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«Селедка под шубой» на год Дракона

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«Селедка под шубой» на год Дракона

Описание приготовления:

Хочу предложить приготовить "Селедку под шубой" на год Дракона в виде этого мифического существа. Оригинальная и эффектная вариация всеми любимого салата. Вкусный дракон в новогодней подаче точно порадует покровителя будущего года. Обязательно приготовьте такое блюдо, удивите родных и близких! По желанию так можно оформить любой любимый салат.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Селедка 350 Грамм (филе, соленая)
  • Картофель 2 Штуки
  • Морковь 2 Штуки
  • Свекла 1 Штука (одна крупная или две средних)
  • Яйцo 3 Штуки (варёное)
  • Лук 1 Штука
  • Майонез 100 Грамм (по вкусу)
  • Соль По вкусу
  • Капуста пекинская По вкусу (для украшения)
  • Маслины 2 Штуки (для украшения)
  • Горошек 2 Штуки (для украшения)

Количество порций 10

Калорийность

125 ккал

Калорийность

10 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Селедка под шубой" на год Дракона»

"Селедка под шубой" на год Дракона

Подготовьте все ингредиенты. Морковь, свеклу, картофель и яйца заранее отварите и дайте остыть. Филе сельди можно приобрести уже готовое в магазине, а можете разделать рыбку самостоятельно. Обязательно удалите все видимые косточки.

"Селедка под шубой" на год Дракона

Картофель натрите на крупной терке и выложите первым слоем в виде будущего дракона. Тарелка должна быть плоской и достаточно большой. Картофель посолите и смажьте майонезом.

"Селедка под шубой" на год Дракона

Сверху выложите филе сельди, нарезанное кубиками. Смажьте майонезом.

"Селедка под шубой" на год Дракона

Лук нарежьте кубиками и залейте на минуту крутым кипятком, чтобы убрать горечь. Затем слегка отожмите и выложите следующим слоем. Посолите, поперчите по желанию и смажьте майонезом.

"Селедка под шубой" на год Дракона

На лук выложите тертую на крупной терке морковь. Посолите и смажьте майонезом.

"Селедка под шубой" на год Дракона

Далее выложите тертые яйца. Посолите и смажьте майонезом.

"Селедка под шубой" на год Дракона

Последний слой — тертая на крупной терке свекла. Свеклу распределите не только сверху, но и со всех сторон. Посолите и смажьте майонезом, а затем при помощи ложки или небольшой лопатки придайте окончательную форму. Не забудьте сделать углубление на мордочке для будущих глаз.

"Селедка под шубой" на год Дракона

Из твердой части пекинской капусты вырежьте кухонными ножницами треугольники для хребта и овальные заготовки для глаз. Так же из капусты можно вырезать небольшие рожки и коготочки.

"Селедка под шубой" на год Дракона

Зрачки сделайте из маслин, а ноздри из зелёного горошка. Можно добавить ушки из твердой части пекинской капусты, а из верхней, сделать дракончику крылья. Оформляйте и фантазируйте, создайте своего собственного мифического персонажа!

"Селедка под шубой" на год Дракона

"Селедка под шубой" на год Дракона готова. Приятного аппетита и счастливого Нового 2024 года!

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