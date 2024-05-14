Апельсиновые сырники: рецепт вкуснейшего блюда к завтраку

При подаче такие блинчики можно полить апельсиновым сиропом, чтобы сделать их вкус еще более насыщенным.
Апельсиновые сырники – отличный способ вкусно и сытно начать рабочий день. Ароматные, сладкие и с кислинкой, они станут прекрасным дополнением к чаю или кофе. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Душевные рецепты».
Апельсиновые сырники
Ингредиенты:
- творог – 200 гр;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 70 гр (для панировки);
- апельсин – 1 шт;
- сахар – 35 гр;
- ванилин – щепотка.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать творог с яйцом и сахаром. Натереть цедру апельсина на терке, выжать сок из четверти апельсина (2 ст. л). Добавить муку и ванилин. Замесить тесто.
Разделить массу на 5-6 частей, сформировать сырники.
Выложить сырники на хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом. Жарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. При подаче можно полить сырники сметаной или апельсиновым сиропом.
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