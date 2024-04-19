Рецепт: Сладкий плов — с сухофруктами

Ингредиенты:

рис — 500 гр;

мясо — 500 гр;

лук репчатый — 4 шт;

морковь — 3-4 шт;

курага — 100 гр;

кишмиш — 50 гр;

барбарис — 30 гр;

куркума (шафран) — 10 гр

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами прекрасным вкусным рецептом приготовлением сладкого плова — с сухофруктами.

Я готовила с сердцем.

Можно делать с любым мясом.

Нарезаем кубиком.

Также понадобятся лук и морковь.

Лук и морковь очищаем, моем.

Лук нарезаем.

Морковь нарезаем соломкой или кубиком.

Рис подготавливаем, промываем.

Готовим сухофрукты. Сушеный абрикос (курага), кишмиш, барбарис, по желанию орехи.

Обжариваем мясо с луком.

Добавляем морковь.

Обжариваем и добавляем сухофрукты и ореховую смесь.

Тушим минут 20 и добавляем промытый рис.

Заливаем водой. Обязательно добавляем куркуму.

В конце приготовления добавляем зубчики чеснока.

Даем постоять, все перемешиваем и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.