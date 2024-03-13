Рецепт: Паста с рыбным соусом — » А- ля пенне с лососем» или паста с консервой

Ингредиенты:
консерва горбуша — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
растительное масло без запаха — 2 ст.ложки;
макароны перья — 200 гр;
сыр твердый — 100 гр;
зелень петрушки — по вкусу
Способ приготовления: Для любителей пасты и рыбы, этот рецепт просто находка. Готовится буквально за 15 минут, а получается очень вкусно и полезно. Что может быть лучше для современной хозяйки!
Многие любят пасту пенне регате с лососем. Пенне Регате — это самый распространенный формат пасты в Италии.
По большому счету, пенне — это в переводе на наш родной язык — просто перья. Вот такие полые трубочки. Можно купить перья от Макфы, тогда не придется переплачивать за итальянские макароны. Если вы не гурман, то на вкус они почти не отличаются.
Соус к пасте из лосося- это безумно вкусно, но дорого. Поэтому мы сегодня приготовим соус из консервы «Горбуша натуральная». Можно взять и горбушу в масле.
Вот из этих основных и очень доступных продуктов готовится антикризисный вариант пасты в средиземноморском стиле » А -ля пенне с лососем».
Паста из макаронных перьев с подливой, приготовленной из обычной консервы горбуши, зелени и моркови.
Итак, начинаем готовить пасту » А- ля пенне с лососем».
Ставим на плиту кастрюлю с водой, воду солим по вкусу и доводим до кипения.
Опускаем в кипящую воду половину пачки макарон перьев и варим минут 10 (альденте) или 15 ( для тех, кто любит мягкие макароны).
Пока макароны варятся, мелким кубиком нарезаем репчатый лук. Я ещё и ялтинского лука добавила.
На сковороду наливаем немного растительного масла и кладём туда лук.
Как только вкусно запахнет луковым ароматом, добавляем к луку натёртую на крупной тёрке морковь.
Все вместе обжариваем минут семь.
Открываем баночку консервы.
Хорошо разминаем консерву Горбушу натуральную вилкой.
Выкладываем кусочки консервы горбуши в обжарку, перемешиваем, пару минут все вместе обжариваем.
Добавляем любимую зелень. Хорошо, если это будет шпинат. Но можно обойтись зеленью по- бюджетнее. Вот и я сегодня добавляю только сухую петрушку.
Перемешиваем и ещё пару минут жарим все вместе. Пробуем на вкус. Теперь можно подсолить и поперчить по своему вкусу.
Удивительно, что мелко размятая, перемешанная с овощами поджаренная консерва создаёт впечатление не консервы, а просто поджаренной рыбки.
Обычно консервы рыбные, кроме шпрот, я не очень люблю, потому как они, на мой вкус, слишком солоноваты, а здесь в этой массе это совсем не чувствуется.
Сваренные макароны сливаем через дуршлаг и добавляем на сковороду к заправке.
Перемешиваем и минуты три тушим все вместе.
Осталось натереть на крупной тёрке сыр и посыпать им нашу пасту.
При подаче я ещё и зелёным луком посыпаю. Очень вкусно получается.
Поверьте по вкусу очень даже похоже на пенне с лососем. Но гораздо бюджетнее по цене и быстрее в приготовлении.
Приятного аппетита!
Готовьте с радостью и любовью!
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 180 руб.