Почему аренда морских контейнеров пользуется популярностью для грузоперевозок и в строительных компаниях

У представителей бизнеса наиболее популярны 40-футовые контейнеры, отличающиеся внушительным объемом. Они вмещают крупногабаритные предметы или огромное количество мелкого груза. Внутри легко помещается дополнительное оборудование, необходимое, например, для перевозки скоропортящихся продуктов. Широкие дверные проемы удобны для погрузо-разгрузочных работ. Чуть меньше, но тоже достаточно востребованы 20-футовые морские контейнеры.

Доступная стоимость аренды, мобильность и такие достоинства, как,

высокая прочность конструкции и материала;

герметичность, защищающая от пыли, солнца и влаги;

высокая пожарная безопасность;

надежность материала и запорных устройств;

удобство эксплуатации;

возможность конструирования модулей из отдельных контейнеров одинакового или разного размеров.

Открывают возможности для применения боксов в хозяйственных целях. Арендованные морские контейнеры часто превращаются в:

склады, чем они изначально и являются. Высокая несущая способность и прочность конструкции позволяет крепить к стенам стеллажи и полки. Это повышает функциональность склада и удобство пользователя;

бытовки ― самый популярный вариант. Арендодатели сами переделывают контейнеры и в готовом виде сдают заказчикам. Бытовки широко используются на объектах строительных компаний;

перемещаемые электротехнические лаборатории;

КПП или охранные пункты;

временные торговые точки;

столовые, которые перевозятся во время сезонных работ;

гаражи. При сдаче в аренду поставщик не уточняет назначение тары;

пункты приема вторсырья.

И это не полный перечень использования тары в быту.