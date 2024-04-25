Без этого блюда пасхальный стол будет неполноценным: готовим сочный рулет из сала

Пасха знаменует завершение поста, а значит, будет самое время лакомиться мясными блюдами. Колбаса и ветчина – далеко не единственные опции, которыми вам стоит воспользоваться.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рулет из сала имеет все шансы на то, чтобы стать одним из главных украшений пасхального угощения. Одно из ключевых преимуществ этого блюда – это легкость приготовления, поэтому параллельно вы спокойно сможете делать другие дела.

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Рецепт рулета из сала

Время: 1,5 часа

Порций: 1

Ингредиенты:

– килограмм сала;

– 150 грамм шелухи от лука;

– 1 небольшая головка чеснока;

– 1 морковка;

– 3 лавровых листа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сало надо помыть, высушить и нарезать удобными кусочками. Срезаем с сала шкурку, солим, перчим и натираем полотенцем. В кастрюлю бросаем шелуху лука, заливаем водой и ставим кипеть. Морковь чистим и нарезаем кусочками. Выкладываем на пластины из сала. Каждый кусочек сала заворачиваем в рулетик и скрепляем ниткой. Кладем сало в отдельную кастрюлю, добавляем лавровый лист, солим и заливаем отваром из луковой шелухи. Ставим на плиту и готовим 1 час.

Приятного аппетита!

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