Πомидоры с луком в масле: быстрый рецепт популярной закуски на зиму

Помидоры, приготовленные по этому рецепту, получаются ароматные и очень вкусные.
Помидоры с луком в масле – готовая закуска на праздничный стол, которую можно заготовить впрок, а затем наслаждаться ею в зимние дни. Ее приготовление не требует особых кулинарных навыков. Как ее сделать легко и быстро, рассказали в блоге «Домашняя консервация».
Πомидоры с луком в масле
Ингредиенты на банку помидоров объемом три литра:
- помидоры;
- сладкий перец – 3 шт;
- чеснок – 4 зубчика;
- лук – 4 шт;
- горький перец – 1 шт.
Для маринада:
- вода – 1 литр;
- растительное масло – 1 стакан;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 3 ст. л;
- перец – 6 горошин;
- лавровый лист – 6 шт;
- уксус 6% – 1/2 стакана.
Способ приготовления:
В чистые стерилизованные банки сложить помидоры, разрезанные крупными дольками, разрезанный вдоль на четыре части болгарский перец вместе с семенами, лук, порезанный кольцами, чеснок. Залить кипящим маринадом, дать постоять несколько минут, слить его и снова вскипятить. Снова залить кипящий маринад, накрыть стерилизованными крышками и закатать. Перевернуть и оставить до пологого охлаждения.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные помидоры на зиму холодным способом, а также как сделать зеленые томаты с чесноком.