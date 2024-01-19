Дорогую рыбу больше не покупаю: приготовила минтай по этому рецепту, получилось намного вкусно

Минтай входит в сегмент не особо дорогих рыбных изделий. То есть минтай доступнее лосося и тунца, что делает его востребованным на рынке морепродуктов. Но, некоторые говорят о том, что готовить минтай сложно. Кому-то вкус минтая не нравится, кто-то считает рыбу слишком сухой после приготовления.
Дело в том, что минтай надо уметь правильно готовить. Если подобрать хороший рецепт, то минтай будет любимым блюдом на обед и ужин. Важно подобрать соус, запечь определенное количество времени.
Расскажем, как правильно приготовить минтай.
Ингредиенты для жареного минтая:
- минтай — 2 шт.;
- мука — 4 ст.л.;
- приправа для рыбы — 1 ч.л.;
- красный перец — 1/3 ч.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- кипяток — 200 мл;
- сметана — 4 ст.л.;
- вода — 70 мл.
Приготовление жареного минтая:
Очищенный минтай нарезаем на небольшие кусочки. В миске смешиваем 3 ложки муки с приправами для рыбы, красным перцем и солью.
Обваливаем кусочки минтая в муке с приправами.
В сковороде на растительном масле обжариваем куски рыбы до румяной корочки со всех сторон.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и полукольцами огурцы.
В сковороде на растительном масле обжариваем лук, добавляем соленые огурцы.
Вливаем воду к огурцам и луку, тушим примерно 5 минут под крышкой.
В таре соединяем муку со сметаной, вливаем в смесь кипяток. Выливаем сметанную массу к луку и огурцам, солим и перчим по вкусу.
В соус кладем жареный минтай, покрываем полностью смесью.
Тушим рыбу в соусе 15 минут под крышкой.
Подавать минтай можно с любым гарниром. Это хороший вариант ужина для всей семьи.