Заварные пирожные: пошаговый рецепт популярного десерта

Заварные пирожные – это классика. И приготовить их не так тяжело, как кажется.

Заварные пирожные можно купит в магазине. Но домашние точно получатся вкуснее. Они получаются воздушными, хрустящими и с большим количеством крема. К тому же основу, профитроли, можно испечь заранее, что облегчает процесс приготовления. Как приготовить заварные пирожные, поделились на сайте Cookpad.

Изделия из заварного теста отлично сочетаются как со сладкими наполнителями, так и с солеными: для закусок.

Главное, когда вы готовитесь готовить заварные пирожные, стоит учитывать несколько правил: нужно выбрать качественное сливочное масло и хорошие яйца.

Классические заварные пирожные

Ингредиенты:

Для заварного теста:

мука – 120 г;

сливочное масло – 100 г;

питьевая вода – 125 мл;

молоко – 125 мл;

три яйца;

щепотка соли и щепотка сахара.

Для шоколадного крема:

горький шоколад (72%) – 200 г;

сливки жирностью 33% – 300 мл;

сливочное масло – 50 г;

сахарная пудра – 2 ст. л.

Для приготовления заварного теста в большом сотейнике нагрейте молоко и воду, добавьте соль, сахар и нарезанное сливочное масло.

Доведите до кипения, всыпьте сразу всю просеянную муку. Быстро замешайте заварное тесто деревянной лопаткой. Снимите с огня и энергично мешайте, чтобы не было комочков. Мешайте, пока тесто не будет отлипать от стенок.

Тесто слегка остудите и вбейте в тесто яйца. После каждого добавленного яйца хорошо перемешивайте ложкой тесто. После приготовления положите заварное тесто в холодильник на 45 минут.

На противень, застеленный пергаментом, будущие профитроли можно выкладывать с помощью кондитерского мешка или двумя мокрыми чайными ложками. Оставляйте между ними расстояние, потому что готовые профитроли увеличиваются в размере. Выпекайте их в разогретой до 190°С приблизительно 20 минут до готовности.

И готовьте шоколадный крем.

Шоколад натрите на средней терке в сотейник и растопите на горячей водяной бане. Доведите 230 мл сливок с сахарной пудрой почти до кипения.

Добавьте шоколад в сливки и интенсивно перемешайте венчиком, чтобы получилась масса однородной консистенции. Дайте остыть и уберите в холодильник на 3 часа. Достаньте охлажденную шоколадную основу крема и оставьте при комнатной температуре на 20 минут. Мягкое масло взбейте с оставшимися сливками. Соедините с шоколадной массой. Снова взбейте.

Начините готовые профитроли шоколадным кремом и оставьте перед подачей на стол в холодильнике на час.

Читайте также:

Торт «Спартак»: рецепт вкусного праздничного десерта

Творожная плетенка с орехами: рецепт ароматного и вкусного десерта

Сочники с творогом и бананом: рецепт нежной выпечки