Описание приготовления:
Хочу предложить приготовить "Селедку под шубой" на год Дракона в виде этого мифического существа. Оригинальная и эффектная вариация всеми любимого салата. Вкусный дракон в новогодней подаче точно порадует покровителя будущего года. Обязательно приготовьте такое блюдо, удивите родных и близких! По желанию так можно оформить любой любимый салат.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Селедка 350 Грамм (филе, соленая)
- Картофель 2 Штуки
- Морковь 2 Штуки
- Свекла 1 Штука (одна крупная или две средних)
- Яйцo 3 Штуки (варёное)
- Лук 1 Штука
- Майонез 100 Грамм (по вкусу)
- Соль По вкусу
- Капуста пекинская По вкусу (для украшения)
- Маслины 2 Штуки (для украшения)
- Горошек 2 Штуки (для украшения)
Количество порций 10
Калорийность
125 ккал
Калорийность
10 г
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Селедка под шубой" на год Дракона»
Подготовьте все ингредиенты. Морковь, свеклу, картофель и яйца заранее отварите и дайте остыть. Филе сельди можно приобрести уже готовое в магазине, а можете разделать рыбку самостоятельно. Обязательно удалите все видимые косточки.
Картофель натрите на крупной терке и выложите первым слоем в виде будущего дракона. Тарелка должна быть плоской и достаточно большой. Картофель посолите и смажьте майонезом.
Сверху выложите филе сельди, нарезанное кубиками. Смажьте майонезом.
Лук нарежьте кубиками и залейте на минуту крутым кипятком, чтобы убрать горечь. Затем слегка отожмите и выложите следующим слоем. Посолите, поперчите по желанию и смажьте майонезом.
На лук выложите тертую на крупной терке морковь. Посолите и смажьте майонезом.
Далее выложите тертые яйца. Посолите и смажьте майонезом.
Последний слой — тертая на крупной терке свекла. Свеклу распределите не только сверху, но и со всех сторон. Посолите и смажьте майонезом, а затем при помощи ложки или небольшой лопатки придайте окончательную форму. Не забудьте сделать углубление на мордочке для будущих глаз.
Из твердой части пекинской капусты вырежьте кухонными ножницами треугольники для хребта и овальные заготовки для глаз. Так же из капусты можно вырезать небольшие рожки и коготочки.
Зрачки сделайте из маслин, а ноздри из зелёного горошка. Можно добавить ушки из твердой части пекинской капусты, а из верхней, сделать дракончику крылья. Оформляйте и фантазируйте, создайте своего собственного мифического персонажа!
"Селедка под шубой" на год Дракона готова. Приятного аппетита и счастливого Нового 2024 года!