Аэротруба для детей в Санкт-Петербурге

Чтобы получить рейтинг инструктора по прыжкам с парашютом AFF, человек должен пройти ускоренный курс инструктора по прыжкам с парашютом в свободном падении USPA, успешно доказав свои способности на письменном экзамене и сдав практические оценочные прыжки с экзаменатором AFF USPA.

Инструктор по парашютному спорту в тандеме

Прыжки с парашютом в тандеме — самый распространенный способ познакомить людей с прыжками с парашютом. При прыжке с парашютом в тандеме ученик привязывается ремнями безопасности к инструктору по парашютному спорту, который берет на себя большую часть обязанностей, особенно во время спуска под куполом и при приземлении.

Чтобы получить квалификацию инструктора по прыжкам с парашютом в тандеме, человек должен быть в возрасте 18 лет, иметь инструкторский рейтинг USPA, совершить 500 прыжков с парашютом, получить лицензию USPA D, иметь как минимум трехлетний опыт прыжков с парашютом и иметь сертификат. действующий медицинский сертификат FAA класса III.

Чтобы получить рейтинг инструктора по прыжкам с парашютом в тандеме, кандидат должен успешно пройти курс рейтинга инструктора по тандемному прыжку с парашютом USPA , который включает как письменный экзамен, так и практические прыжки с симулированным студентом в присутствии инструктора по тандему USPA или экзаменатора инструктора по тандему USPA. Кроме того, инструктор по прыжкам с парашютом в тандеме также должен пройти обучение по оборудованию производителя.

Сколько зарабатывают инструкторы по парашютному спорту?

Сумма, которую получает инструктор по прыжкам с парашютом, будет зависеть от типа рейтинга, который он имеет, и будет варьироваться от объекта к объекту. Обычно инструктору по прыжкам с парашютом платят за прыжок. В https://aerotruba-spb.ru/aehrotruba-dlya-detej/ мы считаем, что уровень инструкторов, которых мы нанимаем, должен оплачиваться соответственно, и наши инструкторы по прыжкам с парашютом получают больше, чем текущий отраслевой стандарт.

Каждое большое путешествие начинается с одного маленького шага. Готовы стать инструктором по прыжкам с парашютом? Запланируйте свой первый прыжок сегодня!