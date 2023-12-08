Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: срочно доставайте, чтобы не испортились

Есть продукты, которые при хранении в холодильнике теряют свои полезные свойства или даже становятся вредными.

Известно ли вам, что холодильник подходит для хранения далеко не всех продуктов? В некоторых случаях хранение в холодильнике только ускорит порчу продуктов или сделает их опасными для здоровья. О том, для хранения каких продуктов не нужен холодильник, рассказало издание «Новини.LIVE».

Мед

Натуральный пчелиный мед просто не может испортиться. Его можно хранить годами, если не столетиями, что подтверждается археологическими раскопками.

Поэтому хранить мед в холодильнике просто не имеет смысла. Банку меда лучше поставить в кухонный шкафчик, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца. Под воздействием ультрафиолета некоторые полезные вещества, содержащиеся в меде, могут разрушиться.

Но даже если вы поставите мед просто на открытую полку в кухне, он не утратит своих вкусовых качеств.

Оливковое масло

Идеальная температура хранения оливкового масла – 12-16°C. Но и при комнатной температуре оно тоже будет прекрасно себя чувствовать. Как и мед, оливковое масло не любит прямые солнечные лучи, поэтому его лучше держать в закрытом шкафу.

А вот в холодильнике натуральное оливковое масло может загустеть и даже стать почти твердым. Это свойство используют, чтобы проверить качество масла: продукт в котором есть добавки других, более дешевых масел, в холодильнике останется жидким.

Картофель

Если вы живете в частном доме и у вас есть погреб, не ищите лучшего способа хранения. Подвал сохраняет постоянную прохладную температуру и в нем темно – это все что нужно для долгого хранения корнеплодов.

Если хранить картофель в холодильнике, слишком низкая температура приведет к тому, что крахмал, которым богат картофель, превратится в глюкозу. Если вам когда-нибудь доводилось купить примороженную картошку у недобросовестных продавцов, вы знаете, каким невкусным становится такой продукт.

Кроме того, исследования доказали, что если картофель заморозить, а потом приготовить, в процессе термообработки в нем образуются канцерогены Поэтому избегайте покупать замороженные полуфабрикаты, в составе которых есть замороженный сырой картофель. Замороженного вареного картофеля это не касается.

Цитрусовые

В зимний период в украинских магазинах и на рынках продается очень много видов цитрусовых:

апельсины;

лимоны;

грейпфруты;

помело;

мандарины;

лайм;

лимоны.

Ни в коем случае не убирайте их в холодильник! Слишком низкая для этих теплолюбивых фруктов температура приведет к тому, что они испортятся очень быстро: начнут гнить и плесневеть. Храните их в прохладном проветриваемом месте и без полиэтиленовой упаковки, например, в корзине на застекленной лоджии. В холодильник стоит убирать только уже надрезанный фрукт, который сможет там пролежать пару дней.

Репчатый лук

Хранить лук в холодильнике нельзя, он будет гнить и плесневеть. Храните его так же, как картофель – в прохладном, темном и сухом месте. При этом не храните эти два овоща в одном ящике – они плохо влияют друг на друга и будут портиться быстрее.

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