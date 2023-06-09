Настоящее летнее наслаждение. Рецепт торта «Сангрия» с ягодным кремом

Лучший летний фруктовый торт – это торт «Сангрия» с пышным бисквитом, взбитыми сливками и фруктами.

Лето — время наслаждаться свежими и сочными фруктами, а также освежающими напитками. А что, если соединить их в одном десерте? Попробуйте приготовить летний торт Сангрия, в котором каждый корж пропитан вином, а сверху его покрывает нежнейший крем с годами.

Этот пирог состоит из нежных бисквитных коржей, свежих фруктов и воздушного крема. Он точно вам понравится. Рецептом торта поделились на кулинарном сайте Tatyanas Everyday Food.

Торт «Сангрия»

Ингредиенты:

Для бисквита:

6 больших яиц;

1 стакан сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1 стакан муки;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Для крема:

1 стакан малины;

1/3 стакана сахара;

230 г сливочного сыра или маскарпоне;

1 чашка стружки белого шоколада;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли;

2 стакана холодных густых сливок;

1/2 стакана сахарной пудры.

Для пропитки:

1 стакан сладкого вина сангрии;

4-6 чашек нарезанных фруктов и ягод.

Сначала приготовьте бисквит. Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите круглые формы для выпечки пергаментной бумагой.

Миксером смешайте яйца, сахар и ваниль. Взбивайте на высокой скорости в течение 7-9 минут, пока масса не станет пышной и почти белой.

Просейте через сито сухие ингредиенты и добавляйте небольшими порциями. Используйте лопаточку, чтобы аккуратно перемешивать тесто.

Разделите тесто поровну между двумя формами. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 20 минут, пока бисквит не станет золотистым. Достаньте из духовки и проведите ножом по краю формы, чтобы отделить коржи от стенок. Дайте коржам полностью остыть в формах. После остывания используйте длинный зазубренный нож, чтобы разрезать коржи вдоль, получив четыре коржа.

Теперь готовьте крем. Сначала приготовьте ягодный соус и дайте ему остыть перед использованием, ведь горячий соус растопит взбитые сливки.

Смешайте малину (или другие ягоды) и сахар в небольшой кастрюле. Используйте ложку, чтобы раздавить ягоды; если используете клубнику, нарежьте ее кубиками перед приготовлением. Доведите ягоды до кипения на среднем огне и варите 5 минут, пока масса не станет однородной. Протрите полученный соус через сито, чтобы избавится от семян и мякоти. Дайте соусу остыть в холодильнике.

Далее взбейте сливки с сахарной пудрой. Взбивайте сначала на средней скорости в течение нескольких минут, затем увеличьте скорость и взбивайте в течение примерно 3-4 минут, пока не образуются устойчивые пики.

В отдельной миске взбейте размягченный сливочный сыр или маскарпоне в течение нескольких минут, пока он не станет однородным и кремообразным. Добавьте растопленный белый шоколад, ваниль и щепотку соли. В последнюю очередь добавьте ягодный соус вместе с красным пищевым красителем, если хотите. Взбейте еще раз, пока соус хорошо не смешается.

Очень важно соблюсти баланс, взбивая, иначе крем расслоится. Добавьте смесь сыра и ягод во взбитые сливки и взбивайте в течение 15 секунд, остановитесь и снова взбейте. Используйте крем сразу или храните в холодильнике.

Теперь собирайте торт. Пропитайте каждый корж сангрией, выложите нарезанные фрукты, или ягоды, выложите слой крема и повторите, пока коржи не закончатся. Покройте торт кремом сверху и с боков. Украсьте его фруктами и ягодами. Поместите торт в холодильник на ночь.

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