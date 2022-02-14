Как создаются приложения: руководство по разработке мобильных приложений

Мобильные платформы

Разработчики операционных систем экспериментировали с различными последствиями платформ для различных устройств. Хотя это никогда не было серьезной задачей, стало ясно, что ОС для мобильных устройств — это не мини-я настольной ОС. Это потребовало смены парадигмы как в том, как информация структурирована, так и в представлении.

С настольной ОС вы получаете то, что видите. Мобильная ОС — это когда ты видишь, что важно в данный момент. Самой большой проблемой было определить, что важно, научиться предсказывать поведение и понимать пользователя. Для примера рекомендуем попробовать скачать фифа 22 мобайл.

Мобильные платформы раскрыли суть UX — простоту использования и удовольствие, а не необходимость.

Потому что до 2007 года весь мобильный опыт был обходным путем, временной мерой, и нужно было либо смириться с этим, либо оставаться на связи. Все выбрали быть на связи, но ими пренебрегали. Это был год, когда упал первый iPhone. Он понравился всем, потому что излучал беспрецедентно привлекательный дизайн.

Некоторые видели только визуальную часть, пытались ее копировать, но Apple была далеко впереди, поскольку iPhone отличался на столь многих уровнях, что в этом не было смысла. То, над чем Стив Балмер, как известно, смеялся, ценник в 500 долларов, стал новым основным продуктом для премиального смартфона, в конечном итоге вытеснив всех остальных из бизнеса, кроме одной компании — Google с ее Android.

iOS

С момента своего изобретения в 2007 году iOS не потеряла своего значения. Причина, по которой это удалось, заключается в том, что Apple считала, что продукт настолько хорош, что они не могли позволить себе испортить его сторонним программным обеспечением.

Apple изменила представление о мобильном опыте и частично ответственна за то, чтобы сделать его основным способом доступа к цифровой информации. iOS — это эксклюзивная система, жизнеспособная только в контексте ограниченного набора продуктов: iPhone, iPad и iPod Touch с небольшими отклонениями от Apple Watch и Apple TV.

Андроид

История ОС Android началась в 2003 году. В 2005 году Google приобрела компанию за 130 миллионов долларов, и, как показало время, сделка оказалась крайне выгодным вложением. В 2008 году появился первый смартфон, работающий на операционной системе Android с открытым кодом. Новая удобная система с открытым исходным кодом позволяла любому сделать приложение, поэтому вскоре последовало их массовое появление.

Таким образом, платформа Android предоставила гибкие и простые возможности для персонализации любого смартфона под конкретного пользователя. На данный момент система Android развивается, компания периодически выпускает актуальные обновления.