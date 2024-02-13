Многие читатели нашей редакции отметили, что такой десерт понравился им даже больше, чем знаменитые профитроли из ресторанов. Это неудивительно, ведь дрожжевые булочки с заварным кремом отличаются особой воздушностью.

Невесомость и нежность — те слова, которые точнее всего описывают такой фантастический десерт. Если вам хочется скорее приступить к его выпеканию, проверьте, рабочие ли у вас дрожжи. Ответ утвердительный? Тогда немедленно начинайте готовить столь ароматную выпечку.

Как испечь дрожжевые булочки с заварным кремом

После того как вы свернете тесто с начинкой в рулет, не спешите брать нож. Разрезав им заготовку на порционные куски, вы увидите лишь то, как заварной крем начнет выпирать наружу. Чтобы начинка осталась внутри, а сама выпечка выглядела сказочно красиво, воспользуйтесь обычной нитью. Разрежьте с ее помощью рулет.

Ингредиенты

Пшеничная мука550 г Молоко635 мл Сахар220 г Ванильный сахар20 г Сухие дрожжи10 г Яйцо2 шт. Сливочное масло50 г Соль0,5 ч. л. Кукурузный крахмал30 г Яичный желток1 шт.

Приготовление

Делаем заварной крем. Берем яйца. Отделяем белки от желтков. В сотейник с яичными желтками добавляем 120 г сахара. Всыпаем кукурузный крахмал и 10 г ванильного сахара.Вливаем к сухим ингредиентам 320 мл молока. Хорошенько перемешиваем. Отправляем сотейник на огонь. Варим его содержимое на небольшом огне до загустения, активно помешивая. Перекладываем готовый крем в глубокую миску. Накрываем его пищевой пленкой в контакт. Оставляем крем до полного остывания при комнатной температуре.Замешиваем тесто. Просеиваем пшеничную муку в глубокую емкость. Всыпаем соль и 100 г сахара. Добавляем сухие дрожжи и ванильный сахар. Перемешиваем всё, используя венчик.К сухим ингредиентам вливаем 300 мл теплого молока и растопленное (не горячее!) сливочное масло. Добавляем яичные белки. Замешиваем однородное тесто. Помещаем его в емкость, смазанную маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой. Убираем его в тепло на 60 минут.Припыляем рабочую поверхность мукой. Выкладываем на нее тесто. Раскатываем его в прямоугольный тонкий пласт. Сверху выкладываем полностью остывший заварной крем, равномерно его распределяя. До нижнего края не доходим. Аккуратно заворачиваем тесто с кремом в плотный рулет. Используя нить, режем его на небольшие кусочки одинакового размера (будущие булочки).Выкладываем заготовки на противень, застеленный пекарской бумагой. Накрываем их полотенцем. Оставляем булочки для расстойки на 15 минут при комнатной температуре.Взбиваем яичный желток с оставшимся молоком. Смазываем полученной смесью заготовки, используя кулинарную кисточку. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут.

Посыпьте булочки сахарной пудрой, использовав сито. Затем заварите свой любимый чай и устройтесь поудобней на диване. С таким бесподобным десертом и вкусным горячим напитком ваш вечер пройдет просто волшебно.