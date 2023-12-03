ГлавнаяРецептыЭкономия времени, сил и нервов: как быстро и легко помыть картошку Экономия времени, сил и нервов: как быстро и легко помыть картошку На чтение: 1 минута Мытье картофеля вряд ли кто считает легким и приятным процессом. Впрочем, есть способ облегчить себе жизнь и выполнить работу всего за несколько минут. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Домохозяйка из США приобрела незаурядную популярность в США, поделившись оригинальным способом мытья картофеля. Этот лайфхак девушке передала бабушка, и она пользуется им каждый раз, когда выпадает необходимость. Интересно «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Для того чтобы сэкономить себе время и нервы, достаточно всего одного девайса – посудомоечной машины. Девушка показала, что нужно только разложить картошку в устройство, выбрать правильную программу и идти заниматься своими делами. Единственное, о чем нужно позаботиться – отсутствие моющего средства в машинке и выбрать только полоскание. Буквально 4 минуты – и дело будет сделано, – рассказала девушка. Как помыть картофель в посудомойке: видео Как это часто случается, мнения аудитории в социальной сети разделились. Противников этой идеи хватает, однако в основном люди удивляются, как легко можно помыть картофель. «Вау, это гениально»; «Посудомойку нужно покупать только ради этого»; «Еще не пробовала, но уже увлекаюсь», – комментируют люди видео с лайфхаком. Поделитесь с друзьями