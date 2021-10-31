Какие слоты самые выигрышные в Пин Ап

Неоспоримым преимуществом PinUp являются игровые автоматы pin up, которая дает возможность в перерывах между азартными играми заключать пари на исход спортивных событий.

Бонусы в казино Пин Ап

Бонусы казино Пин Ап ориентированы на всех пользователей, которые прошли регистрацию в клубе. Первым подарком, который получит игрок, будет приветственный бонус в 100% к депозиту свыше 1000 гривен. Максимальная сумма бонуса – 10 тысяч гривен. Получить его можно сразу после регистрации и первого пополнения счета. Для отыгрыша требуется набрать вейджер х50 в течении трех суток после получения.

Более того, вместе с денежным подарком, игрок получит 250 фриспинов. 50 начисляется сразу же, а 200 разделяются на последующие 5 дней, по 40 вращений в день. На этот бонус распространяется вейджер х50, набрать который нужно за 3 дня.

В день рождения верифицированные пользователи клуба получают автоматический подарок в сумме 200 гривен. Отыграть данный бонус можно за 3 дня, набрав вейджер х50. Максимальная сумма выплаты по данному предложению не может быть выше 1000 гривен.

Бездепозитные бонусы казино Pin-Up за регистрацию не предоставляются. Но к бездепам можно отнести подарок на день рождения. Подобная политика связана с тем, что игроки, получившие бездепы, редко остаются в клубе после отыгрыша подарка.

На регулярной основе в клубе проводятся всевозможные акции:

Джекпот часа – каждый час среди игроков проводится розыгрыш огромного приза, который после получения сразу можно вывести. Беспроигрышная лотерея – за каждые 200 гривен ставок, совершенных игроком, ему будет выдан лотерейный билет. В лотерее выигрывают все игроки. Чем больше будет билетов у пользователя, тем больше призов он получит. В качестве выигрыша могут быть либо деньги, либо фриспины в определенных игровых автоматах.

Игрокам, которые по итогу недели были в минусе, начисляется кэшбэк, процент которого зависит от суммы проигранных денег. Максимально можно получить до 10% возврата, который нужно будет отыграть, набрав вейджер х10 за трое суток после получения подарка.