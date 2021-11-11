Знати, як правильно прасувати сорочку, потрібно кожному. Даний предмет є в гардеробі практично будь-якого чоловіка та будь-якої жінки, він допомагає усвідомити строгий та шляхетний образ. При цьому сорочка виглядає ефектно лише за умови, що вона добре відпрасована. У цій статті ми представимо покрокову інструкцію, яка допоможе досягти ідеального результату при прасуванні і виглядати в сорочці чудово. Догляд за вишитою заготовкою для вишиванки описан тут https://magiavizerynky.com/cholovichi-zagotovky/zagotovka-dlya-vyshyvanky-cholovicho/.

Основні рекомендації

Перш ніж приступати до прасування, потрібно обов’язково вивчити рекомендації на етикетці виробу. Піктограма праски з одним кружечком всередині означає, що обробляти тканину потрібно при мінімальній температурі, два кружечки відповідають середнім показникам, три – максимальним. Пам’ятайте, що при розгладжуванні шовкових чи синтетичних виробів рекомендується утриматися від застосування пари та використовувати максимально делікатний режим. Найкраще вивернути сорочку на виворітний бік і лише потім приступати до обробки. Те саме стосується і будь-якої темної тканини, на якій при прасуванні з лицьового боку можуть з’явитися блискучі сліди.

Фахівці не рекомендують досушувати одяг за допомогою праски – волокна тканини при цьому зазнають значного навантаження та пошкоджуються. Тому краще просушити сорочку перед прасуванням або залишити її вологою. Змочити тканину завжди можна за допомогою розпилювача з водою або вибору режиму з використанням пари. Звичайно, користуватися праскою найзручніше на спеціальній дошці для прасування. У комплекті з великими дошками часто йдуть мініатюрні, які зручно використовувати для того, щоб відгладити довгі рукави без складок. Щоб витрачати менше часу при прасуванні, слід простежити, щоб під час висушування сорочка не м’ялася. Найкраще після прання одяг розвісити на плічка, так не доведеться думати, як впоратися із заломами.

Послідовність прасування

Запорука успіху при розгладжуванні сорочки – дотримання правильної послідовності розгладжування елементів. Починати потрібно з дрібних деталей (коміра, манжет, полички), а потім переходити до рукавів, спинки та передніх частин. Так на великих деталях не буде заломів.