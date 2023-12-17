Описание приготовления:

Такое желе можно сделать практически из любого домашнего варенья или джема. Время замачивания желатина и время застывания зависит от вашей марки. Украсить желе можно по своему вкусу.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Желатин 10 Грамм

Вода 300 Грамм (холодная, кипяченая)

Варенье абрикосовое 100 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Абрикосовое желе из абрикосового варенья»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления абрикосового желе из абрикосового варенья.

Залейте желатин половиной стакана холодной, кипяченой воды и оставьте для набухания на 40-60 минут.

В кастрюлю налейте оставшуюся воду и выложите абрикосовое варенье. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, проварите пару минут, снимите. Достаньте из кастрюли плоды и порежьте.

Выложите в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до растворения желатина. Процедите все через мелкое сито и остудите.

В креманку или бокал выложите порезанные плоды и залейте охлажденным сиропом. Уберите в холодильник на несколько часов для стабилизации желе.

Приятного аппетита!