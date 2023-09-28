Редакция «Со Вкусом» готова побиться об заклад, что лучшего рецепта блинчиков невозможно найти. Благодаря этой инструкции приготовления всего за 30 минут на вашем столе будет огромная стопка безумно ароматных и румяных красавцев. Заварные блины на йогурте станут одним из самых популярных завтраков в вашей семье.

Всё потому, что блинчики получаются очень ажурными и нежными. Они хороши и сами по себе, и в качестве основы для налистников, которые выходят сказочно вкусными, не разваливаются и прекрасно держат форму.

Как пожарить ароматные заварные блины на йогурте

От выбора основного ингредиента напрямую зависит вкус готового блюда. Хотите взять натуральный питьевой йогурт? В этом случае вкус блинчиков будет более нейтральным. Купили для приготовления йогурт с каким-то вкусом? Отлично, главное — выберите из него кусочки фруктов и ягод, используя сито. Готовые же блинчики будут обладать клубничным, персиковым или же ананасовым ароматом. Это зависит от того, на каком вкусе йогурта вы остановились.

Ингредиенты

Йогурт500 мл Соль0,5 ч. л. Сода0,5 ч. л. Сахар80 г Вода200 мл Пшеничная мука250 г Яйцо2 шт. Подсолнечное масло70 мл

Приготовление

В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем сахар и соль. Вливаем питьевой йогурт. Взбиваем всё венчиком до однородности. К полученной смеси всыпаем просеянную пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты при помощи венчика.В стакан вливаем кипящую воду. Всыпаем соду. Хорошенько перемешиваем. Добавляем воду с содой в тесто. Перемешиваем всё до однородности. Вливаем в тесто подсолнечное масло. Снова перемешиваем и переходим к жарке.Разогреваем сковороду. Обжариваем на ней блины до красивого румяного цвета с двух сторон. Готово!

Подавайте такие блинчики со сметаной, вареньем или карамельным соусом либо же заверните в них начинку. У нас в арсенале как раз имеется один удачный вариант. Рекомендуем взять 700 г творога. Добавьте к нему 2 ст. л. сахара и 3 ст. л. сметаны. Пробейте всё погружным блендером до однородной массы. Добавьте 30 г сушеной клюквы и такое же количество изюма. Хорошенько всё перемешайте. Начините готовой творожной массой блинчики и аккуратно заверните их конвертиками или же в рулеты. Потрясающий десерт можно подавать к столу!