Фронтальные погрузчики

Фронтальный погрузчик является одним из необходимых устройств в современной ферме, без которого невозможно обойтись. Однако широкое рыночное предложение заставляет задуматься. Мы подскажем вам, что делать при выборе фронтального погрузчика для вашего хозяйства и на что стоит обратить внимание? А если вам нужен фронтальный погрузчик, подробное описание смотрите на сайте lbr.ru.

Наличие фронтального погрузчика на ферме освобождает фермера от многих тяжелых физических работ, которые до сих пор приходилось выполнять с помощью вилок или лопат. Ассортимент и область применения данного типа оборудования очень широки, так как погрузчик с нужным оборудованием может использоваться как в байпасе, так и в полевых условиях. Однако обоснованность его покупки должна быть продиктована, прежде всего, объемом работы, который может быть выполнен с его помощью.

Необходимый погрузчик

Приобретение сельскохозяйственного погрузчика — это, прежде всего, инвестиции в более эффективную работу. fot.agrofoto.pl, пользователь simson2812

Приобретение сельскохозяйственного погрузчика — это, прежде всего, инвестиции в более эффективную работу. Фермеры, выбирая такое оборудование, не только ориентируются на цену, но и подстраиваются под профиль своего производства. Хороший погрузчик — это такой погрузчик, который может работать с Вашим трактором без дополнительных модификаций и может использоваться для выполнения определенных задач.

— Год назад я решил купить фронтальный погрузчик для своего 80-сильного трактора. Я был заинтересован в покупке погрузчика по доступной цене. После долгих поисков я выбрал модель, которая должна была проявить себя в основном при погрузке и разгрузке навоза, транспортировке тюков соломы и силоса сена, — говорит Марцин Татарынович из Шкларне-Гурне (Нижнесилезское воеводство), владелец фермы площадью 25 га, специализирующейся на молочном скотоводстве.

— Ставлю на погрузчик без лишней модернизации. Также я приобрел необходимое оборудование: вилки для навоза и захваты для тюков. Однако, поскольку погрузчик оснащен крюками EURO/SMS, я купил их у другого производителя. Так как я часто меняю навесное оборудование на своей ферме, я выбрал гидравлическую систему блокировки, которая сделала эту замену более эффективной», — добавляет фермер.

Погрузчик хорошо выбран

Фермеры, которые думают о выборе подходящего погрузчика для своего хозяйства, часто сталкиваются с проблемами. На рынке много компаний, которые их производят. Цены также сильно варьируются. За фронтальный погрузчик для Ursus C-360 мы заплатим от 5-8 тыс. злотых. Правда, за модели, которые подходят для более мощных тракторов, уже приходится платить от примерно 15 тысяч, но за базовую версию. Также важно знать, что мы потратим больше при выборе загрузчика реализации или версии с джойстиком. Однако погрузчики, производимые западными компаниями, намного дороже.

Если Ваш трактор имеет недостаточную гидравлическую мощность, лучше подумайте о покупке погрузчика с частично механическим управлением.

При выборе подходящего погрузчика для Вашего хозяйства в первую очередь следует учитывать размер и мощность Вашего трактора. Однако, как советует эксперт, следует учитывать и многие другие критерии.

— При покупке тракторного погрузчика мы должны учитывать, для чего нам нужна техника и какая мощность у нашего трактора. Размеры нашего трактора также важны, так как они определяют маневренность и устойчивость оборудования. Однако мы должны помнить, что эффективность гидравлической системы важнее ее мощности. Это влияет на скорость работы погрузчика. Стоит также учитывать давление масла в гидравлической системе и размеры цилиндров, находящихся в нашем распоряжении, так как от этого зависит грузоподъемность — добавляет эксперт.