Жульен классический

Жульен – это блюдо французской кухни, которое переняли многие повара и трансформируют его на свой манер. Необязательным стало приготовление жульена в кокотницах, специальных емкостях с длинной ручкой, также нарезка продуктов может встречаться абсолютно любая. Есть много вкусных и легких рецептов жульена, мы хотим поделиться с вами некоторыми из них.

Классический жульен с курицей и грибами в духовке

Классический жульен с курицей и грибами в духовке будем готовить в традиционных формочках. Они называются кокотницами. Это небольшие емкости круглой формы с длинными ручками. Соответственно и подается жульен порционно, для праздника или званого вечера самое то.

Ингредиенты –+4 порц.

Масло сливочное 20 гр.

Шампиньоны свежие 80 гр.

Лук репчатый 50 гр.

Куриное филе 200 гр.

Сметана 40 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Шаги 50 мин.

Как приготовить жульен с курицей и грибами в духовке? Куриное филе зачистите от пленочек и положите в кастрюлю, залейте холодной водой и варите 20-25 минут от момента закипания. При желании можете добавить в воду соль и специи. Остудите мясо в бульоне. Очистите головку репчатого лука и мелко нарежьте. Шампиньоны помойте и нарежьте кубиками. Обжарьте лук на растительном масле в течение 5 минут, помешивайте лопаткой. Затем добавьте грибы и готовьте еще 5 минут. Зажарку из лука и грибов переложите в миску, добавьте сметану, молотый перец и соль, все перемешайте. К этому моменту вареное куриное филе остынет, нарежьте его кубиками. Заранее включите духовку и установите температуру 190 градусов. Кокотницы для жульена смажьте мягким сливочным маслом, разложите по емкостям куриное филе. На слой куриного филе положите луково-грибную зажарку. Оставшееся сливочное масло нарежьте кубиками по числу кокотниц и разложите их по заготовкам. Кусочек твердого сыра натрите на крупной терке. Посыпьте стружкой заготовки. Запекайте жульен с курицей и грибами в хорошо разогретой духовке в течение 10 минут. Подавайте блюдо в горячем виде в кокотницах. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и сметаной в духовке

Жульен с курицей, грибами и сметаной в духовке – это адаптированный вариант знаменитого блюда под домашнюю кухню. Это в первую очередь обусловлено разницей в стоимости сметаны и сливок. Сметана чаще встречается в магазине и более привычна хозяйкам.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 150 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу

Филе куриное – 300 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Сметана – 3 ст.л.

Мука – 1 ч.л.

Сыр твердый – 80 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте все необходимые продукты для приготовления жульена с курицей и шампиньонами.

Шаг 2. Куриное филе очистите от пленочек и остатков жира, положите в кастрюлю, залейте водой и посолите по вкусу. Варите мясо до готовности в течение 15-20 минут, в зависимости от величины кусков.

Шаг 3. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте его до полупрозрачности на сливочном масле.

Шаг 4. Помойте шампиньоны, очистите шляпки и нарежьте грибы кубиками. Затем добавьте их на сковороду к луку. Жарьте, помешивая еще 5-7 минут.

Шаг 5. После этого нарежьте кубиками вареную грудку, выложите ее на сковороду к луку и грибам. Всыпьте муку, добавьте сметану, соль и молотый перец, перемешайте. Жарьте еще 2-3 минуты.

Шаг 6. Разложите жульен в кокотницы.

Шаг 7. Посыпьте заготовки тертым на терке сыром.

Шаг 8. Запекайте жульен с курицей, грибами и сметаной в духовке при 170-175 градусах в течение 15-20 минут. Подавайте блюдо в горячем виде, украсив его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Жульен в тарталетках

Жульен в тарталетках – это оригинальное блюдо, которое можно подать в теплом и охлажденном виде. Подается блюдо в съедобных формочках – тарталетках. Их можно испечь самостоятельно из любого песочного теста или купить уже готовые в магазине.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Масло растительное – для жарки.

Тимьян – 3 ветки.

Сливки 20% – 200 мл.

Мякоть бедра куриного – 250 гр.

Специи для курицы – 1 ч.л.

Пармезан – 60 гр.

Шампиньоны – 180 гр.

Тарталетки – 8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Рукола – для подачи.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тарталетки лучше выбирать из песочного теста. Также вы легко можете испечь их самостоятельно. Подготовьте все необходимые продуты для жульена.

Шаг 2. Нарежьте кубиками головку репчатого лука и мякоть куриного бедра. Сначала на сковороде с растительным маслом обжарьте луковую нарезку, затем добавьте к ней мясо и продолжайте жарить 3 минуты, пока оно не побелеет.

Шаг 3. Шампиньоны обмойте проточной водой и нарежьте их кубиками. Выложите их на сковородку, добавьте соль и специи. Жарьте начинку еще минуты 3-4.

Шаг 4. После этого влейте сливки и положите несколько веточек тимьяна. Тушите все вместе, периодически помешивая лопаткой в течение 10 минут. За это время начинка значительно загустеет.

Шаг 5. Пармезан натрите на мелкой терке. Вместо этого вида сыра можно взять любой сыр твердых сортов, который хорошо плавится.

Шаг 6. Начинку из курицы, грибов и лука разложите по тарталеткам. Посыпьте заготовки тертым сыром.

Шаг 7. Разместите тарталетки с начинкой в просторной жаропрочной форме. Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут. Подавайте жульен в тарталетках в горячем или охлажденном виде, дополнив руколой или другой свежей зеленью. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами, сыром и сливками в духовке

Жульен с курицей, грибами, сыром и сливками в духовке можно приготовить к празднику или ужину в кругу семьи. Выглядит жульен оригинально и аппетитно. Готовить его можно в отдельных небольших емкостях или в одной большой жаропрочной форме.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сливки 20 % – 200 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Филе куриное – 200 гр.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – 100 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе положите в кастрюлю, залейте водой, по желанию для более яркого вкуса добавьте перец горошком, лавровый лист и лук. Варите до готовности полчаса, затем оставьте мясо остывать в бульоне.

Шаг 2. Нарежьте очищенную луковицу мелкими кубиками, а шампиньоны – соломкой. На разогретую поверхность сковороды влейте немного растительного масла. Сначала в течение 5 минут обжарьте репчатый лук, помешивая лопаткой.

Шаг 3. Затем добавьте к полупрозрачному луку нарезанные шампиньоны, продолжайте жарить до румяного цвета, периодически помешивая.

Шаг 4. Вареное куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Выложите его на сковороду, перемешайте и жарьте все вместе еще пару минут. Посолите и поперчите жульен в конце приготовления.

Шаг 5. Приготовьте сливочный соус. В кастрюле растопите сливочное масло, всыпьте к нему муку и обжарьте ее до золотистого цвета, помешивая и разбивая комки.

Шаг 6. Затем медленно тонкой струйкой введите сливки, помешивая соус венчиком. На небольшом огне уварите соус до густой однородной консистенции.

Шаг 7. Выложите сливочный соус на сковороду к луку, грибам и курице, и перемешайте.

Шаг 8. Разложите жульен по кокотницам, посыпьте сырной стружкой. Расположите заготовки на противне или в другой жаропрочной форме.

Шаг 9. Запекайте жульен при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до образования румяной сырной корочки.

Шаг 10. Жульен с курицей, грибами и сливками выглядит очень аппетитно и красиво на столе, особенно в необычной подаче в порционных кокотницах. Приятного аппетита!

Домашний жульен в горшочках в духовке

Домашний жульен в горшочках в духовке отличается от ресторанного блюда только способом подачи. В заведениях его готовят и подают в кокотницах. Но в глиняном горшочке продукты еще лучше пропитаются сливочным соусом и получится очень насыщенно и вкусно.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сметана – 300 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Сыр – 200 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Филе куриное – 500 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Шампиньоны – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте продукты, которые перечислены в списке.

Шаг 2. Куриное филе залейте в кастрюле водой и поставьте вариться. Варите куриное мясо до готовности в течение получаса.

Шаг 3. Очищенный репчатый лук нарежьте полукольцами, шампиньоны – кубиками. В сковороде разогрейте подсолнечное масло, обжарьте на нем лук и грибы в течение 10-15 минут.

Шаг 4. Когда вареное куриное филе остынет, нарежьте его небольшими кубиками и добавьте на сковороду, жарьте все вместе.

Шаг 5. На отдельной сковороде до золотистого цвета обжарьте муку. Добавьте к ней сметану, смешайте до однородности. Соус посолите и приправьте перцем по вкусу, продолжайте нагревать, пока он не начнет побулькивать.

Шаг 6. Затем выложите соус в сковороду с луком, грибами и курицей, перемешайте и уберите с огня.

Шаг 7. Разложите жульен по глиняным горшочкам, посыпьте тертым сыром. Духовка к этому времени должна быть разогрета до 180 градусов.

Шаг 8. Запекайте жульен в горшочках в духовке в течение 25-30 минут, пока сыр сверху не образует румяную корочку. Жульен подавайте на стол в горшочках. Приятного аппетита!

Жульен в кокотницах в домашних условиях

Жульен в кокотницах в домашних условиях готовить совсем не сложно. Вам необходимо нарезать курицу и грибы соломкой и обжарить их. Затем добавить к продуктам сливочным соус и запечь в порционных формочках-кокотницах под сыром в духовке.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 200 гр.

Шампиньоны – 600 гр.

Лук репчатый – 180 гр.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Филе куриное – 400 гр.

Мука – 20 гр.

Соль – 5 гр.

Сливки 20% – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарежьте репчатый лук, шампиньоны и куриное филе соломкой. Именно такая нарезка используется в классическом варианте жульена.

Шаг 2. Сначала на растительном масле обжарьте репчатый лук до полупрозрачности. Затем добавьте шампиньоны, посолите и жарьте в течение 15 минут, время от времени помешивая. Когда из грибов выпарится вся жидкость, добавьте на сковороду куриное филе, жарьте на умеренном огне в течение 5 минут.

Шаг 3. Муку разведите в небольшом количестве сливок. Добавьте эту смесь на сковороду, перемешайте. Затем влейте оставшиеся сливки, посолите и приправьте по вкусу. Продолжайте готовить жульен до загустения.

Шаг 4. Разложите жульен по кокотницам и посыпьте тертым на терке сыром.

Шаг 5. Запекайте жульен в кокотницах в духовке при 190 градусах в течение 10 минут, пока сыр не расплавится. Затем подавайте жульен с курицей и грибами в горячем виде на стол. Приятного аппетита!

Жульен с соусом бешамель

Жульен с соусом бешамель – это изысканное блюдо, которое вы легко приготовите дома по этому подробному рецепту. Жульен – это грамотное сочетание продуктов и оригинальная подача. Если у вас не имеется кокотниц, то отлично подойдет для запекания небольшие керамические формочки.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 45 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Орех мускатный молотый – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Сыр – 100 гр.

Молоко – 400 мл.

Шампиньоны – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Перец белый молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте шампиньоны, нарежьте дольками. Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Шаг 3. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом грибы и жарьте, пока они не пустят сок. Далее добавьте лук и специи по вкусу, перемешайте и продолжайте жарить до полупрозрачности лука.

Шаг 4. В толстостенной кастрюле растопите сливочное масло, всыпьте просеянную муку и перемешайте все, чтобы не осталось комков. Затем влейте молоко и доведите соус до кипения. Уберите кастрюлю с огня, добавьте мускатный орех.

Шаг 5. Разложите жульен по кокотницам, влейте соус Бешамель и посыпьте тертым сыром.

Шаг 6. Готовьте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 15 минут. Сыр должен растопиться и зарумяниться. Подавайте жульен с соусом Бешамель в теплом виде. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и сливками на сковороде

Жульен с курицей, грибами и сливками на сковороде – это такой быстрый способ приготовления этого блюда для всей семьи или большой компании. Он не такой хлопотный, чем тот, где жульен запекается по порциям, но от этого блюдо не становится менее вкусным.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 150 гр.

Соль – по вкусу

Зелень – для украшения.

Лук репчатый – 100 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сливки 20% – 200 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте грибы и куриное филе, очистите от шелухи репчатый лук.

Шаг 2. Шампиньоны, куриное филе и репчатый лук нарежьте кубиками. Сначала на растительном масле обжарьте куриное филе до полуготовности. Затем добавьте к нему лук, перемешайте и жарьте еще 3-4 минуты помешивая.

Шаг 3. Далее на сковороду выложите шампиньоны, жарьте, пока их них не выпарится влага, добавьте несколько щепоток соли и молотого перца в жульен. Жарьте еще 5-7 минут, пока курица, лук и грибы не зарумянятся.

Шаг 4. Вылейте на сковороду сливки, перемешайте и немного прогрейте все вместе.

Шаг 5. Натрите на крупной терке сыр, посыпьте жульен сырной стружкой и накройте сковороду крышкой.

Шаг 6. Через 3-5 минут сыр расплавится и жульен будет готов. Разложите жульен на порции, украсьте веточками свежей зелени и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Жульен с картошкой, курицей и грибами

Жульен с картошкой, курицей и грибами – это еще один вкусный и сытный вариант французского блюда. Добавление картошки делает жульен еще более питательным и нежным. Готовить блюдо лучше всего в одной большой жаропрочной форме в виде запеканки.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Сливки 20 % – 200 мл.

Молоко – 100 мл.

Шампиньоны консервированные – 400 гр.

Петрушка/укроп/тимьян – 3 ветки.

Сыр твердый – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Филе куриное – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Картофель – 6 шт.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку почистите, помойте и нарежьте кубиками со стороной 1-1,5 сантиметра. Обжарьте картошку на растительном масле до полуготовности.

Шаг 2. Обжаренный картофель выложите в жаропрочную форму, посолите его по вкусу.

Шаг 3. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Куриное филе очистите от пленочек и жира, нарежьте средними по размеру кубиками. Сначала обжарьте репчатый лук до мягкости. Затем добавьте к пассерованному луку куриное филе и готовьте все вместе около 7 минут, помешивая.

Шаг 4. С консервированных шампиньонов слейте жидкость, нарежьте их дольками и выложите на сковороду к луку и куриному филе. Готовьте, пока не выкипит вся жидкость.

Шаг 5. На сухую сковороду всыпьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета. Затем убавьте огонь, влейте молоко и сливки, продолжая помешивать смесь лопаткой. Тушите его примерно 3-4 минуты, пока он не загустеет.

Шаг 6. Перелейте соус в сковороду к жульену, перемешайте. Также добавьте рубленую зелень, посолите и приправьте специями. На самом слабом огне томите жульен в течение 5 минут.

Шаг 7. Переложите жульен в форму с картофелем. Посыпьте заготовку тертым сыром.

Шаг 8. Запекайте жульен с картофелем в форме в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. По желанию украсьте блюдо перед подачей свежей зеленью и дольками шампиньонов. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и сметаной на сковороде

Жульен с курицей, грибами и сметаной на сковороде можно отнести к повседневным блюдам с несложной технологией. Его можно подать, как самостоятельное блюдо или готовить для него картошку или макароны на гарнир. Получится довольно сытно.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 гр.

Сметана 15% – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки

Сыр твердый – 150 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Филе куриное – 500 гр.

Мука – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны помойте, нарежьте небольшими дольками и обжарьте их на растительном масле до полного выпаривания жидкости.

Шаг 2. Нарежьте куриное филе кубиками и отдельно обжарьте его на другой сковородке с растительным маслом.

Шаг 3. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте небольшими кубиками. Также отдельно обжарьте до мягкости лук на растительном масле.

Шаг 4. После этого соедините в одной сковородке жареные грибы, куриное филе и репчатый лук.

Шаг 5. В миске соедините сметану, муку, молотый перец и соль. Полученный сливочный соус вылейте на сковороду к курице, грибам и луку, и перемешайте.

Шаг 6. Посыпьте блюдо тертым сыром и томите на медленном огне минут 15. Подавайте жульен в горячем виде. Приятного аппетита!