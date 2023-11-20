Такая заготовка точно должна быть в вашей кладовке: как замариновать сало на зиму

С приходом первых холодных ветров зима вступает в свои права и вместе с ней наступает пора готовиться к теплому уюту домашней кухни. Среди ароматов и вкусов, которые несет этот сезон, особое место занимает сало, приготовленное с умением и любовью.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сало следует сохранить на зиму, чтобы наслаждаться его вкусом и в любое время года. Есть универсальный рецепт, как лучше сохранить продукт без лишних усилий.

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Рецепт сала

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм сала;

– 2 луковицы;

– 2 яблока;

– 1 столовая ложка майорана.

Приготовление:

Сало нарежьте на кусочки поменьше и пропустите через мясорубку с большими отверстиями. Измельченную смесь выложите в жаровню и растопите на медленном огне, периодически помешивая до получения легких золотистых шкварок. Затем добавьте мелко нарезанный лук, а через 5 минут очищенные и крупно натертые яблоки (немного отжав сок). Сало не забываем время от времени помешивать. Еще через 10 минут добавьте майоран, растирая его руками (тогда он выпустит весь свой аромат и будет ощутимо на сале) и добавляем щепотку паприки. Разлейте сало по баночкам и пастеризуйте 5 – 8 минут с момента закипания.

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