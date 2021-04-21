Пошив женского костюма под заказ: одевайтесь «с иголочки» и носите с удовольствием

Женский костюм – это обязательный атрибут делового образа. Носить его принято на работу, на бизнес-встречи и прочие ответственные мероприятия, чтобы производить «правильное» впечатление. Костюм должен сидеть как влитой, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки фигуры. И тогда даже самая простая модель будет смотреться презентабельно.

Найти идеальный костюм в магазинах удается не всегда. Но выход есть – его можно сшить на заказ. Мастера Atelier Online с радостью возьмутся за такую работу! В итоге вы получите вещи, которые:

будут носиться далеко не один сезон без потери изначального вида;

идеально подойдут по размеру;

принесут исключительно радость в процессе эксплуатации;

соберут сотни восторженных комплиментов.

Ателье Онлайн поможет обновить гардероб, не разорившись при этом. У нас самые лояльные цены по Москве и области. Обращайтесь, вы точно останетесь довольны!

Какой женский костюм можно сшить на заказ?

Для сотрудников Ателье Онлайн нет невыполнимых задач. У нас вы можете заказать костюм любого фасона:

английский – с узкими брюками или юбкой-карандашом;

классический брючный – пиджак и брюки прямого кроя;

классический юбочный – пиджак и юбка до колена;

шанель – юбка-карандаш и приталенный жакет с круглым вырезом.

В качестве материала для изготовления костюма можно использовать: шелк, твид, хлопок, джинсу, трикотаж, вискозу, креп, атлас, жаккард, лен и т.д. Atelier Online предлагает огромный ассортимент тканей, декоративных элементов и фурнитуры, благодаря чему с нашей помощью вы сможете воплотить в реальность личные идеи!

Atelier Online : мы сделаем из вас настоящую бизнес-леди

Чтобы готовые вещи полностью соответствовали ожиданиям, мы начинаем работу с тщательного снятия мерок и изготовления персональных лекал. Затем совместно с заказчиком подбираются ткани, фурнитура, декор. На каждом этапе производства все действия портного согласовываются с клиентом. Пошив осуществляется на современном оборудовании.

Atelier Online выручит даже в том случае, если новый костюм потребовался экстренно. Мы предоставляем услугу срочного пошива, и обойдется она не дороже, чем вещи серийного производства. При желании рассчитаться за костюм можно сразу после получения или частями.

Посмотрите примеры готовых костюмов в нашем исполнении по ссылке: https://atelier-online.ru/poshiv/kostyum. Заказать пошив изделия можно по телефону или через заявку на сайте.