Горящие путевки с Украины

Определяемся куда ехать

При этом помните, что даже в пределах одного побережья могут встречаться курорты с песочным и галечным пляжами, курорты могут быть крупными с развитой инфраструктурой и небольшими, с маленькими уютными бухточками — выбирайте на свой вкус. Всю информацию про горящие путевки на праздники из Украины можно найти в Интернете или путеводителях.

Имейте в виду, что курорты могут значительно отличаться по финансовой доступности, даже если они находятся по соседству. Кроме того, в некоторых странах (например, в Италии) существуют платные пляжи. Иногда они чередуются с полосками бесплатных пляжей, однако есть и такие курортные городки, где бесплатных пляжей нет вовсе.

И если вы не готовы платить за место под солнцем, то лучше об этом узнать заранее. Именно такого рода информацию можно узнать в Интернете. Сделать это можно либо путем прямого запроса в поисковой системе, либо посредством форума о путешествиях. Кроме того, большинство городов мира имеют официальные сайты, содержащие множество полезной для туристов информации.

Как лучше купить билеты

Купить билеты самостоятельно для путешествия можно в авиакассе или через Интернет. Последний вариант предпочтительнее, т.к. сайты по продаже авиабилетов или сайты конкретных авиакомпаний предлагают варианты не только на конкретные выбранные вами даты, но и на соседние (например, плюс-минус 3 дня). А стоимость перелета при этом может отличаться в разы.

Правда, билеты на самые дешевые рейсы (их, как правило, проводят бюджетные авиакомпании) могут оказаться невозвратными, либо возврат будет стоить дорого. Но уточнить этот вопрос можно, позвонив перед покупкой билета по телефону, указанному на сайте. Кроме того, выясните вопрос начисления комиссии и дополнительных платежей — иногда их взимают в ходе покупки билета. Оцените общую стоимость — и только тогда принимайте решение.

На указанную вами электронную почту придет подтверждение платежа и маршрут-квитанция (или электронный билет). Не забудьте распечатать их и взять с собой в аэропорт. Некоторые авиакомпании требуют обязательного наличия распечаток для выдачи посадочного талона. Но даже если предъявлять распечатанный билет не потребуется, то, как минимум, у вас на руках будет полная информация о рейсе (номер борта, время вылета и т.п.), и вам будет проще ориентироваться в аэропорту. А на стойке регистрации потребуется только лишь предъявить паспорт.