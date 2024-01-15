Уже ни котлеты, ни отбивные не могут удивить привередливых гостей. Но вот ароматные куриные рулетики в панировке справляются с этой задачей на отлично. На их приготовление нужно потратить не так уж и много времени, зато ваши близкие еще очень и очень долго будут вспоминать это сказочное блюдо.

Начинка таких рулетиков сильно напоминает наполнение котлет по-киевски. Большое количество сливочного масла, свежая яркая зелень и тянущийся сыр — вот что делает это мясное блюдо поистине прекрасным.

Как запечь золотистые куриные рулетики в панировке

Чтобы весь мясной сок и начинка остались внутри мяса, позаботьтесь о качественной панировке. Сперва окуните рулетики во взбитое яйцо, а потом обваляйте их в сухарях. Убедитесь, что мясные заготовки запанированы равномерно и только затем отправляйте их запекаться.

Ингредиенты

Куриное филе4 шт. Сливочное масло100 г Твердый сыр100 г Укроп30 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Яйцо1 шт. Панировочные сухари50 г

Приготовление

Тщательно промываем куриное филе. Обсушиваем его при помощи бумажных полотенец. Разрезаем каждое филе пополам. Выкладываем плоские кусочки курицы на разделочную доску.Накрываем мясо пищевой пленкой. Слегка отбиваем его с двух сторон при помощи кулинарного молоточка. Солим и перчим куриное филе. Натираем на терке твердый сыр. Промываем свежий укроп. Обсушиваем его. Мелко рубим зелень. Помещаем ее и натертый сыр в глубокую емкость. Хорошенько перемешиваем всё. Обильно смазываем одну сторону мясных кусочков размягченным сливочным маслом, используя ложку. Сверху на край филе выкладываем сырную смесь. Сворачиваем всё в плотный рулетик. Вбиваем в отдельную емкость яйцо. Взбиваем его вилкой. В другую емкость (плоскую) насыпаем панировочные сухари. Сперва окунаем мясные заготовки в яичную смесь. Затем обваливаем их со всех сторон в сухарях.Выкладываем рулетики на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

Подавать такие мясные рулетики следует с томатным соусом. Для его приготовления возьмите крупный зубчик чеснока. Очистите его. Пропустите чеснок через пресс. Промойте 6 помидорок черри. Нарежьте их небольшими кубиками. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом томаты и чеснок Добавьте к ним красный молотый перец и копченую паприку. Перемешайте смесь Готовьте ее на среднем огне в течение 10 минут. Затем пробейте всё погружным блендером. Добавьте соль по вкусу. Пряный томатный соус к сочным рулетикам готов!