Система контроля параметров бурения и ремонта скважин

Монтаж, эксплуатация и обслуживание скважины на воду

Бурение скважин для воды пользуется огромной популярностью, но иногда требуется специальное оборудование, в особенности, когда песчаный или гравийный грунт. Шнековое бурение представляет собой в принципе такую же технологию, как и обычное, только в данном случае на конец бура устанавливается головка со шнеками. Такое нехитрое приспособление позволяет максимально сократить срок проведения работ. В процессе бурения производится и поэтапная кладка стенок, чтобы сразу же обеспечить удержание грунта и не допустить обвала. Материал для стен может использоваться разный, как бетонные смеси, так и сталь. Сегодня одним из самых популярных оборудований является — система контроля параметров бурения.

Любое оборудование и техника не может вечно работать без вмешательства мастера и регулярного обслуживания. Если вы часто используете оборудование для скважины, то по истечению определенного срока или внезапных случаев придет время ремонта скважины. Мы не рекомендуем начать самостоятельно без опыта, а лучше сразу обратиться к специалистам, чтобы те провели вам на высшем уровне.

Следует знать, что работы по шнековому бурению производятся полностью в сухую и не требуют промывки. Технология шнекового бурения позволяет проводить работы даже на промерзающих или мягких грунтах. Также такой способ рекомендуется, если источник имеет небольшой резерв. Лишний грунт при шнековом бурении удаляется при помощи специального винтового приспособления. Выглядит шнек как бурильная трубка, которая обернута в стальную обертку. Шнеки соединяются между собой специальными соединительными элементами с фигурным сечением.

Механизм приводится в действие при помощи подвижных и вращательных движений. Замковые элементы шнеков обычно изготовляются из стали самого высокого качества, что придает им высокую износостойкость. Эти элементы имеют дополнительные долота разные по диаметру. Все это дает дополнительные преимущества при бурении скважин на воду. В случае бурения на мягком грунте, долота необходимо расположить под определенным углом по отношению к водозабору, как правило, он не должен быть больше 60 градусов.

На почвах, которые относятся к плотным, долото уже потребуется наклонить до 90 градусов. В процессе проведения бурильных работ естественно, что приспособление будет нагреваться, но процесс охлаждения происходит за счет низкой температуры самого грунта. Также может использоваться и технология, с применением центрального канала, которая уменьшает коэффициент трения. Это достигается при помощи подачи кислорода по гидравлическим элементам. Шнековое бурение идеально подходит для скважин с глубиной около 50 метров. Некоторое оборудование позволяет добраться и на большую глубину, примерно до 100 метров, но такой способ называется роторным.