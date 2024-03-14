Классический салат Мимоза с рыбными консервами – это самый известный салат из рыбных консервов. Благодаря своему приятному вкусу и легкости, это блюдо имеет множество поклонников, его даже включают в меню любители правильно питания. Мы подобрали 10 всевозможных вариантов этого великолепного салата.

Классический рецепт салата Мимоза с рыбными консервами

Свое название этот салат получил за красивый внешний вид, напоминающий весеннюю мимозу. Салат не только яркий, но очень вкусный и сытный.

Ингредиенты –+6 порц.

Рыбные консервы 1 банка

Майонез 200 мл.

Яйцо куриное 4 шт.

Картофель 3 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 2 шт.

Соль по вкусу

Шаги 50 мин.

Чтобы приготовить салат Мимоза с рыбными консервами по классическому рецепту, подготавливаем все ингредиенты. Картофель и морковь помойте, переложите в кастрюлю, залейте водой и сварите до готовности. Овощи остудите и очистите от кожуры. Натрите овощи на крупной терке. С репчатого лука снимите шелуху и мелко нарежьте. Яйца сварите вкрутую, очистите от скорлупы. Отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке. Желтки разомните вилкой. Рыбные консервы прямо в баночке разомните вилкой до образования однородной кашицы. Салат выкладывается слоями. Сначала слой из рыбы. Далее измельченный лук, затем картофель, белки, тертая морковь . Каждый слой промазывайте майонезом. Сверху салат посыпьте измельченным желтком. Салат Мимоза получается невероятно вкусным.

Приятного аппетита!

Слоеный салат Мимоза с рыбными консервами, сыром и картошкой

Салат Мимоза выкладывается слоями, его можно подавать порционно и общим блюдом. На праздничном столе он занимает почетное место рядом с селедкой под шубой и оливье.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Консервы рыбные – 300 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Сыр – 150 гр.

Майонез – 70 мл.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

1. Картофель и морковь отварите в мундирах, яйца сварите вкрутую. Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте.

2. Картофель очистите и натрите на крупной терке.

3. Яйца очистите от скорлупы, отделите белки от желтков. Натрите их по отдельности на мелкой терке.

4. Сыр натрите на крупной терке.

5. Консервы разомните вилкой до состояния пюре.

6. Чтобы аккуратно сложить слои салата, используйте кулинарное кольцо. Выложите первый слой из картофеля, смажьте его майонезом.

7. Затем выложите лук, на нем сделайте майонезную сетку.

8. Далее сделайте слой из сыра, его также смажьте майонезом.

9. Рыбный слой смазывать майонезом не нужно, он и так очень сочный.

10. На рыбу положите слой из белка, смажьте его майонезом.

11. Затем слой из моркови и майонеза. Салат посыпьте измельченным желтком. Аккуратно снимите кольцо, украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Как приготовить Мимозу с рыбными консервами и сыром без картошки

Нежный рыбный салат Мимоза можно готовить из разных консерв: сайры, сардины, скумбрии, тунца или горбуши. Чтобы салат получился сочным, не стоит экономить на майонезе, а лучше даже приготовить его самостоятельно, тогда ваше блюдо будет более еще более полезным.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Консервы рыбные – 1 банка.

Яйца куриные – 5 шт.

Лук – 1 шт.

Майонез – по вкусу.

Сыр – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

1. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке и выложите половину в салатницу.

2. Рыбные консервы разомните вилкой до состояния пюре и выложите ½ часть на белки. Смажьте слой майонезом.

3. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте и выложите его слоем на рыбу.

4. Затем на слой из лука выложите вторую часть белков. Смажьте его майонезом.

5. После белков выложите слой из оставшихся консерв, промажьте майонезом.

6. Сыр натрите на мелкую терку. Желтки разомните вилкой. Смешайте сыр с желтками и посыпьте этой массой салат сверху. Салат поставьте на 20-30 минут в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт салата Мимоза с рыбными консервами без моркови

Появился салат Мимоза еще в Советском союзе. Кто-то испытывает ностальгию при виде этого блюда, а кому-то оно в новинку. Кроме того, рецепт этого салата оставляет большое поле для экспериментов, в этом, например, не используется морковь.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 100 гр.

Рис длиннозерновой – 150 гр.

Яйца куриные – 6 шт.

Консервы рыбные – 200 гр.

Сыр – 150 гр.

Лук – 1-2 шт.

Майонез – 150-200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сливочное масло положите в морозильник. Рис и яйца сварите.

2. Яйца очистите и отделите белки от желтков. Белки мелко нарежьте, желтки разомните вилкой.

3. Лук мелко нарежьте, сыр натрите на терке, рыбные консервы разомните вилкой.

4. Установите кулинарное кольцо на плоское блюдо, выложите половину рыбной консервы.

5. Вторым слоев выложите рис, смажьте его майонезом. Затем выложите по очереди белок, тертый сыр, оставшуюся рыбу и лук. На каждом слое сверху сделайте майонезную сеточку.

6. Затем выложите половину измельченных желтков, поверх них натрите сливочное масло на мелкую терку.

7. Завершите салат оставшейся желтковой массой. Салат Мимозу подавайте на стол сразу после приготовления.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления Мимозы с консервами без сыра

Салат Мимоза легкий в приготовлении и доступный по продуктам, а название полностью соответствует его виду. Его основным ингредиентом являются рыбные консервы, другие же ингредиенты можно добавлять или исключать по своему вкусу.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Консервы рыбные – 1 банка.

Рис – 250 гр.

Яйца – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Уксус столовый – 2 ч.л.

Вода – 2 ст.л.

Сахар – ¼ ч.л.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Рис сварите в подсоленной воде и остудите. Выложит его в салатницу, разровняйте и смажьте майонезом.

2. С консервы слейте сок и разомните рыбу вилкой. Половину консервы выложите на рис, разровняйте слой.

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Переложите его в миску, добавьте уксус, воду, сахар и щепотку соли, оставьте лук мариноваться на 15-20 минут. Затем слейте остатки маринада и положите половину лука на рыбный слой.

4. Морковь сварите в мундире, затем очистите и натрите на терку. Выложите ее следующим слоем и смажьте майонезом.

5. Сварите яйца вкрутую, очистите. Отделите белки от желтков. Белки натрите на терке, желтки разомните вилкой. Выложите слой из белков, смажьте его майонезом.

6. Затем повторите слои в следующем порядке: рис, рыбный слой и маринованный лук, смажьте их майонезом. Последним слоем выложите измельченный желток. Перед подачей, поставьте салат на некоторое время в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

Салат Мимоза с консервами горбуши на праздничный стол

Если вы еще не пробовали этот нежный рыбный салат, то самое время его приготовить. Главное в этом блюде, выбрать хорошие рыбные консервы в масле. Мы предлагаем приготовить салат с горбушей, она в меру жирная и сочная.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 20.

Ингредиенты:

Горбуша в масле – 1 банка.

Картошка – 3 шт.

Морковка – 3 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Майонез – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перья лука – 5-10 гр.

Процесс приготовления:

1. Картофель, морковь и яйца сварите, остудите и очистите.

2. Головку репчатого лука очистите, мелко нарежьте, переложите в миску и залейте кипятком, оставьте на несколько минут. Это нужно, чтобы избавиться от горечи. Затем слейте воду через сито.

3. Консервированную горбушу перемните вилкой до состояния пюре. Выложите полученную массу на дно салатницы и разровняйте слой. Промажьте его майонезом.

4. Далее положите лук.

5. Вареный картофель натрите на крупной терке и выложите ее следующим слоем, смажьте майонезом.

6. Морковь натрите на терку и выложите после картофеля, также промажьте слой майонезом.

7. Вареные яйца разберите на желтки и белки. Белки натрите на терке, желтки измельчите вилкой в крошку. Выложите в салатницу слой из белков, промажьте его майонезом.

8. Завершите салат слоем из желтка. Зеленый лук мелко нарежьте и посыпьте им салат перед подачей.

Приятного аппетита!

Сытный и очень вкусный салат Мимоза с консервой и рисом

Мимоза – такой салат, с которым можно экспериментировать. Этот рецепт немного отличается от классического, в нем используется рис. Блюдо получается очень сытным, вкусным и ярким.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Консервы рыбные – 1 банка.

Рис – 100 гр.

Сыр – 150 гр.

Яйца – 4 шт.

Морковка- 2-3 шт.

Майонез – 200 мл

Лук – 1 шт.

Перья лука – 10 гр.

Процесс приготовления:

1. Яйца, морковь и рис необходимо отварить до готовности. Перед варкой рис хорошо промойте, чтобы он получился рассыпчатым. Сыр натрите на крупной терке.

2. Морковь натрите на крупную терку, лук мелко нарежьте. Яйца разделите на белки и желтки, белки натрите на терке.

3. Для сборки салата можно использовать специальное кулинарное кольцо, поместите его на плоскую тарелку. Если кольцо небольшого диаметра, то разделите все ингредиенты на несколько частей. Первым слоем выложите рис, смажьте его майонезом.

4. Рыбу разомните вилкой, выложите второй слой, разровняйте его и смажьте майонезом.

5. На рыбный слой выложите измельченный лук, белый в середину, зеленый – по краю.

6. Далее идет слой из белков, его промажьте майонезом.

7. Затем сделайте слой из тертой моркови и майонеза.

8. Следующий слой сырный, его тоже смажьте небольшим количеством майонеза. Завершает салат измельченный желток, его промазывать майонезом не нужно. Поставьте салат в холодильник для пропитки на 40-60 минут, затем подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Постный салат Мимоза с рыбными консервами

Постный вариант салата Мимоза подходит для времени церковного поста и не только. Его можно подать на ужин, так как салат достаточно сытный. Огурцы в салат можно класть как свежие, так и маринованные – дело вкуса.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Консервы рыбные – 1 банка.

Капуста пекинская – 0,5 шт.

Огурцы – 2 шт.

Соус соевый – 2 ст.л.

Майонез постный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Рис отварите в немного подсоленной воде, остудите.

2. С консервы слейте масло, рыбу разомните вилкой.

3. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Огурцы нарежьте полосками.

4. Пекинскую капусту, огурцы и рис добавьте в миску к рыбе, перемешайте.

5. Для заправки смешайте постный майонез с соевым соусом. Добавьте заправку в салат, перемешайте и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Быстрый и простой салат Мимоза с консервами сайры

Мимозу еще называют весенним рыбным салатом. В его состав входят рыбные консервы и вареные овощи. Получается очень питательное и яркое блюдо, как раз то, что нужно в весеннее время.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Сайра консервированная – 270 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Укроп – 10 гр.

Майонез – 200 мл.

Процесс приготовления:

1. Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите и очистите их. Яйца сварите вкрутую в отдельной кастрюле. С сайры слейте сок, разомните рыбу вилкой, выложите ее на блюдо и разровняйте.

2. Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте, распределите его по рыбе, сверху сделайте майонезную сетку.

3. Картофель натрите на крупной терке, выложите их него следующий слой, смажьте майонезом.

4. Морковь натрите на терке, выложите ее следующим слоем после картофеля, также промажьте майонезом.

5. Вареные яйца очистите от скорлупы. Отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке и сделайте из них следующий слой.

6. Укроп помойте и просушите. Оставьте целыми пару веточек укропа, остальную зелень мелко нарежьте. Украсьте салат: измельченный укроп рассыпьте по краю, веточки разложите в центре. Из измельченного желтка сделайте имитацию мимозы. Перед тем, как подать салат на стол, дайте ему немного времени на пропитку.

Приятного аппетита!

Очень вкусный рецепт салата Мимоза с консервами тунца

Знаменитый салат Мимоза с консервированным тунцом. Всегда вкусно, сытно и ярко. Чтобы салат не был сухим, перемешайте рыбу с небольшим количеством масла из консерв.

Время готовки:60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Морковь – 3-4 шт.

Яйца – 5-6 шт.

Тунец консервированный – 2 банки.

Сыр – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Картофель, морковь и яйца сварите, остудите и очистите.

2. Яйца разделите на белки и желтки.

3. Тунца с небольшим количеством сока разомните вилкой до состояния пюре.

4. Выложите первый слой из тунца на блюдо.

5. Затем выложите слой из тертого картофеля. Сверху сделайте сеточку из майонеза.

6. Далее идет слой из тертого сыра.

7. Следующий слой сделайте из тертой моркови, на него нанесите майонезную сетку.

8. Затем выложите измельченные белки и смажьте их майонезом.

9. Посыпьте салат измельченными желтками и поставьте в холодильник для пропитки. По своему вкусу салат можно украсить овощами или свежей зеленью.

Приятного аппетита!