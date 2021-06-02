Покупаем гаджеты. ZenFone

Новый смартфон ZenFone 2 Laser от Asus оснащен 13-мегапиксельной камерой с технологией PixelMaster и системой лазерной автофокусировки. Новинка выпускается в двух версиях – с 5и 5,5-дюймовым экранами. У cмартфона два разъема для SIM-карт и модуль связи 4G/ LTE. За высокую производительность аппарата отвечает четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon. Смартфон получил гибкий, полностью настраиваемый интерфейс ZenUI. При этом на ZenFone 2 Laser у фирменного интерфейса Asus есть ряд новых функций: режим SnapView, антивирусное ПО Trend Micro, а также возможность пользоваться всегда самыми свежими версиями приложений. Прочесть обзор и сравнение с другими телефонами вы можете на сайте https://tovaroskop.com/.

Реальная картина мира

Новый UltraHD-монитор ViewSonic VG2860MHL-4K – это кристальной чистоты и четкости изображение на экране диагональю 28 дюймов. Разрешение 3840×2160 пикселей (при частоте 60 Гц) позволяет отобразить в 4 раза больше информации при вдвое более высокой четкости, чем по силам стандартному монитору Full HD. Аппарат поддерживает 1,07 млрд цветовых оттенков, обеспечивая действительно реалистичную передачу цвета (96% цветового диапазона sRGB). При этом новинка позволяет выводит картинку разом с четырех источников.

Во главе корпорации

Dell начала продажи серии корпоративного оборудования: рабочих станций Precision, настольных систем и моноблоков OptiPlex и ноутбуков Vostro. Precision – производительная надежная система для широкого круга задач. Компьютеры OptiPlex – одни из самых защищенных в мире настольных ПК. А 14и 15-дюймовые ноутбуки Vostro нового поколения специально разработаны и сконфигурированы с учетом потребностей сотрудников малых и средних компаний и предпринимателей.

Умный проводник

Garmin Drive – линейка навигаторов с экранами диагональю 4, 5 и 6 дюймов. Чтобы быстро ориентироваться на незнакомой улице, они используют предзагруженные карты City Navigator Russia NT, синхронизируются и с Foursquare. Функция Easy Route Shaping позволяет в любой момент изменять маршрут, который также автоматически оптимизируется с учетом пробок и заторов. Подгружать информацию о трафике можно как по радиоканалу, так и подключив к навигатору телефон.