Описание приготовления:

Хочу предложить приготовить "Селедку под шубой" на год Дракона в виде этого мифического существа. Оригинальная и эффектная вариация всеми любимого салата. Вкусный дракон в новогодней подаче точно порадует покровителя будущего года. Обязательно приготовьте такое блюдо, удивите родных и близких! По желанию так можно оформить любой любимый салат.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Селедка 350 Грамм (филе, соленая)

Картофель 2 Штуки

Морковь 2 Штуки

Свекла 1 Штука (одна крупная или две средних)

Яйцo 3 Штуки (варёное)

Лук 1 Штука

Майонез 100 Грамм (по вкусу)

Соль По вкусу

Капуста пекинская По вкусу (для украшения)

Маслины 2 Штуки (для украшения)

Горошек 2 Штуки (для украшения)

Количество порций 10

Калорийность

125 ккал

Калорийность

10 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Селедка под шубой" на год Дракона»

Подготовьте все ингредиенты. Морковь, свеклу, картофель и яйца заранее отварите и дайте остыть. Филе сельди можно приобрести уже готовое в магазине, а можете разделать рыбку самостоятельно. Обязательно удалите все видимые косточки.

Картофель натрите на крупной терке и выложите первым слоем в виде будущего дракона. Тарелка должна быть плоской и достаточно большой. Картофель посолите и смажьте майонезом.

Сверху выложите филе сельди, нарезанное кубиками. Смажьте майонезом.

Лук нарежьте кубиками и залейте на минуту крутым кипятком, чтобы убрать горечь. Затем слегка отожмите и выложите следующим слоем. Посолите, поперчите по желанию и смажьте майонезом.

На лук выложите тертую на крупной терке морковь. Посолите и смажьте майонезом.

Далее выложите тертые яйца. Посолите и смажьте майонезом.

Последний слой — тертая на крупной терке свекла. Свеклу распределите не только сверху, но и со всех сторон. Посолите и смажьте майонезом, а затем при помощи ложки или небольшой лопатки придайте окончательную форму. Не забудьте сделать углубление на мордочке для будущих глаз.

Из твердой части пекинской капусты вырежьте кухонными ножницами треугольники для хребта и овальные заготовки для глаз. Так же из капусты можно вырезать небольшие рожки и коготочки.

Зрачки сделайте из маслин, а ноздри из зелёного горошка. Можно добавить ушки из твердой части пекинской капусты, а из верхней, сделать дракончику крылья. Оформляйте и фантазируйте, создайте своего собственного мифического персонажа!

"Селедка под шубой" на год Дракона готова. Приятного аппетита и счастливого Нового 2024 года!