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Классический салат Мимоза с рыбными консервами

На чтение: 10 минут
Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Классический салат Мимоза с рыбными консервами – это самый известный салат из рыбных консервов. Благодаря своему приятному вкусу и легкости, это блюдо имеет множество поклонников, его даже включают в меню любители правильно питания. Мы подобрали 10 всевозможных вариантов этого великолепного салата.

Классический рецепт салата Мимоза с рыбными консервами

Свое название этот салат получил за красивый внешний вид, напоминающий весеннюю мимозу. Салат не только яркий, но очень вкусный и сытный.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Ингредиенты –+6 порц.

  • Рыбные консервы 1 банка
  • Майонез 200 мл.
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Картофель 3 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Соль  по вкусу

Шаги 50 мин.

  1. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    Чтобы приготовить салат Мимоза с рыбными консервами по классическому рецепту, подготавливаем все ингредиенты. Картофель и морковь помойте, переложите в кастрюлю, залейте водой и сварите до готовности.

  2. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    Овощи остудите и очистите от кожуры.

  3. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    Натрите овощи на крупной терке.

  4. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    С репчатого лука снимите шелуху и мелко нарежьте.

  5. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    Яйца сварите вкрутую, очистите от скорлупы. Отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке.

  6. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    Желтки разомните вилкой.

  7. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    Рыбные консервы прямо в баночке разомните вилкой до образования однородной кашицы.

  8. Классический салат Мимоза с рыбными консервами

    Салат выкладывается слоями. Сначала слой из рыбы. Далее измельченный лук, затем картофель, белки, тертая морковь . Каждый слой промазывайте майонезом. Сверху салат посыпьте измельченным желтком. Салат Мимоза получается невероятно вкусным.

Приятного аппетита!

Слоеный салат Мимоза с рыбными консервами, сыром и картошкой

Салат Мимоза выкладывается слоями, его можно подавать порционно и общим блюдом. На праздничном столе он занимает почетное место рядом с селедкой под шубой и оливье.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Консервы рыбные – 300 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр – 150 гр.
  • Майонез – 70 мл.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

1. Картофель и морковь отварите в мундирах, яйца сварите вкрутую. Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. Картофель очистите и натрите на крупной терке.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Яйца очистите от скорлупы, отделите белки от желтков. Натрите их по отдельности на мелкой терке.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Сыр натрите на крупной терке.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. Консервы разомните вилкой до состояния пюре.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Чтобы аккуратно сложить слои салата, используйте кулинарное кольцо. Выложите первый слой из картофеля, смажьте его майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

7. Затем выложите лук, на нем сделайте майонезную сетку.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

8. Далее сделайте слой из сыра, его также смажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

9. Рыбный слой смазывать майонезом не нужно, он и так очень сочный.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

10. На рыбу положите слой из белка, смажьте его майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

11. Затем слой из моркови и майонеза. Салат посыпьте измельченным желтком. Аккуратно снимите кольцо, украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте на стол.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Как приготовить Мимозу с рыбными консервами и сыром без картошки

Нежный рыбный салат Мимоза можно готовить из разных консерв: сайры, сардины, скумбрии, тунца или горбуши. Чтобы салат получился сочным, не стоит экономить на майонезе, а лучше даже приготовить его самостоятельно, тогда ваше блюдо будет более еще более полезным.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Консервы рыбные – 1 банка.
  • Яйца куриные – 5 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Сыр – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

1. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке и выложите половину в салатницу.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. Рыбные консервы разомните вилкой до состояния пюре и выложите ½ часть на белки. Смажьте слой майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте и выложите его слоем на рыбу.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Затем на слой из лука выложите вторую часть белков. Смажьте его майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. После белков выложите слой из оставшихся консерв, промажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Сыр натрите на мелкую терку. Желтки разомните вилкой. Смешайте сыр с желтками и посыпьте этой массой салат сверху. Салат поставьте на 20-30 минут в холодильник для пропитки.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт салата Мимоза с рыбными консервами без моркови

Появился салат Мимоза еще в Советском союзе. Кто-то испытывает ностальгию при виде этого блюда, а кому-то оно в новинку. Кроме того, рецепт этого салата оставляет большое поле для экспериментов, в этом, например, не используется морковь.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Рис длиннозерновой – 150 гр.
  • Яйца куриные – 6 шт.
  • Консервы рыбные – 200 гр.
  • Сыр – 150 гр.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Майонез – 150-200 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сливочное масло положите в морозильник. Рис и яйца сварите.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. Яйца очистите и отделите белки от желтков. Белки мелко нарежьте, желтки разомните вилкой.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Лук мелко нарежьте, сыр натрите на терке, рыбные консервы разомните вилкой.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Установите кулинарное кольцо на плоское блюдо, выложите половину рыбной консервы.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. Вторым слоев выложите рис, смажьте его майонезом. Затем выложите по очереди белок, тертый сыр, оставшуюся рыбу и лук. На каждом слое сверху сделайте майонезную сеточку.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Затем выложите половину измельченных желтков, поверх них натрите сливочное масло на мелкую терку.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

7. Завершите салат оставшейся желтковой массой. Салат Мимозу подавайте на стол сразу после приготовления.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления Мимозы с консервами без сыра

Салат Мимоза легкий в приготовлении и доступный по продуктам, а название полностью соответствует его виду. Его основным ингредиентом являются рыбные консервы, другие же ингредиенты можно добавлять или исключать по своему вкусу.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

  • Консервы рыбные – 1 банка.
  • Рис – 250 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Уксус столовый – 2 ч.л.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Сахар – ¼ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Рис сварите в подсоленной воде и остудите. Выложит его в салатницу, разровняйте и смажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. С консервы слейте сок и разомните рыбу вилкой. Половину консервы выложите на рис, разровняйте слой.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Переложите его в миску, добавьте уксус, воду, сахар и щепотку соли, оставьте лук мариноваться на 15-20 минут. Затем слейте остатки маринада и положите половину лука на рыбный слой.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Морковь сварите в мундире, затем очистите и натрите на терку. Выложите ее следующим слоем и смажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. Сварите яйца вкрутую, очистите. Отделите белки от желтков. Белки натрите на терке, желтки разомните вилкой. Выложите слой из белков, смажьте его майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Затем повторите слои в следующем порядке: рис, рыбный слой и маринованный лук, смажьте их майонезом. Последним слоем выложите измельченный желток. Перед подачей, поставьте салат на некоторое время в холодильник для пропитки.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Салат Мимоза с консервами горбуши на праздничный стол

Если вы еще не пробовали этот нежный рыбный салат, то самое время его приготовить. Главное в этом блюде, выбрать хорошие рыбные консервы в масле. Мы предлагаем приготовить салат с горбушей, она в меру жирная и сочная.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 20.

Ингредиенты:

  • Горбуша в масле – 1 банка.
  • Картошка – 3 шт.
  • Морковка – 3 шт.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Майонез – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перья лука – 5-10 гр.

Процесс приготовления:

1. Картофель, морковь и яйца сварите, остудите и очистите.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. Головку репчатого лука очистите, мелко нарежьте, переложите в миску и залейте кипятком, оставьте на несколько минут. Это нужно, чтобы избавиться от горечи. Затем слейте воду через сито.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Консервированную горбушу перемните вилкой до состояния пюре. Выложите полученную массу на дно салатницы и разровняйте слой. Промажьте его майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Далее положите лук.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. Вареный картофель натрите на крупной терке и выложите ее следующим слоем, смажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Морковь натрите на терку и выложите после картофеля, также промажьте слой майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

7. Вареные яйца разберите на желтки и белки. Белки натрите на терке, желтки измельчите вилкой в крошку. Выложите в салатницу слой из белков, промажьте его майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

8. Завершите салат слоем из желтка. Зеленый лук мелко нарежьте и посыпьте им салат перед подачей.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Сытный и очень вкусный салат Мимоза с консервой и рисом

Мимоза – такой салат, с которым можно экспериментировать. Этот рецепт немного отличается от классического, в нем используется рис. Блюдо получается очень сытным, вкусным и ярким.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

  • Консервы рыбные – 1 банка.
  • Рис – 100 гр.
  • Сыр – 150 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Морковка- 2-3 шт.
  • Майонез – 200 мл
  • Лук – 1 шт.
  • Перья лука – 10 гр.

Процесс приготовления:

1. Яйца, морковь и рис необходимо отварить до готовности. Перед варкой рис хорошо промойте, чтобы он получился рассыпчатым. Сыр натрите на крупной терке.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. Морковь натрите на крупную терку, лук мелко нарежьте. Яйца разделите на белки и желтки, белки натрите на терке.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Для сборки салата можно использовать специальное кулинарное кольцо, поместите его на плоскую тарелку. Если кольцо небольшого диаметра, то разделите все ингредиенты на несколько частей. Первым слоем выложите рис, смажьте его майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Рыбу разомните вилкой, выложите второй слой, разровняйте его и смажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. На рыбный слой выложите измельченный лук, белый в середину, зеленый – по краю.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Далее идет слой из белков, его промажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

7. Затем сделайте слой из тертой моркови и майонеза.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

8. Следующий слой сырный, его тоже смажьте небольшим количеством майонеза. Завершает салат измельченный желток, его промазывать майонезом не нужно. Поставьте салат в холодильник для пропитки на 40-60 минут, затем подавайте на стол.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Постный салат Мимоза с рыбными консервами

Постный вариант салата Мимоза подходит для времени церковного поста и не только. Его можно подать на ужин, так как салат достаточно сытный. Огурцы в салат можно класть как свежие, так и маринованные – дело вкуса.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Рис – 100 гр.
  • Консервы рыбные – 1 банка.
  • Капуста пекинская – 0,5 шт.
  • Огурцы – 2 шт.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Майонез постный – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Рис отварите в немного подсоленной воде, остудите.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. С консервы слейте масло, рыбу разомните вилкой.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Огурцы нарежьте полосками.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Пекинскую капусту, огурцы и рис добавьте в миску к рыбе, перемешайте.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. Для заправки смешайте постный майонез с соевым соусом. Добавьте заправку в салат, перемешайте и подавайте на стол.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Быстрый и простой салат Мимоза с консервами сайры

Мимозу еще называют весенним рыбным салатом. В его состав входят рыбные консервы и вареные овощи. Получается очень питательное и яркое блюдо, как раз то, что нужно в весеннее время.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

  • Сайра консервированная – 270 гр.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Укроп – 10 гр.
  • Майонез – 200 мл.

Процесс приготовления:

1. Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите и очистите их. Яйца сварите вкрутую в отдельной кастрюле. С сайры слейте сок, разомните рыбу вилкой, выложите ее на блюдо и разровняйте.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте, распределите его по рыбе, сверху сделайте майонезную сетку.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Картофель натрите на крупной терке, выложите их него следующий слой, смажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Морковь натрите на терке, выложите ее следующим слоем после картофеля, также промажьте майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. Вареные яйца очистите от скорлупы. Отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке и сделайте из них следующий слой.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Укроп помойте и просушите. Оставьте целыми пару веточек укропа, остальную зелень мелко нарежьте. Украсьте салат: измельченный укроп рассыпьте по краю, веточки разложите в центре. Из измельченного желтка сделайте имитацию мимозы. Перед тем, как подать салат на стол, дайте ему немного времени на пропитку.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

Очень вкусный рецепт салата Мимоза с консервами тунца

Знаменитый салат Мимоза с консервированным тунцом. Всегда вкусно, сытно и ярко. Чтобы салат не был сухим, перемешайте рыбу с небольшим количеством масла из консерв.

Время готовки:60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 3-4 шт.
  • Яйца – 5-6 шт.
  • Тунец консервированный – 2 банки.
  • Сыр – 0,5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Картофель, морковь и яйца сварите, остудите и очистите.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

2. Яйца разделите на белки и желтки.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

3. Тунца с небольшим количеством сока разомните вилкой до состояния пюре.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

4. Выложите первый слой из тунца на блюдо.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

5. Затем выложите слой из тертого картофеля. Сверху сделайте сеточку из майонеза.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

6. Далее идет слой из тертого сыра.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

7. Следующий слой сделайте из тертой моркови, на него нанесите майонезную сетку.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

8. Затем выложите измельченные белки и смажьте их майонезом.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

9. Посыпьте салат измельченными желтками и поставьте в холодильник для пропитки. По своему вкусу салат можно украсить овощами или свежей зеленью.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Приятного аппетита!

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