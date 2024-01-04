Беру кефир и майонез: за это блюдо муж будет носить вас на руках. Рецепт без яиц и дрожжей

Лепешки были и остаются простым и сытным блюдом для большого количества людей. Особенно культ лепешек заметен в странах Средней Азии, на Кавказе, в Грузии. Дело в том, что в этих странах лепешки считаются универсальным блюдом. В лепешки заворачивают овощи, мясо. Благодаря лепешкам появились разные виды хачапури.
К лепешкам как к разновидности хлеба относятся трепетно. Например, нельзя разрезать лепешку — ее рвут. Нельзя есть лепешки грязными руками из-за уважения к хлебу, и ради гигиены.
Готовятся все лепешки по-разному. Есть трудные рецепты замеса, есть простые. Расскажем про легкий рецепт кефирных лепешек.
Ингредиенты для лепешек на кефире:
- кефир — 400 мл;
- сахар — 2 ст.л.;
- соль — ч.л.;
- майонез — 3 ст.л.;
- мука — 650 г;
- разрыхлитель — ст.л.
Приготовление лепешек на кефире:
В миску с кефиром высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения песчинок.
Добавляем майонез, смешиваем.
Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Оставляем тесто под полотенцем в тепле на 20 минут.
Делим тесто на 6 равных частей, формируем колобки.
Колобки руками раскатываем в лепешки по диаметру равные дну сковороды.
На растительном масле в сковороде обжариваем лепешки до румяной корочки с обеих сторон.
Эти лепешки можно использовать как хлеб.
Получаются мягкие лепешки к супам и другим блюдам.