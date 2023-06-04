Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеную капусту с морковью и луком. Из приправ также можно добавить острый молотый перец и томатную пасту. Если используете молодую капусту, то по времени она будет готовиться быстрее. Подавать такую капусту можно как гарнир к сосискам.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Капуста
Блюдо: Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 500 Грамм
- Морковь 150-200 Грамм
- Лук репчатый 50-70 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
- Лимонный сок (свежий) 1 Ст. ложка
- Масло растительное 1-2 Ст. ложек
- Вода 200 Миллилитров (горячая)
Количество порций 2
Калорийность
35 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тушеная капуста с морковью и луком»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и нарежьте брусочками. Лук порежьте полукольцами. Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом, добавьте репчатый лук и морковь. Обжарьте овощи до золотистого цвета.
Капусту нашинкуйте длинной соломкой. Добавьте в сковороду. Потушите 2-3 минуты.
Затем влейте горячую воду. Добавьте специи, соль и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 15-20 минут.
В конце добавьте лимонный сок и сахар по вкусу.
Тушеная капуста с морковью и луком готова, приятного вам аппетита!