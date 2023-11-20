ГлавнаяРецептыТакая заготовка точно должна быть в вашей кладовке: как замариновать сало на зиму Такая заготовка точно должна быть в вашей кладовке: как замариновать сало на зиму На чтение: 1 минута С приходом первых холодных ветров зима вступает в свои права и вместе с ней наступает пора готовиться к теплому уюту домашней кухни. Среди ароматов и вкусов, которые несет этот сезон, особое место занимает сало, приготовленное с умением и любовью. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сало следует сохранить на зиму, чтобы наслаждаться его вкусом и в любое время года. Есть универсальный рецепт, как лучше сохранить продукт без лишних усилий. Интересно Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашнему» Рецепт сала Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм сала; – 2 луковицы; – 2 яблока; – 1 столовая ложка майорана. Приготовление: Сало нарежьте на кусочки поменьше и пропустите через мясорубку с большими отверстиями. Измельченную смесь выложите в жаровню и растопите на медленном огне, периодически помешивая до получения легких золотистых шкварок. Затем добавьте мелко нарезанный лук, а через 5 минут очищенные и крупно натертые яблоки (немного отжав сок). Сало не забываем время от времени помешивать. Еще через 10 минут добавьте майоран, растирая его руками (тогда он выпустит весь свой аромат и будет ощутимо на сале) и добавляем щепотку паприки. Разлейте сало по баночкам и пастеризуйте 5 – 8 минут с момента закипания. Как вкусно приготовить баклажаны: идеальный рецепт. Поделитесь с друзьями