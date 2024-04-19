Рецепт: Сладкий плов — с сухофруктами

Ингредиенты:
рис — 500 гр;
мясо — 500 гр;
лук репчатый — 4 шт;
морковь — 3-4 шт;
курага — 100 гр;
кишмиш — 50 гр;
барбарис — 30 гр;
куркума (шафран) — 10 гр
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами прекрасным вкусным рецептом приготовлением сладкого плова — с сухофруктами.
Я готовила с сердцем.
Можно делать с любым мясом.
Нарезаем кубиком.
Также понадобятся лук и морковь.
Лук и морковь очищаем, моем.
Лук нарезаем.
Морковь нарезаем соломкой или кубиком.
Рис подготавливаем, промываем.
Готовим сухофрукты. Сушеный абрикос (курага), кишмиш, барбарис, по желанию орехи.
Обжариваем мясо с луком.
Добавляем морковь.
Обжариваем и добавляем сухофрукты и ореховую смесь.
Тушим минут 20 и добавляем промытый рис.
Заливаем водой. Обязательно добавляем куркуму.
В конце приготовления добавляем зубчики чеснока.
Даем постоять, все перемешиваем и подаем на стол.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.