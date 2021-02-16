Современная кулинария для холостяка. Приготовление колбасы

Кому могут назначить диету No 1

Лечебную диету No 1 назначают людям страдающим гастродуоденитом (гастритом) или язвой желудка. Часто такие диагнозы ставят любителям перекусить на ходу, людям страдающим перееданием, заядлым любителям алкоголя и даже сигарет. Также данный диагноз могут поставить людям, страдающим постоянными стрессами.

Диета предусматривает дробное питание, которое положительно влияет на пищеварительный тракт. При дробном питании порции должны быть небольшими. В день должно быть 5-6 приемов пищи. Данная диета помогает справиться с возникающими проблемами, связанными с заболеваниями, а именно поддержание пищеварительного тракта и его восстановление за счет мягкой, отварной, перетертой и кашицеобразной еды.

Разрешенные для употребления и запрещенные продукты

Разрешены хлебные изделия только из пшеничной муки. Они должны быть подсушенные, от свежих изделий придется отказаться.

Мясо должно быть вареное или паровое. Допускается в обрезное свиное мясо, мясо барашка, куриная грудинка, кролик. Для разнообразия можно готовить легкое мясное суфле.

Рыба, только приготовленная на пару и обязательно нежирная, варенная или перетертая масса схожая с котлетами, обязательно без кожицы.

Из молочных продуктов допускается молоко, творог, сливки или простокваша.

Сыр диетический, маленькими порциями.

Из круп можно употреблять овсянку, рис, гречку, манку. Каши следует варить вязкие с ограниченным количеством добавок в виде масла, соли или сахара.

Овощи отварные или приготовленные на пару. Разрешено в употреблении морковь, картофель, свекла, обязательно в протертом виде. Следует исключить все бобовые, лук, шпинат, щавель.

Яйца в виде омлетов на пару.

Отвары, из мяса или овощей должны быть не концентрированные.

Колбасы только докторская или молочная. При выборе колбасных изделий следует зациклиться на состав, он должен быть полностью натуральным. Подробно узнать тут вы можете, как приготовить колбаски в домашних условиях.

Ягоды или фрукты варенные или запеченные.

Можно добавлять в блюда немного натурального масла.

Блюда при диете No 1

При данной диете можно приготовить следующие блюда:

1) Вязкие кашицы.

2) Рыба, приготовленная на пару.

3) Паровой омлет.

4) Легкое суфле из мяса.

5) Ленивые вареники.

6) Творожный пудинг.

7) Суп на легком бульоне.

8) Груша или яблоко, запеченное с сахаром.

9) Отвар из отрубей пшеницы.

10) Ягодный мусс.

11) Морковный или яблочный рулет.

12) Молочные супы.

13) Вареная цветная капуста.

14) Отварной кролик.

15) Несдобная выпечка и отваром шиповника.

Употребление продуктов в правильном виде помогут восстановить пораженный желудок и наладить пищеварительную систему. Оптимальное время соблюдения диеты — 3 месяца, после чего нельзя резко переходить на тяжелую пищу, лучше постепенно вводить более концентрированные бульоны, супы с добавлением лука и запеченное мясо.