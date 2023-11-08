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До чего же вкусно и просто. Нажарила целый поднос: завтрак теперь готовлю только так

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До чего же вкусно и просто. Нажарила целый поднос: завтрак теперь готовлю только так

Лаваш — это тонкий лист из пресного теста. Чаще всего этот вид выпечки заменяет хлеб в странах Ближнего Востока и Азии. В культурах восточных стран лаваш довольно сильно почитается.

Из лепешки создается большое количество национальных блюд. Например, именно на Востоке была изобретена шаурма. Причем не в том виде, в котором мы привыкли ее видеть в своих странах.

Кроме того, лаваш употребляется в пищу как хлеб. Его принято подавать с шашлыком, овощами и даже фруктами.

Проникая в страны Европы, лаваш стал активно использоваться для экспериментов с блюдами. Так возникли рулетики из лаваша.

Расскажем про рулетик лаваша с колбасой,

Ингредиенты для рулетика с колбасой:

  • лаваш;
  • твердый сыр;
  • колбаса;
  • черный перец;
  • укроп;
  • майонез;
  • растительное масло.

Приготовление рулетика с колбасой:

Натираем на крупных резцах терки сыр, а также колбасу. Смешиваем в миске измельченные сыр и колбасу, добавляем майонез.

Посыпаем смесь черным молотым перцем. Шинкуем мелко укроп, высыпаем его тоже в смесь сыра и колбасы, тщательно смешиваем компоненты.

До чего же вкусно и просто. Нажарила целый поднос: завтрак теперь готовлю только так

На лист лаваша выкладываем данную смесь, сворачиваем лаваш в рулет.

До чего же вкусно и просто. Нажарила целый поднос: завтрак теперь готовлю только так

Делим большой рулет на несколько маленьких.

До чего же вкусно и просто. Нажарила целый поднос: завтрак теперь готовлю только так

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем рулетики со всех сторон до золотистой корочки на среднем огне.

До чего же вкусно и просто. Нажарила целый поднос: завтрак теперь готовлю только так

В итоге получается быстрый незамысловатый перекус из лаваша.

До чего же вкусно и просто. Нажарила целый поднос: завтрак теперь готовлю только так

Это блюдо станет заменой бутербродам утром.

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