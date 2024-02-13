Нереально вкусный рыбный рулет. Закусочная слабосоленая скумбрия: идеальная закуска на праздничный стол

Приготовление малосольной рыбы началось примерно в XV веке. Тогда солить рыбу стали моряки для того, чтобы продукт дольше хранился на судне. Первой соленой рыбой стоит считать сельдь. К слову, раньше селедка считалась пищей бедняков. После засолки она стала представлять интерес даже у высших слоев знати.

Позднее люди стали солить скумбрию. Эта рыба отличалась своим вкусом от привычной сельди. По этой причине она сразу попала на столы знатных особ и стала даже деликатесом.

Сейчас скумбрию продолжают солить, только рецептура приготовления изменилась. Покажем, как сделать из слабосоленой скумбрии рулет.

Ингредиенты для слабосоленой скумбрии:

скумбрия — 500 г;

соль — 1 ч.л.;

чеснок — 4 зубчика.

Приготовление слабосоленой скумбрии:

Слегка размораживаем скумбрию, удаляем жабры, хвост и голову, а также плавники. По спине делаем вдоль надрез и снимаем кожу.

Делим рыбу по хребту на две части и удаляем внутренности и сам хребет. Удаляем внутреннюю черную пленку из рыбы и мелкие кости, слегка высушиваем внутреннюю часть бумажным полотенцем.

Посыпаем мясо рыбы солью, втираем в волокна руками. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, растираем по рыбе вместе с черным молотым перцем.

Также можно использовать лимон и карри или смесь перцев для маринования рыбы. Выкладываем рыбу на пищевую пленку и заворачиваем плотно вдоль.

Рыбу кладем в контейнер и убираем в холодильник на 6 часов, а затем кладем рыбу в морозилку на 10 часов.

Перед подачей лучше достать рыбу за 10 минут до сервировки.

Так рыба слегка отмерзнет и ее будет легче нарезать на маленькие рулеты.