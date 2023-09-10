Чтобы было вкусно и просто: рецепт томатного сока на зиму

Помидоры – это универсальный овощ, из которого можно приготовить много вкусностей на зиму. Одним из них является душистый томатный сок.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Как раз настал сезон сочных помидоров, так что обязательно приготовьте невероятный томатный сок. Не забудьте сохранить себе этот замечательный напиток на зиму, чтобы наслаждаться им в снежные будни и праздники.

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Рецепт томатного сока на зиму

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 бутылки

Прекрасное дополнение к любому столу / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2,5 – 3 килограмма помидоры;

– 12 грамм соли;

– сахар по вкусу.

Приготовление:

Очень спелые и сочные помидоры нужно промыть и разрезать на половинки. Затем помидоры поместите в соковыжималку.

Вы также можете очистить помидоры от кожуры и отварить их целиком. Когда помидоры развалятся и пустят сок, их можно протереть через ситечко.

Отжатый сок можно пить сразу или варить с солью.

Томатный сок перелейте в большую кастрюлю, добавьте соль. Варите помидорный сок 30 минут.

Готовый томатный сок разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте и поместите в кастрюлю, устланную тряпкой. Банки нужно залить водой и пастеризовать около 20 минут.

Банки с томатным соком извлеките из кастрюли, поставьте остывать в прохладное место.

Нужны ли специи

Классический томатный сок не требует многих специй. Вам понадобится только щепотка соли. Однако, если вы предпочитаете более глубокий вкус, мы рекомендуем вам использовать немного острого перца чили, сушеный базилик, орегано или чабрец. Также можно приправить зубчик чеснока.

Какие помидоры пригодны для сока

Следует выбирать помидоры с сочной мякотью. Особо стоит обратить внимание на круглые помидоры, которые будут более водянистыми.Необычный рецепт любимой аджики точно сделает вашу коллекцию зимних закруток особенной.