстрый заливной пирог с картошкой просто готовится и, может быть, у вас сытным перекусом или вкусным ужином. В этом рецепте тесто замешиваем на простокваше с содой и яйце. Для начинки картофель натираем на крупной терке и добавляем лук, который по желанию можно обжарить.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Простокваша – 300 мл.

Мука – 2,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Картофель – 4 шт.

Лук крупный – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Простоквашу немного подогрейте и перелейте в посуду для замеса теста. Разбейте к ней одно куриное яйцо и венчиком или ложкой перемешайте.

Шаг 2. Затем насыпьте по чайной ложке соли с содой и перемешайте еще раз.

Шаг 3. Муку просейте через сито, что сделает пирог более пышным.

Шаг 4. Замесите тесто до однородной текстуры и консистенции густой сметаны. Духовку включите на 180°С.

Шаг 5. Картофель почистите, промойте и измельчите на крупной терке.

Шаг 6. Тонкими четверть кольцами нарежьте крупную луковицу, переложите к картофелю, добавьте соль с черным перцем и перемешайте.

Шаг 7. Смажьте маслом любую форму для выпечки. В нее перелейте половину и даже чуть больше, замешанного теста и распределите ровным слоем.

Шаг 8. Поверх его равномерно разложите картофельную начинку.

Шаг 9. Затем остальным тестом залейте слой картофеля.

Шаг 10. Выпекайте пирог в течение 30 минут и это время зависит от толщины пирога. Более тонкий пирог пропечется быстрее. Испеченный пирог переложите на блюдо и немного остудите.

Шаг 11. Приготовленный быстрый заливной пирог с картошкой сервируйте к столу горячим и в дополнении любым соусом. Приятного аппетита!

Вкусный заливной пирог с рыбными консервами

Заливной пирог с рыбными консервами всегда получается очень вкусным независимо, что вы выбрали для начинки: сайру, горбушу, сардины, тунец или другую рыбу, только предпочтительное брать консервы в масле или собственном соку. В этом рецепте тесто замешиваем на кефире с содой. Рыбные консервы дополним яйцом с луком. Сформируем заливной пирог открытым и запечем под сырной корочкой.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1/2 ч.л.

Для начинки:

Рыбные консервы – 1 банка.

Яйцо отваренное – 3 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Сыр – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбить яйцо и вилкой разболтать. Налить к нему немного подогретый кефир, насыпать соль с содой и перемешать все еще раз.

Шаг 2. В кефирную массу через сито просеять муку и быстро замесить тесто до жидкой однородной текстуры.

Шаг 3. В отдельную посуду переложить из банки рыбные консервы вместе с соком или маслом.

Шаг 4. Вилкой их немного размять, чтобы остались мелкие рыбные кусочки.

Шаг 5. Заранее отваренные вкрутую яйца нарезать небольшими кубиками.

Шаг 6. Мелко нашинковать пучок зеленого лука и переложить к рыбе.

Шаг 7. К рыбной начинке переложить нарезку яиц и вилкой перемешать.

Шаг 8. Разъемную форму для выпечки смазать маслом и перелить в нее замешанное тесто, распределив ровным слоем.

Шаг 9. Поверх теста разложить приготовленную начинку из рыбных консервов. Духовку включить на 180°С.

Шаг 10. На 25 минут поставить пирог в разогретую духовку.

Шаг 11. По истечении этого времени пирог посыпать измельченным на крупной терке сыром и вернуть в духовку еще на 5 минут.

Шаг 12. Приготовленный вкусный заливной пирог с рыбными консервами немного остудить, освободить от формы и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Заливной пирог с луком и яйцом

Начинку из яйца с зеленым луком в любой домашней выпечке любят многие и не исключением будет заливной пирог. Вкус пирога получается разный в зависимости от теста, а в этом рецепте вам предлагается замесить его на ряженке с майонезом. Такое тесто получается мягким, влажным и не крошится при нарезке. Пирог можно разогреть в микроволновке без потери вкуса и с сохранением нежной текстуры. Количество начинки в пироге можно увеличить по своему вкусу.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Ряженка – 1 ст.

Майонез – 1 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1/2 ч.л.

Для начинки:

Яйцо отваренное – 3 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ряженку немного подогреть, перелить в посуду для замеса теста и разбить к ней два куриных яйца.

Шаг 2. Насыпать пол чайной ложки соды и добавить щепотку соли.

Шаг 3. Затем добавить столовую ложку майонеза.

Шаг 4. Эти ингредиенты хорошо перемешать и оставить на четверть часа, чтобы сода вступила в реакцию с молочной кислотой ряженки.

Шаг 5. В эту смесь через сито просеять стакан муки.

Шаг 6. Замесить тесто до однородной текстуры и консистенции сметаны.

Шаг 7. Перья зеленого лука промыть, обсушить салфеткой и мелко нашинковать.

Шаг 8. Посыпать лук солью и ложкой немного перетереть.

Шаг 9. Заранее отваренные вкрутую три яйца очистить от скорлупы и нарезать небольшими кубиками.

Шаг 10. Нарезку зеленого лука и яиц перемешать.

Шаг 11. Половину замешанного теста перелить в смазанную растительным маслом форму для выпечки.

Шаг 12. Поверх нее ровным слоем уложить приготовленную начинку.

Шаг 13. Затем залить начинку остальным тестом и ложкой равномерно распределить по всей поверхности пирога.

Шаг 14. Духовку включить на 180°С. Запечь пирог в течение 25-30 минут и проверить готовность деревянной шпажкой.

Шаг 15. Приготовленный заливной пирог с луком и яйцом извлечь из формы, немного остудить, порционно нарезать и подать к чаю или дополнением вместо хлеба к любому супу. Приятного аппетита!

Пирог с луком и яйцом на кефире

Пироги с луком и яйцом на кефире всегда получаются нежными, пышными и очень вкусными. Они формируются в основном послойно, а в этом рецепте вам предлагается яично-луковую начинку смешать с жидким кефирным тестом и запечь в духовке, что будет гораздо проще. Такой пирог отлично подойдет к супам вместо пирожков и хлеба.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.л.

Кефир – 150 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1/2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Яйцо отваренное – 2 шт.

Лук зеленый – 30 гр.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В небольшой посуде для замеса теста хорошо перемешайте два яйца с теплым кефиром, содой и солью.

Шаг 2. Через сито насыпьте муку и замесите тесто до однородной текстуры.

Шаг 3. Отваренные вкрутую яйца нарежьте кубиками.

Шаг 4. Перья зеленого лука промойте и мелко нашинкуйте.

Шаг 5. Нарезку яиц с луком переложите в замешанное тесто, и еще раз все перемешайте.

Шаг 6. Дно формы для выпечки застелите бумагой и немного смажьте растительным маслом.

Шаг 7. Духовку включите на 180°С. В форму перелейте замешанное с начинкой кефирное тесто.

Шаг 8. Запеките пирог в продолжение 40 минут и готовность проверьте деревянной палочкой.

Шаг 9. Приготовленный пирог с луком и яйцом на кефире переложите на тарелку и можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Заливной пирог с фаршем в духовке

Заливной пирог с фаршем в духовке будет у вас быстрым, простым и сытным блюдом для домашнего стола, и им можно накормить неожиданных гостей. В этом рецепте заливное тесто для пирога замешиваем на яйцах, молоке, сливочном масле и разрыхлителе. Фарш подходит любой и его обжариваем с луком и пряностями до готовности.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 1 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Мясной фарш – 400 гр.

Лук – 1 шт.

Прованские травы – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для заливного пирога. Включить для разогрева духовку на 180°С.

Шаг 2. Очищенную луковицу мелко нарезать.

Шаг 3. На разогретом растительном масле обжарить до золотистого цвета нарезку лука. Затем переложить к нему мясной фарш, хорошо размять вилкой и добавить соль с пряностями.

Шаг 4. Обжарить фарш на среднем огне при помешивании и до готовности. Затем его немного остудить.

Шаг 5. В посуду для замеса теста разбить яйца, налить молоко и растопленное в микроволновке сливочное масло. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 6. Через сито насыпать смешанный с разрыхлителем стакан муки и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 7. Разъемную форму для выпечки смазать сливочным маслом и перелить в нее половину замешанного теста.

Шаг 8. Поверх теста равномерно разложить обжаренный с луком фарш.

Шаг 9. Затем начинку полностью залить остальным тестом.

Шаг 10. Выпекать пирог в духовке в продолжение 40-45 минут. Деревянной палочкой проверить готовность.

Шаг 11. Приготовленный в духовке заливной пирог с фаршем переложить на блюдо, посыпать зеленью, порционно нарезать и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Простой и вкусный заливной пирог с яблоками

Простой и вкусный заливной пирог с яблоками готовится на любом жидком тесте, но наиболее вкусным и отлично сочетающимся с яблочной начинкой, является тесто на взбитых с сахаром яйцах, с добавлением соды или разрыхлителя. Пирог получается пышным и воздушным, а готовить его можно в любое время года.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Яйцо – 6 шт.

Сахар – 2 ст.

Сода – ½ ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Яблоки – 700 гр.

Масло растительное/сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбить 6 куриных яиц.

Шаг 2. К ним насыпать два стакана сахара.

Шаг 3. С помощью миксера эти ингредиенты взбить в пышную массу.

Шаг 4. Муку просеять на сито и смешать с содой и солью.

Шаг 5. Мучную смесь пересыпать ко взбитым яйцам и так же миксером замесить тесто до однородной текстуры. Тесто у вас получится жидким.

Шаг 6. Яблоки промыть и нарезать тонкими ломтиками.

Шаг 7. Смазать любым маслом форму для выпечки и в нее ровным слоем выложить яблочную нарезку.

Шаг 8. Замешанным тестом залить яблоки и форму немного встряхнуть, чтобы тесто улеглось.

Шаг 9. Духовку разогреть до 180°С. Запечь пирог в продолжение 40-45 минут. Если пирог сверху начнет немного подгорать, прикрыть его бумагой.

Шаг 10. Приготовленный простой и вкусный заливной пирог с яблоками извлечь из формы, немного остудить и подать к чаю. Приятного аппетита!

Заливной пирог с творогом

Для любителей творожной выпечки в этом рецепте предлагается просто и быстро приготовить заливной пирог с творогом. Жидкое тесто замешиваем на сметане, яйцах и разрыхлителе. Формируем пирог послойно. Творог для начинки смешиваем с яйцом, сахаром, крахмалом и кладем ее в середину пирога.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 100 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Творог – 200 гр.

Крахмал – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 50 гр.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 пакетик.

Сахарная пудра – для декора.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для пирога.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить три яйца, насыпать 100 гр. сахара, добавить щепотку соли и миксером взбить, чтобы получилась пышная масса.

Шаг 3. Затем в эту массу положить сметану и взбить повторно.

Шаг 4. В отдельную посуду просеять муку и смешать с разрыхлителем.

Шаг 5. Пересыпать мучную смесь к яично-сметанной смеси и миксером замесить тесто до однородности. Консистенция его получится жидкой.

Шаг 6. Для начинки творог желательно протереть через сито.

Шаг 7. Насыпать к протертому творогу 50 гр. сахара, добавить пакетик ванильного, столовую ложку крахмала, цедру лимона и ложкой перемешать.

Шаг 8. Затем в творожную массу разбить одно яйцо и перемешать еще раз.

Шаг 9. Форму для выпечки смазать кусочком сливочного масла, посыпать мукой или манкой и излишки их просто стряхнуть, что называется «французской рубашкой».

Шаг 10. Половину замешанного теста перелить в форму.

Шаг 11. Поверх теста, немного отступив от края, ровным слоем уложить начинку из творога.

Шаг 12. Залить начинку остальным тестом. Духовку включить на 180°С. Выпекать пирог в течение 30-35 минут.

Шаг 13. Приготовленный пирог немного остудить, извлечь из формы, переложить на блюдо, посыпать сахарной пудрой и сервировать к чаю. Приятного аппетита!

Как испечь заливной пирог с курицей

Испечь заливной пирог с курицей несложно, и не нужно особых кулинарных навыков, особенно для замеса теста. Этот простой рецепт удобен в тех случаях, когда у вас осталось отваренное куриное мясо. Тесто замешивается на сметане с майонезом и содой. Начинку из курицы в этом рецепте дополним отваренными яйцами и зеленым луком, что получится очень вкусно.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 1.5 ст.

Яйцо – 3 шт.

Сметана – 150 мл.

Майонез – 150 гр.

Сода – 1/2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Для начинки:

Яйцо – 6 шт.

Куриное мясо отваренное – 400 гр.

Зеленый лук – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отварите вкрутую 6 яиц и их остудите в ледяной воде.

Шаг 2. За это время замесите тесто. В отдельную посуду разбейте 3 яйца, добавьте соль с сахаром и содой. Венчиком или вилкой эти ингредиенты хорошо перемешайте.

Шаг 3. Затем в эту смесь через сито насыпьте муку и замесите тесто до однородной и не очень густой текстуры.

Шаг 4. Смажьте растительным маслом форму для выпечки и в нее перелейте половину замешанного теста.

Шаг 5. Отваренную курицу нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 6. Яйца очистите от скорлупы и нарежьте крупными кубиками.

Шаг 7. Поверх теста равномерно разложите нарезку курицы.

Шаг 8. Поверх курицы выложите крупно нашинкованный зеленый лук.

Шаг 9. Поверх лука разложите нарезку яиц.

Шаг 10. Начинку равномерно залейте остальным тестом.

Шаг 11. Духовку включите на 180°С. Выпекайте пирог в течение 30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Испеченный пирог немного остудите и переложите из формы на блюдо.

Шаг 12. Приготовленный заливной пирог с курицей порционно нарежьте и сервируйте к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Заливной пирог на сметане

Тесто для заливных пирогов часто замешивают на сметане с майонезом, но вариант замеса на одной сметане получается менее калорийным. Сметанное тесто текстуру пирога делает более мягкой и нежной, хорошо держит начинку, запекается с румяной корочкой, а пирог не черствеет. К такому тесту подходит любая начинка, а в этом рецепте готовим с капустой.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 2 ст.

Яйцо – 3 шт.

Сметана – 400 гр.

Разрыхлитель – 15 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки + для смазывания формы.

Для начинки:

Капуста – 900 гр.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте согласно рецепту, все ингредиенты для пирога. Яйца и сметана должны быть комнатной температуры. Капусту мелко нашинкуйте и обжарьте на разогретом растительном масле в течение 15-20 минут, добавив вначале немного воды. К обжаренной капусте добавьте соль с нарезанным укропом.

Шаг 2. В посуде для замеса теста венчиком взбейте яйца, добавьте сметану со щепоткой соли и перемешайте. Затем через сито насыпьте муку с разрыхлителем и замесите жидкое однородное тесто.

Шаг 3. Смажьте растительным маслом форму для пирога и в нее перелейте половину замешанного сметанного теста.

Шаг 4. Поверх его равномерно разложите капустную начинку и залейте остальным тестом. Духовку включите на 180°С. Выпекайте пирог в течение 40 минут.

Шаг 5. Испеченный заливной пирог на сметане остудите, извлеките из формы, порционно нарежьте и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!