Тушеная капуста с морковью и луком

По
Admin
-
0
45

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеную капусту с морковью и луком. Из приправ также можно добавить острый молотый перец и томатную пасту. Если используете молодую капусту, то по времени она будет готовиться быстрее. Подавать такую капусту можно как гарнир к сосискам.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Капуста
Блюдо: Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 500 Грамм
  • Морковь 150-200 Грамм
  • Лук репчатый 50-70 Грамм
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
  • Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Лимонный сок (свежий) 1 Ст. ложка
  • Масло растительное 1-2 Ст. ложек
  • Вода 200 Миллилитров (горячая)

Количество порций 2

Калорийность

35 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеная капуста с морковью и луком»

Тушеная капуста с морковью и луком

Подготовьте все ингредиенты.

Тушеная капуста с морковью и луком

Морковь очистите и нарежьте брусочками. Лук порежьте полукольцами. Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом, добавьте репчатый лук и морковь. Обжарьте овощи до золотистого цвета.

Тушеная капуста с морковью и луком

Капусту нашинкуйте длинной соломкой. Добавьте в сковороду. Потушите 2-3 минуты.

Тушеная капуста с морковью и луком

Затем влейте горячую воду. Добавьте специи, соль и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 15-20 минут.

Тушеная капуста с морковью и луком

В конце добавьте лимонный сок и сахар по вкусу.

Тушеная капуста с морковью и луком

Тушеная капуста с морковью и луком готова, приятного вам аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА