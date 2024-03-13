Рецепт: Паста с рыбным соусом — » А- ля пенне с лососем» или паста с консервой

Ингредиенты:

консерва горбуша — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

растительное масло без запаха — 2 ст.ложки;

макароны перья — 200 гр;

сыр твердый — 100 гр;

зелень петрушки — по вкусу

Способ приготовления: Для любителей пасты и рыбы, этот рецепт просто находка. Готовится буквально за 15 минут, а получается очень вкусно и полезно. Что может быть лучше для современной хозяйки!

Многие любят пасту пенне регате с лососем. Пенне Регате — это самый распространенный формат пасты в Италии.

По большому счету, пенне — это в переводе на наш родной язык — просто перья. Вот такие полые трубочки. Можно купить перья от Макфы, тогда не придется переплачивать за итальянские макароны. Если вы не гурман, то на вкус они почти не отличаются.

Соус к пасте из лосося- это безумно вкусно, но дорого. Поэтому мы сегодня приготовим соус из консервы «Горбуша натуральная». Можно взять и горбушу в масле.

Вот из этих основных и очень доступных продуктов готовится антикризисный вариант пасты в средиземноморском стиле » А -ля пенне с лососем».

Паста из макаронных перьев с подливой, приготовленной из обычной консервы горбуши, зелени и моркови.

Итак, начинаем готовить пасту » А- ля пенне с лососем».

Ставим на плиту кастрюлю с водой, воду солим по вкусу и доводим до кипения.

Опускаем в кипящую воду половину пачки макарон перьев и варим минут 10 (альденте) или 15 ( для тех, кто любит мягкие макароны).

Пока макароны варятся, мелким кубиком нарезаем репчатый лук. Я ещё и ялтинского лука добавила.

На сковороду наливаем немного растительного масла и кладём туда лук.

Как только вкусно запахнет луковым ароматом, добавляем к луку натёртую на крупной тёрке морковь.

Все вместе обжариваем минут семь.

Открываем баночку консервы.

Хорошо разминаем консерву Горбушу натуральную вилкой.

Выкладываем кусочки консервы горбуши в обжарку, перемешиваем, пару минут все вместе обжариваем.

Добавляем любимую зелень. Хорошо, если это будет шпинат. Но можно обойтись зеленью по- бюджетнее. Вот и я сегодня добавляю только сухую петрушку.

Перемешиваем и ещё пару минут жарим все вместе. Пробуем на вкус. Теперь можно подсолить и поперчить по своему вкусу.

Удивительно, что мелко размятая, перемешанная с овощами поджаренная консерва создаёт впечатление не консервы, а просто поджаренной рыбки.

Обычно консервы рыбные, кроме шпрот, я не очень люблю, потому как они, на мой вкус, слишком солоноваты, а здесь в этой массе это совсем не чувствуется.

Сваренные макароны сливаем через дуршлаг и добавляем на сковороду к заправке.

Перемешиваем и минуты три тушим все вместе.

Осталось натереть на крупной тёрке сыр и посыпать им нашу пасту.

При подаче я ещё и зелёным луком посыпаю. Очень вкусно получается.

Поверьте по вкусу очень даже похоже на пенне с лососем. Но гораздо бюджетнее по цене и быстрее в приготовлении.

Приятного аппетита!

Готовьте с радостью и любовью!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 180 руб.