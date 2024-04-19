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Рецепт: Сладкий плов — с сухофруктами

На чтение: 1 минута
Рецепт: Сладкий плов — с сухофруктами

Ингредиенты:
рис — 500 гр;
мясо — 500 гр;
лук репчатый — 4 шт;
морковь — 3-4 шт;
курага — 100 гр;
кишмиш — 50 гр;
барбарис — 30 гр;
куркума (шафран) — 10 гр
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами прекрасным вкусным рецептом приготовлением сладкого плова — с сухофруктами.

Я готовила с сердцем.

Можно делать с любым мясом.

Нарезаем кубиком.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Также понадобятся лук и морковь.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Лук и морковь очищаем, моем.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Лук нарезаем.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Морковь нарезаем соломкой или кубиком.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Рис подготавливаем, промываем.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Готовим сухофрукты. Сушеный абрикос (курага), кишмиш, барбарис, по желанию орехи.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Обжариваем мясо с луком.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Добавляем морковь.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Обжариваем и добавляем сухофрукты и ореховую смесь.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Тушим минут 20 и добавляем промытый рис.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Заливаем водой. Обязательно добавляем куркуму.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

В конце приготовления добавляем зубчики чеснока.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Даем постоять, все перемешиваем и подаем на стол.

Рецепт: Сладкий плов - с сухофруктами

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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