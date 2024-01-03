Зразы классические

Зразы – это национальное блюдо белорусской, литовской и польской кухни, представляющее собой котлеты или мясные рулетики с разной начинкой из овощей, сыра и яиц. Наиболее популярны в настоящие время зразы картофельные. Готовятся зразы просто и отличаются сочностью и хорошим вкусом. Подают их самостоятельным блюдом, с бульоном или любым гарниром. В этой теме вам предлагаются оригинальные и интересные рецепты зраз.

Картофельные зразы с фаршем на сковороде

Картофельные зразы с фаршем на сковороде будут у вас сытным и вкусным блюдом к любому столу. В этом простом рецепте готовим их из картофельного пюре с добавлением муки с яйцом. Для начинки фарш обжариваем с луком.

Ингредиенты –+3 порц.

Картофель 800 гр.

Фарш мясной 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Мука 3 ст.л.

Мука для панировки

Масло сливочное 50 гр.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Зелень 30 гр.

Шаги 60 мин.

Классические зразы готовятся очень просто. Первым делом подготовить простой набор ингредиентов для зраз. Картофель почистить, нарезать кусочками и отварить до готовности. Луковицу очистить и нарезать маленькими кубиками. Мясной фарш обжарить вместе с нарезкой лука на разогретом растительном масле и добавить соль с черным перцем. Отваренный картофель пюрировать, добавив соль со сливочным маслом. Картофельное пюре немного остудить, добавить муку, разбить яйцо и хорошо перемешать. Мокрыми руками сформировать из картофельного теста зразы любой формы, поместив внутрь начинку из обжаренного фарша. Сформированные зразы запанировать в муке. Обжарить их в сковороде на разогретом растительном масле. Жарить зразы на среднем огне и до румяной корочки с обеих сторон. Приготовленные картофельные зразы с фаршем на сковороде сервировать к столу горячими и в дополнении с зеленью со сметаной. Приятного аппетита!

Мясные зразы с луком и яйцом

Мясные зразы с луком и яйцом, как самой вкусной начинкой, будут у вас отличным блюдом для семейного стола. В этом рецепте готовим зразы из фарша. Для начинки смешиваем отварное яйцо с обжаренным луком. Зразы обжарим на сковороде и доведем до готовности в духовке и под томатным соусом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 1 кг.

Лук – 3 шт.

Яйцо отварное – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Батон – 3 ломтика.

Мука для панировки – 3 ст.л.

Томатный соус/томатная паста – по вкусу.

Вода – 200 мл.

Сахар – по вкусу.

Яйцо сырое – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Две луковицы мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Посыпать солью и сахаром.

Шаг 2. В мясной фарш добавить заранее замоченный батон, измельченную в пюре луковицу, соль с любой приправой, разбить яйцо и хорошо все перемешать. Фарш можно несколько раз отбить.

Шаг 3. Небольшими кубиками нарезать отваренные вкрутую яйца, обжаренный лук и добавить любимую приправу.

Шаг 4. Начинку аккуратно перемешать.

Шаг 5. Мокрыми руками из фарша с начинкой сформировать зразы любой формы.

Шаг 6. Затем зразы хорошо обвалять в муке со всех сторон.

Шаг 7. На сковороде разогреть растительное масло и на нем порционно обжарить зразы до румяной корочки.

Шаг 8. Для соуса, на этом же масле обжарить оставшуюся муку.

Шаг 9. Налить к муке томатный соус или разведенную в воде томатную пасту и поварить до густой однородной консистенции.

Шаг 10. Обжаренные зразы переложить в форму для запекания.

Шаг 11. Включить духовку на 180°С. Зразы залить приготовленным соусом, прикрыть фольгой и поставить в духовку на 30 минут.

Шаг 12. Приготовленные мясные зразы с луком и яйцом разложить по тарелкам, дополнить гарниром и сервировать к столу горячими. Приятного аппетита!

Картофельные зразы с сыром

Картофельные зразы с сыром готовятся просто и на основании картофельного пюре, а сыр для начинки подходит любой, главное, чтобы плавился. В этом рецепте картофельное тесто замешиваем с добавлением яйца и крахмала, но его можно заменить рисовой мукой, что сделает зразы более нежными. Твердый сыр кладем в начинку ломтиком.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 4 шт.

Яйцо – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 2 ч.л.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука для панировки – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистите, разрежьте на средние кусочки и отварите до готовности с добавлением соли. Слейте отвар, а картофель пюрируйте.

Шаг 2. В пюре разбейте яйцо, насыпьте крахмал с солью и черным перцем.

Шаг 3. Ложкой замесите картофельное тесто.

Шаг 4. Руками сформируйте из теста аккуратные лепешки.

Шаг 5. Выбранный сыр разрежьте на ломтики, положите их в середину каждой лепешки и сформируйте зразы.

Шаг 6. Затем зразы с сыром хорошо обваляйте в пшеничной муке.

Шаг 7. В сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Обжарьте на нем сформированные зразы до румяной корочки со всех сторон.

Шаг 8. Приготовленные картофельные зразы с сыром подайте к столу горячими и дополните их сметаной с зеленью. Приятного аппетита!

Картофельные зразы в духовке

Картофельные зразы в духовке получаются менее жирными, калорийность их меньше в сравнении с жаркой на сковороде. Начинка подходит любая, а в этом рецепте берем обжаренный с луком мясной фарш. Рецепт простой и быстрый.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Фарш мясной – 0.5 кг.

Лук – 2 шт.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистите, нарежьте средними кусочками и отварите в подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. Лук нарежьте небольшими кубиками. На сковороде с растительным маслом обжарьте до золотистого цвета нарезку лука, добавьте мясной фарш с солью и черным перцем и пожарьте 5 минут.

Шаг 3. Отваренный картофель любым способом пюрируйте, разбейте к нему два яйца, добавьте две ложки муки и замесите картофельное тесто.

Шаг 4. Руками из этого теста сформируйте зразы продолговатой формы, положив внутрь мясную начинку.

Шаг 5. Сформированные зразы уложите на застеленный бумагой противень. Сверху смажьте взбитым со щепоткой соли яйцом, чтобы получилась румяная корочка при запекании.

Шаг 6. Духовку включите на 180°С. Запекайте картофельные зразы с течение 30 минут. Затем их лопаткой переложите на блюдо и сервируйте к столу в горячем виде, дополнив овощами или соусом. Приятного аппетита!

Зразы из куриного фарша

Зразы из куриного фарша более популярны в последнее время, ведь куриное мясо нежирное и готовится быстрее. Начинка для таких зраз берется любая по вкусу хозяйки. В этом рецепте к куриному фаршу добавляем батон с луком и чесноком. Для начинки берем отварные яйца, твердый сыр, сливочное масло и зелень. Панируем зразы в сухарях и жарим на сковороде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Филе курицы – 0.6 кг.

Лук – 1 шт.

Батон – 100 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Панировочные сухари – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Яйцо отварное – 3 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Укроп – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе курицы промыть и нарезать кусочками. Батон замочить на 5 минут в воде и отжать. Очистить лук с зубками чеснока. Эти ингредиенты перекрутить через мясорубку с мелкой решеткой.

Шаг 2. К полученному фаршу насыпать соль с черным перцем и хорошо перемешать. Фарш, для более однородной текстуры, можно несколько раз отбить.

Шаг 3. Для начинки измельчить на средней терке кусок твердого сыра. Отваренные вкрутую яйца очистить и также измельчить на терке.

Шаг 4. К этим ингредиентам добавить мелко нашинкованный укроп, растопленное в микроволновке сливочное масло, соль и все перемешать.

Шаг 5. Куриный фарш разделить на одинаковые заготовки, сформировать из них лепешки и в середину каждой положить начинку.

Шаг 6. Затем заготовкам придать форму продолговатых зраз.

Шаг 7. Сформированные зразы обвалять со всех сторон в панировочных сухарях.

Шаг 8. В сковороде разогреть растительное масло и выложить на него сформированные зразы.

Шаг 9. Обжарить зразы на небольшом огне и до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 10. Приготовленные зразы из куриного фарша сервировать к столу горячими и в дополнении с нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Рыбные зразы с яйцом

Хорошим вариантом вкусной домашней еды могут быть у вас рыбные зразы с яйцом. Для них берется или готовый рыбный фарш, или измельчается филе любой рыбы. В этом рецепте фарш дополним яйцом, луком, чесноком и зеленью. Начинкой берем отваренные и нарезанные дольками яйца. Жарим зразы на сковороде.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рыбный фарш – 0,5 кг.

Яйцо – 4 шт.

Лук – 120 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, простой набор ингредиентов для рыбных зраз. Три яйца для начинки отварить вкрутую и остудить.

Шаг 2. Очистить от шелухи лук с чесноком и мелко нарубить ножом.

Шаг 3. На четвертинки разрезать отваренные яйца.

Шаг 4. Петрушку или другую зелень, промыть и мелко нашинковать.

Шаг 5. К рыбному фаршу переложить нарезку чеснока и зелени. По своему вкусу добавить соль с черным перцем.

Шаг 6. Затем к фаршу разбить одно яйцо, переложить нарезку лука и хорошо перемешать.

Шаг 7. Из фарша мокрыми руками сформировать продолговатые зразы, положив в середину четвертинки яиц. В сковороде хорошо разогреть немного растительного масла и переложить на него сформированные зразы.

Шаг 8. Обжарить зразы до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 9. Приготовленные рыбные зразы с яйцом подать к столу горячими и в дополнении с любым гарниром. Приятного аппетита!

Картофельные зразы с капустой

Картофельные зразы с капустой просто готовятся и будут у вас вкусным дополнением к любому столу. В этом рецепте картофельное тесто для зраз замешиваем с добавлением муки. Капусту немного отвариваем и жарим на сливочном масле, а начинку дополняем отваренными яйцами. Зразы панируем в сухарях и жарим на сковороде.

Время готовки: 60 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Картофель – 10 шт.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 1 ст.

Капуста небольшая – 500 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Сухари панировочные – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистить, промыть и отварить до готовности с добавлением соли.

Шаг 2. Отваренный картофель пюрировать с добавлением сливочного масла. Затем разбить к нему одно яйцо, насыпать муку и замесить тесто.

Шаг 3. Капусту нашинковать небольшими кубиками. На 7-8 минут залить кипятком, откинуть на дуршлаг и ополоснуть холодной водой.

Шаг 4. Затем обжарить ее до мягкости на разогретом сливочном масле и посыпать солью с черным перцем.

Шаг 5. К обжаренной капусте добавить нарезанные отварные яйца и перемешать. Влажными руками из картофельного теста сформировать зразы с капустной начинкой внутри.

Шаг 6. Картофельное тесто очень нежное, поэтому сформированные зразы обсыпать панировочными сухарями со всех сторон.

Шаг 7. Аккуратно переложить их на сковороду на разогретое растительное масло. Обжарить зразы на небольшом огне и до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 8. Приготовленные картофельные зразы с капустой сервируем к столу горячими и в дополнении со сметаной с нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Картофельные зразы с грибами

Картофельные зразы с грибами будут у вас вариантом вкусной и сытной еды к постному столу. В этом рецепте тесто для зраз замешиваем на отваренном картофеле с морковью и с добавлением муки. Для начинки грибы обжариваем с луком. Жарим зразы на сковороде.

Время готовки: 60 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 360 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Морковь – 90 гр.

Лук – 80 гр.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для подачи:

Листья салата – по вкусу.

Помидоры «Черри» – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для зраз. Почистить овощи. Шампиньоны промыть и салфеткой обсушить.

Шаг 2. Картофель с морковью нарезать крупными кусочками.

Шаг 3. Луковицу мелко измельчить.

Шаг 4. Тонкими слайсами нарезать шампиньоны.

Шаг 5. Нарезку картофеля с морковью отварить до мягкости в воде без добавления соли.

Шаг 6. На разогретом растительном масле и до золотистого цвета обжарить нарезку лука.

Шаг 7. К нему переложить слайсы шампиньонов и пожарить до полного выпаривания грибного сока. Затем начинку посыпать солью с черным перцем.

Шаг 8. С отваренных овощей слить воду и любым удобным способом их пюрировать.

Шаг 9. К пюре насыпать муку с солью и замесить картофельное тесто.

Шаг 10. Влажными руками из теста сделать плоские лепешки и в середину положить по столовой ложке грибной начинки.

Шаг 11. Сформировать аккуратные зразы продолговатой формы.

Шаг 12. Обжарить зразы на разогретом растительном масле и до румяной корочки с обеих сторон. Жарятся они очень быстро.

Шаг 13. Приготовленные картофельные зразы с грибами подать к постному столу горячими, дополнив помидорами с листьями салата. Приятного аппетита!

Картофельные зразы с куриной печенью

Для любителей блюд с ливером, хорошим вариантом будут картофельные зразы с куриной печенью. Для начинки печень обжаривается с луком, измельчается и дополняется отваренным яйцом. Такую начинку отличает нежная текстура, что отлично сочетается с картофельным тестом. Жарим зразы на сковороде.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Печень куриная – 250 гр.

Лук – 1 шт.

Мука – 100-150 гр.

Яйцо отварное – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенный картофель отварить до готовности и любым способом пюрировать.

Шаг 2. Пюре немного остудить, так как горячее берет муки намного больше. Муку в пюре насыпать порционно с одновременным перемешиванием.

Шаг 3. Замесить тесто руками, смазанными растительным маслом, тогда оно не будет прилипать к ладоням.

Шаг 4. Куриную печень очистить, промыть и салфеткой убрать лишнюю влагу. Мелко нарезать луковицу, обжарить до прозрачности на разогретом растительном масле и переложить на сковороду куриную печень. Пожарить ее до готовности не менее 10-15 минут. Затем посыпать солью с черным перцем.

Шаг 5. Жареную с луком печень остудить и измельчить через мясорубку или в блендере. К печеночной начинке добавить нарезанное яйцо и перемешать.

Шаг 6. Картофельное тесто разделить на 6 одинаковых порций и скатать их шариками.

Шаг 7. Из шариков сделать лепешки и на них разложить печеночную начинку.

Шаг 8. Затем сформировать зразы продолговатой или круглой формы.

Шаг 9. Обжарить зразы на разогретом растительном масле, на среднем огне и до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 10. Приготовленные картофельные зразы с куриной печенью немного остудить, салфеткой убрать лишнее масло и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Мясные зразы с грибами

Мясные зразы с грибами готовятся, как основное горячее блюдо и имеют разные варианты: из мясного фарша или из отбитых кусков мяса. В этом рецепте делаем зразы из фарша, замешанного с яйцом, панировочными сухарями и дижонской горчицей. Грибы обжариваем. Запекаем зразы в духовке, что делает их менее жирными.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочное – 200 гр.

Дижонская горчица – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня.

Зелень – 10 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для зраз, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Шампиньоны почистить, промыть и нарезать тонкими слайсами. Обжарить их на разогретом растительном масле до выпаривания грибного сока, а затем посыпать солью с черным перцем.

Шаг 3. К мясному фаршу разбить яйца, насыпать две ложки панировочных сухарей с солью и черным перцем, и добавить две ложки дижонской горчицы. Фарш хорошо вымесить и можно несколько раз отбить.

Шаг 4. Из замешанного фарша руками сформировать продолговатые зразы, положив внутрь грибную начинку. Заразы обвалять в сухарях, уложить на застеленный фольгой и смазанный маслом противень. Сверху зразы смазать сметаной. Включить духовку на 180°С. Запечь зразы в течение 40 минут.

Шаг 5. Приготовленные мясные зразы с грибами разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и сервировать к столу горячими. Приятного аппетита!