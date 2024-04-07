Закуска из селедки и хлеба с особой начинкой. 2 вкусных рецепта: хит праздничного стола

Сельдь — это полезная рыба, которая содержит множество важных для организма веществ. В ней есть витамины D, А, РР и группы В, а также минералы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо.

Сельдь помогает укрепить иммунную систему, улучшить зрение, состояние кожи, волос и ногтей, нормализовать работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, сельдь содержит полезные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

На праздничном столе закуски из сельди могут быть весьма разнообразными. Покажем, как можно сделать из селедки закуску.

Ингредиенты для закуски из сельди №1:

Филе сельди — 2 шт.;

Яйцо отварное — 2 шт.;

Хлеб черный;

Горчица в зернах — ½ ч.л.;

Укроп — пучок;

Майонез — 1 ст.л.

Приготовление закуски из сельди №1:

Нарезаем небольшими ломтиками хлеб и подсушиваем его на сухой раскаленной сковороде. Натираем на крупной терке вареные яйца, смешиваем с майонезом.

Шинкуем мелко укроп, добавляем к яичной массе. Нарезаем маленькими ломтиками филе сельди.

Смазываем каждый кусочек хлеба яичной массой и горчицей, кладем на верхушку по кусочку сельди. Украшаем закуску укропом.

Ингредиенты для закуски из селедки №2:

Филе сельди — 1 шт.;

Батон;

Сливочный сыр;

Укропа — пучок;

Петрушка — пучок;

Яйцо отварное — 2 шт.;

Масло растительное.

Приготовление закуски из селедки №2:

Нарезаем небольшими кусочками филе сельди. Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем до легкого золотистого цвета хлебные ломтики.

Смазываем каждый ломтик тонким слоем сливочного сыра, обрабатываем также бортики. Шинкуем укроп и петрушку, вареные яйца делим на желтки и белки.

Натираем отдельно на мелкой терке желтки и белки. Обмакиваем в зелень бортики хлеба, а верхушку посыпаем наполовину желтками, наполовину белками.

Выкладываем на яичный слой кусочки сельди. Украсить закуску можно петрушкой.

Получается простая закуска из селедки и хлеба. Эти варианты закуски будут актуальны и для ужина, и для праздника.