Всегда получаются пышными и не опадают. Оладьи на дрожжах: проверенный рецепт

Какое блюдо можно готовить на завтрак постоянно? Наверное таким блюдом стоит считать оладьи. Дело в том, что оладьи получится сочетать с множеством начинок. Например, со сметаной и со сгущенным молоком. Это сделает оладьи более многогранными как блюдо для завтрака.

Есть несколько простых способов приготовления пышных оладий.

Во-первых, тесто замешивается только один раз. Перед обжариванием тесто вымешивать не нужно.

Во-вторых, лучше готовить оладьи на продуктах комнатной температуры.

Приготовим домашние пышные оладьи.

Ингредиенты для оладий:

молоко — 250 мл;

дрожжи — 8 г;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 2,5 ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

мука — 250 г;

яйцо — 1 шт.

Приготовление оладий:

В миске с теплым молоком смешиваем дрожжи и чайную ложку сахара, смешиваем компоненты, растворяя дрожжи. Высыпаем в дрожжевое молоко муку и замешиваем тягучее тесто.

Оставляем тесто на 30 минут в тепле под пищевой пленкой. Далее в тесто высыпаем остатки сахара, соль, вливаем растительное масло и взбитое вилкой яйцо.

Тщательно смешиваем тесто с остальными ингредиентами. Оставляем тесто на полчаса под пищевой пленкой.

В сковороде на сильном огне разогреваем растительное масло. Смачиваем в воде столовую ложку и зачерпываем ей тесто. Второй ложкой помогаем сцеживать тесто на сковороду.

Обжариваем оладьи на умеренном огне примерно по 2,5 минуты с каждой стороне.

При жарке на второй стороне можно накрыть оладьи крышкой, но оставить небольшое отверстие для пара.

Кладем оладьи после обжаривания на бумажное полотенце. Так лишнее масло с оладий быстрее стечет.