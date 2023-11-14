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Для идеального осеннего угощения: рецепт синабонов с вишнями

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Для идеального осеннего угощения: рецепт синабонов с вишнями

Загадочный аромат корицы, нежная мягкость теста и уникальный вкус начинки – это все о синабонах. Это невероятная выпечка, которую следует точно приготовить осенью.

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Синабоны – это не просто выпечка, это настоящая поэзия среди десертов. Идеальные булочки с корицей и вишнями – рецепт-тайна, которую мы готовы раскрыть вам прямо сейчас.

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Рецепт синабонов с вишнями

  • Время: 1,5 часа
  • Порций : 6

Для идеального осеннего угощения: рецепт синабонов с вишнями

Невероятно вкусно / Фото sajkofanka smaku

Ингредиенты :
закваска:
– 45 грамм свежих дрожжей;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 6 столовых ложек теплого молока (примерно 90 миллилитров);
тесто:
– 500 грамм пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– 200 миллилитров теплого молока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 80 грамм растопленного и охлажденного масла;
начинка:
– 20 грамм растопленного и охлажденного сливочного масла;
– корица по вкусу;
– какао (по вкусу);
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 стакан вишни без косточек.

Приготовление:

  1. Закваска: все ингредиенты кропотливо перемешайте до однородности, накройте салфеткой и оставьте на 30 минут для подъема.
  2. Когда закваска поднимется, замесите тесто. Соедините все ингредиенты, замесите тесто.
  3. Выложите тесто в миску, накройте салфеткой и оставьте подходить на час.
  4. Через час посыпьте кухонную плиту мукой и раскатайте тесто в большой прямоугольный корж.
  5. Смажьте тесто маслом, затем посыпьте его сахаром, корицей и какао.
  6. Разложите вишни.
  7. Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его кусочками по 5 сантиметров.
  8. Выложите «улиток» друг на друга на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  9. Сверху можно разложить вишни, слегка прижав их. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут с режимом конвекции.

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