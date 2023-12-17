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Абрикосовое желе из абрикосового варенья

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Абрикосовое желе из абрикосового варенья

Описание приготовления:

Такое желе можно сделать практически из любого домашнего варенья или джема. Время замачивания желатина и время застывания зависит от вашей марки. Украсить желе можно по своему вкусу.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Желатин 10 Грамм
  • Вода 300 Грамм (холодная, кипяченая)
  • Варенье абрикосовое 100 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Абрикосовое желе из абрикосового варенья»

Абрикосовое желе из абрикосового варенья

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления абрикосового желе из абрикосового варенья.

Абрикосовое желе из абрикосового варенья

Залейте желатин половиной стакана холодной, кипяченой воды и оставьте для набухания на 40-60 минут.

Абрикосовое желе из абрикосового варенья

В кастрюлю налейте оставшуюся воду и выложите абрикосовое варенье. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, проварите пару минут, снимите. Достаньте из кастрюли плоды и порежьте.

Абрикосовое желе из абрикосового варенья

Выложите в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до растворения желатина. Процедите все через мелкое сито и остудите.

Абрикосовое желе из абрикосового варенья

В креманку или бокал выложите порезанные плоды и залейте охлажденным сиропом. Уберите в холодильник на несколько часов для стабилизации желе.

Абрикосовое желе из абрикосового варенья

Приятного аппетита!

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