Для идеального осеннего угощения: рецепт синабонов с вишнями

Невероятно вкусно / Фото sajkofanka smaku
Ингредиенты :
закваска:
– 45 грамм свежих дрожжей;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 6 столовых ложек теплого молока (примерно 90 миллилитров);
тесто:
– 500 грамм пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– 200 миллилитров теплого молока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 80 грамм растопленного и охлажденного масла;
начинка:
– 20 грамм растопленного и охлажденного сливочного масла;
– корица по вкусу;
– какао (по вкусу);
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 стакан вишни без косточек.
Приготовление:
- Закваска: все ингредиенты кропотливо перемешайте до однородности, накройте салфеткой и оставьте на 30 минут для подъема.
- Когда закваска поднимется, замесите тесто. Соедините все ингредиенты, замесите тесто.
- Выложите тесто в миску, накройте салфеткой и оставьте подходить на час.
- Через час посыпьте кухонную плиту мукой и раскатайте тесто в большой прямоугольный корж.
- Смажьте тесто маслом, затем посыпьте его сахаром, корицей и какао.
- Разложите вишни.
- Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его кусочками по 5 сантиметров.
- Выложите «улиток» друг на друга на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Сверху можно разложить вишни, слегка прижав их. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут с режимом конвекции.
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