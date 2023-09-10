Беру 2 кабачка и 1 картофель: простой рецепт вкусного и легкого ужина. Нежные и ароматные кексы

Среди самых древних рецептов на мировой арене вряд ли кто-то ожидает увидеть кексы. Однако, этот десерт был знаком человечеству с древних времен. Впервые готовить кексы стали в Древнего Рима. Причем специфика приготовления кексов не особо сильно поменялась. Римляне тоже добавляли в тесто различные фрукты и ягоды.

Сейчас помимо типичных начинок существуют менее популярные. Например, мало кто знаком с кексами из цукини. Однако, эти кексы не хуже сладких, даже полезнее. Стоит научиться готовить кексы из цукини или кабачка.

Ингредиенты кексов из цукини:

цукини — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

картофель — шт.;

манная крупа — 3 ст. л.;

молоко — 50 мл;

петрушка — пучок;

укроп — пучок;

сыр Пармезан — 60 г;

черный молотый перец — щепотка;

оливковое масло — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 70 г;

разрыхлитель — ч. л.;

красный сладкий перец — шт.

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт — 2 ст. л.;

огурец маринованный — 2 шт.;

оливки — 3 шт.;

чеснок — зубчик.

Приготовление кексов из цукини:

Удаляем у цукини плодоножки и натираем на крупной терке. Солим смесь из цукини, оставляем на 10 минут. В это время очищенный картофель аналогично измельчаем на терке.

Отжимаем через сито лишнюю жидкость из измельченного цукини. Также удаляем жидкость из картофельной массы. Соединяем обе овощные массы вместе, посыпаем манной крупой, заливаем молоком и тщательно перемешиваем.

Шинкуем мелко петрушку и укроп, выкладываем в смесь. Натираем на маленьких резцах терки сыр, выкладываем к овощной массе.

Перчим, солим овощную массу, разбиваем в нее яйца и тщательно перемешиваем. Всыпаем к овощной смеси муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Очищаем от внутренностей сладкий перец и нарезаем маленьким кубиком. Добавляем перец в овощное тесто.

Смазываем формочки для кексов растительным маслом, выкладываем внутрь по столовой ложке теста.

Выпекаем кексы при 180 градусах 20 минут в духовке.

Пока кексы выпекаются, делаем соус — нарезаем мелко маринованные огурцы и оливки. Кладем огурцы и оливки в миску с греческим йогуртом. Пропускаем через пресс зубчик чеснока в йогурт, смешиваем ингредиенты.

В результате получаются пышные и ароматные овощные кексы из цукини. Вместе с соусом они создают замечательный сытный дуэт для ужина.