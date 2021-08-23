Полировальные машины. Назначение, конструктивное устройство

Как правильно выбрать и купить шлифмашину по бетону

Бетонные полы могут эксплуатироваться годами, так как имеют высокую прочность и износоустойчивость, не боятся высоких механических нагрузок, устойчивы к воздействию влаги и агрессивных химических веществ. Основная их область применения – помещения, где будет установлено тяжелое оборудование или предполагаются высокие нагрузки на пол. Как правило, их устраивают в складских помещениях, торговых центрах, цехах промышленных предприятий, надземных и подземных парковках и технических помещениях различного предназначения.

Одним из обязательных этапов устройства бетонных полов являются подготовительные работы перед финишной отделкой:

выравнивания поверхности пола;

удаления наплывов;

снятие верхнего слоя для лучшего сцепления бетонного основания с полимерным покрытием или грунтовкой.

Для выполнения этих работ применяется специальное оборудование – полировальная машина по бетону.

Как правильно выбрать шлифовальную машину

Шлифование и затирка бетонного основания относится к категории трудоемких процессов, которые очень трудно быстро и качественно сделать вручную. К тому же, из-за высокого уровня пылеобразования наносится вред человеческому организму. Выбрать шлифовальную машину необходимо, исходя из объемов и вида предстоящих работ.

В современной стройиндустрии используются шлифмашины различного типа и комплектации, которые можно классифицировать по следующим категориям:

бытовые устройства, используемые для обработки ограниченных по площади бетонных поверхностей, так как имеют небольшую мощность и производительность;

профессиональные шлифмашины, применяющиеся при затирке и выравнивании бетонных полов большой площади, рассчитаны на длительный по времени рабочий цикл;

машины для выравнивания стяжки используются для подготовки бетонных полов к финишной отделке и могут производить затирку или шлифование, как всухую, так и во влажном режиме;

шлифмашины для камня используются для выравнивания особо твердых поверхностей, таких как асфальтобетон, плоский камень различных пород.

Чтобы выбрать подходящую шлифовальную машину по бетону следует внимательно изучить ее технические характеристики:

мощность оборудования, которая для бытовых устройств может изменяться в пределах от 0,5 кВт до 1,5 кВт, а для профессиональных шлифовальных машин – в пределах 1,5–3кВт;

затирочная площадь, захватываемая агрегатом за 1 проход;

диметр шлифовального диска;

резьба шпинделя, которая может быть М16 или М14;

комплектация оборудования, в которую могут включаться аккумулятор для бытовых устройств, система увлажнения обрабатываемой поверхности, рабочая рукоятка, пылесборник и прочие;

производитель оборудования должен быть известным на рынке и иметь надежную репутацию.

Немаловажным критерием выбора шлифовальной машины по бетону является цена, которая часто играет главную роль и покупке шлифмашины, и при ее аренде.

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