Беру кефир и майонез: за это блюдо муж будет носить вас на руках. Рецепт без яиц и дрожжей

Лепешки были и остаются простым и сытным блюдом для большого количества людей. Особенно культ лепешек заметен в странах Средней Азии, на Кавказе, в Грузии. Дело в том, что в этих странах лепешки считаются универсальным блюдом. В лепешки заворачивают овощи, мясо. Благодаря лепешкам появились разные виды хачапури.

К лепешкам как к разновидности хлеба относятся трепетно. Например, нельзя разрезать лепешку — ее рвут. Нельзя есть лепешки грязными руками из-за уважения к хлебу, и ради гигиены.

Готовятся все лепешки по-разному. Есть трудные рецепты замеса, есть простые. Расскажем про легкий рецепт кефирных лепешек.

Ингредиенты для лепешек на кефире:

кефир — 400 мл;

сахар — 2 ст.л.;

соль — ч.л.;

майонез — 3 ст.л.;

мука — 650 г;

разрыхлитель — ст.л.

Приготовление лепешек на кефире:

В миску с кефиром высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения песчинок.

Добавляем майонез, смешиваем.

Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Оставляем тесто под полотенцем в тепле на 20 минут.

Делим тесто на 6 равных частей, формируем колобки.

Колобки руками раскатываем в лепешки по диаметру равные дну сковороды.

На растительном масле в сковороде обжариваем лепешки до румяной корочки с обеих сторон.

Эти лепешки можно использовать как хлеб.

Получаются мягкие лепешки к супам и другим блюдам.