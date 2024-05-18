Описание приготовления:

Основа для этого соуса — сливки, именно они придают тот самый нежный сливочный вкус. Бульон можете взять любой, всё зависит от того, к каким блюдам вы будете подавать его. Сливочным соусом можно заправить макароны, крупы, овощи, мясо или рыбу. Сливочный соус по этому рецепту получается таким вкусным, что его можно есть даже просто так, макая свежим хлебушком. Нежный, с бархатистой структурой, он понравится всем. Рекомендую обязательно попробовать!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Соусы / Сливочный соус

Состав / Ингредиенты:

Сливки 300 Миллилитров

Бульон 300 Миллилитров (у меня куриный)

Мука 50 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Мускатный орех 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

152 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливочный соус в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты. Бульон можете взять любой или вовсе заменить его на воду. Соль и специи берите по вкусу.

Установите чашу мультиварки на режим "Жарка". Добавьте сливочное масло и растопите его.

В растопленное масло добавьте муку и тщательно перемешайте, прогрейте пару минут.

Небольшими порциями влейте бульон, каждый раз тщательно перемешивая. Должна получиться масса кремовой консистенции.

Затем так же частями влейте сливки. Добавьте соль и специи по вкусу.

Готовьте до загустения, периодически перемешивая, ещё около 2-3 минут.

Сливочный соус в мультиварке готов. Простой в приготовлении и очень вкусный! Непременно попробуйте!