Всегда получаются пышными и не опадают. Оладьи на дрожжах: проверенный рецепт

Какое блюдо можно готовить на завтрак постоянно? Наверное таким блюдом стоит считать оладьи. Дело в том, что оладьи получится сочетать с множеством начинок. Например, со сметаной и со сгущенным молоком. Это сделает оладьи более многогранными как блюдо для завтрака.
Есть несколько простых способов приготовления пышных оладий.
Во-первых, тесто замешивается только один раз. Перед обжариванием тесто вымешивать не нужно.
Во-вторых, лучше готовить оладьи на продуктах комнатной температуры.
Приготовим домашние пышные оладьи.
Ингредиенты для оладий:
- молоко — 250 мл;
- дрожжи — 8 г;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — 2,5 ч.л.;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- мука — 250 г;
- яйцо — 1 шт.
Приготовление оладий:
В миске с теплым молоком смешиваем дрожжи и чайную ложку сахара, смешиваем компоненты, растворяя дрожжи. Высыпаем в дрожжевое молоко муку и замешиваем тягучее тесто.
Оставляем тесто на 30 минут в тепле под пищевой пленкой. Далее в тесто высыпаем остатки сахара, соль, вливаем растительное масло и взбитое вилкой яйцо.
Тщательно смешиваем тесто с остальными ингредиентами. Оставляем тесто на полчаса под пищевой пленкой.
В сковороде на сильном огне разогреваем растительное масло. Смачиваем в воде столовую ложку и зачерпываем ей тесто. Второй ложкой помогаем сцеживать тесто на сковороду.
Обжариваем оладьи на умеренном огне примерно по 2,5 минуты с каждой стороне.
При жарке на второй стороне можно накрыть оладьи крышкой, но оставить небольшое отверстие для пара.
Кладем оладьи после обжаривания на бумажное полотенце. Так лишнее масло с оладий быстрее стечет.