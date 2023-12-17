Описание приготовления:
Такое желе можно сделать практически из любого домашнего варенья или джема. Время замачивания желатина и время застывания зависит от вашей марки. Украсить желе можно по своему вкусу.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Желатин 10 Грамм
- Вода 300 Грамм (холодная, кипяченая)
- Варенье абрикосовое 100 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
64 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Абрикосовое желе из абрикосового варенья»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления абрикосового желе из абрикосового варенья.
Залейте желатин половиной стакана холодной, кипяченой воды и оставьте для набухания на 40-60 минут.
В кастрюлю налейте оставшуюся воду и выложите абрикосовое варенье. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, проварите пару минут, снимите. Достаньте из кастрюли плоды и порежьте.
Выложите в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до растворения желатина. Процедите все через мелкое сито и остудите.
В креманку или бокал выложите порезанные плоды и залейте охлажденным сиропом. Уберите в холодильник на несколько часов для стабилизации желе.
Приятного аппетита!