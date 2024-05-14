Апельсиновые сырники: рецепт вкуснейшего блюда к завтраку

При подаче такие блинчики можно полить апельсиновым сиропом, чтобы сделать их вкус еще более насыщенным.

Апельсиновые сырники – отличный способ вкусно и сытно начать рабочий день. Ароматные, сладкие и с кислинкой, они станут прекрасным дополнением к чаю или кофе. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Душевные рецепты».

Апельсиновые сырники

Ингредиенты:

творог – 200 гр;

яйцо – 1 шт;

мука – 70 гр (для панировки);

апельсин – 1 шт;

сахар – 35 гр;

ванилин – щепотка.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать творог с яйцом и сахаром. Натереть цедру апельсина на терке, выжать сок из четверти апельсина (2 ст. л). Добавить муку и ванилин. Замесить тесто.

Разделить массу на 5-6 частей, сформировать сырники.

Выложить сырники на хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом. Жарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. При подаче можно полить сырники сметаной или апельсиновым сиропом.

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