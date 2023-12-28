Описание приготовления:

Для приготовления можно брать любые имеющиеся у вас грибы. Я буду готовить с шампиньонами. Но вместо них можно взять отварные лесные грибы. Мясо выбирайте без костей.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Фрикасе

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм

Шампиньоны 150 Грамм

Сливочное масло 2 Ст. ложки

Мука 1 Ст. ложка

Вода 150 Миллилитров

Сливки 200 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

180 ккал

Калорийность

13 г

Белки

8 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фрикасе из свинины с грибами»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты.

Мясо нарежьте на небольшие кусочки, примерно одинакового размера.

В сковороде растопите сливочное масло и выложите нарезанное мясо. Обжарьте его 5-7 минут, чтобы оно начало слегка поджариваться.

В это время промойте шампиньоны. Нарежьте их.

Нарезанные грибы выложите в сковороду к мясу и готовьте все вместе на небольшом огне еще минут 10. Можно накрыть крышкой. Из грибов выделится сок. Его должно хватить для легкого тушения. Мясо должно стать мягкое. При необходимости можно увеличить время тушения и подлить немного горячей воды.

Посыпьте все мукой и перемешайте. По вкусу добавьте соль и специи.

Залейте мясо сливками и доведите до кипения. Соус нагреется и станет гуще. Снимите сковороду с огня.

Фрикасе из свинины с грибами готово!

Дополните любым гарниром и подавайте к столу. Приятного аппетита!