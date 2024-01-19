Дорогую рыбу больше не покупаю: приготовила минтай по этому рецепту, получилось намного вкусно

Минтай входит в сегмент не особо дорогих рыбных изделий. То есть минтай доступнее лосося и тунца, что делает его востребованным на рынке морепродуктов. Но, некоторые говорят о том, что готовить минтай сложно. Кому-то вкус минтая не нравится, кто-то считает рыбу слишком сухой после приготовления.

Дело в том, что минтай надо уметь правильно готовить. Если подобрать хороший рецепт, то минтай будет любимым блюдом на обед и ужин. Важно подобрать соус, запечь определенное количество времени.

Расскажем, как правильно приготовить минтай.

Ингредиенты для жареного минтая:

минтай — 2 шт.;

мука — 4 ст.л.;

приправа для рыбы — 1 ч.л.;

красный перец — 1/3 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

лук репчатый — 1 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

кипяток — 200 мл;

сметана — 4 ст.л.;

вода — 70 мл.

Приготовление жареного минтая:

Очищенный минтай нарезаем на небольшие кусочки. В миске смешиваем 3 ложки муки с приправами для рыбы, красным перцем и солью.

Обваливаем кусочки минтая в муке с приправами.

В сковороде на растительном масле обжариваем куски рыбы до румяной корочки со всех сторон.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и полукольцами огурцы.

В сковороде на растительном масле обжариваем лук, добавляем соленые огурцы.

Вливаем воду к огурцам и луку, тушим примерно 5 минут под крышкой.

В таре соединяем муку со сметаной, вливаем в смесь кипяток. Выливаем сметанную массу к луку и огурцам, солим и перчим по вкусу.

В соус кладем жареный минтай, покрываем полностью смесью.

Тушим рыбу в соусе 15 минут под крышкой.

Подавать минтай можно с любым гарниром. Это хороший вариант ужина для всей семьи.