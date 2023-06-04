Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеную капусту с морковью и луком. Из приправ также можно добавить острый молотый перец и томатную пасту. Если используете молодую капусту, то по времени она будет готовиться быстрее. Подавать такую капусту можно как гарнир к сосискам.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Капуста

Блюдо: Гарниры

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 500 Грамм

Морковь 150-200 Грамм

Лук репчатый 50-70 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Соль По вкусу

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Лимонный сок (свежий) 1 Ст. ложка

Масло растительное 1-2 Ст. ложек

Вода 200 Миллилитров (горячая)

Количество порций 2

Калорийность

35 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеная капуста с морковью и луком»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и нарежьте брусочками. Лук порежьте полукольцами. Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом, добавьте репчатый лук и морковь. Обжарьте овощи до золотистого цвета.

Капусту нашинкуйте длинной соломкой. Добавьте в сковороду. Потушите 2-3 минуты.

Затем влейте горячую воду. Добавьте специи, соль и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 15-20 минут.

В конце добавьте лимонный сок и сахар по вкусу.

Тушеная капуста с морковью и луком готова, приятного вам аппетита!