Закуска из селедки и хлеба с особой начинкой. 2 вкусных рецепта: хит праздничного стола

Сельдь — это полезная рыба, которая содержит множество важных для организма веществ. В ней есть витамины D, А, РР и группы В, а также минералы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо.
Сельдь помогает укрепить иммунную систему, улучшить зрение, состояние кожи, волос и ногтей, нормализовать работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, сельдь содержит полезные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
На праздничном столе закуски из сельди могут быть весьма разнообразными. Покажем, как можно сделать из селедки закуску.
Ингредиенты для закуски из сельди №1:
- Филе сельди — 2 шт.;
- Яйцо отварное — 2 шт.;
- Хлеб черный;
- Горчица в зернах — ½ ч.л.;
- Укроп — пучок;
- Майонез — 1 ст.л.
Приготовление закуски из сельди №1:
Нарезаем небольшими ломтиками хлеб и подсушиваем его на сухой раскаленной сковороде. Натираем на крупной терке вареные яйца, смешиваем с майонезом.
Шинкуем мелко укроп, добавляем к яичной массе. Нарезаем маленькими ломтиками филе сельди.
Смазываем каждый кусочек хлеба яичной массой и горчицей, кладем на верхушку по кусочку сельди. Украшаем закуску укропом.
Ингредиенты для закуски из селедки №2:
- Филе сельди — 1 шт.;
- Батон;
- Сливочный сыр;
- Укропа — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Яйцо отварное — 2 шт.;
- Масло растительное.
Приготовление закуски из селедки №2:
Нарезаем небольшими кусочками филе сельди. Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем до легкого золотистого цвета хлебные ломтики.
Смазываем каждый ломтик тонким слоем сливочного сыра, обрабатываем также бортики. Шинкуем укроп и петрушку, вареные яйца делим на желтки и белки.
Натираем отдельно на мелкой терке желтки и белки. Обмакиваем в зелень бортики хлеба, а верхушку посыпаем наполовину желтками, наполовину белками.
Выкладываем на яичный слой кусочки сельди. Украсить закуску можно петрушкой.
Получается простая закуска из селедки и хлеба. Эти варианты закуски будут актуальны и для ужина, и для праздника.