Для идеального осеннего угощения: рецепт синабонов с вишнями

Загадочный аромат корицы, нежная мягкость теста и уникальный вкус начинки – это все о синабонах. Это невероятная выпечка, которую следует точно приготовить осенью. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Синабоны – это не просто выпечка, это настоящая поэзия среди десертов. Идеальные булочки с корицей и вишнями – рецепт-тайна, которую мы готовы раскрыть вам прямо сейчас. Интересно Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашнему» Рецепт синабонов с вишнями Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций : 6

Невероятно вкусно / Фото sajkofanka smaku

Ингредиенты :

закваска:

– 45 грамм свежих дрожжей;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 6 столовых ложек теплого молока (примерно 90 миллилитров);

тесто:

– 500 грамм пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 200 миллилитров теплого молока;

– 4 столовые ложки сахара;

– 80 грамм растопленного и охлажденного масла;

начинка:

– 20 грамм растопленного и охлажденного сливочного масла;

– корица по вкусу;

– какао (по вкусу);

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 стакан вишни без косточек.

Приготовление:

Закваска: все ингредиенты кропотливо перемешайте до однородности, накройте салфеткой и оставьте на 30 минут для подъема. Когда закваска поднимется, замесите тесто. Соедините все ингредиенты, замесите тесто. Выложите тесто в миску, накройте салфеткой и оставьте подходить на час. Через час посыпьте кухонную плиту мукой и раскатайте тесто в большой прямоугольный корж. Смажьте тесто маслом, затем посыпьте его сахаром, корицей и какао. Разложите вишни. Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его кусочками по 5 сантиметров. Выложите «улиток» друг на друга на противень, застеленный бумагой для выпекания. Сверху можно разложить вишни, слегка прижав их. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут с режимом конвекции.

Понравился рецепт этой сладкой выпечки? Тогда обязательно приготовьте этот пирог.