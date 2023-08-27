Ремонт будинку під ключ у Львові з гарантованою якістю

Керамогранітом виконується не лише облицювання внутрішніх стін та підлоги, а й створюється гарний фасад. Матеріал має, крім гарної міцності, морозостійкість. Тому його застосовують не тільки в інтер'єрі, але і екстер'єрі, наприклад, в обробці вентильованого фасаду.

Для вентильованого фасаду з керамограніту використовується плитка великих квадратних розмірів: шириною та довжиною від 45 до 90 см. Найбільш популярний, усереднений варіант 60х60 см з товщиною до 1-1,2 см. Зрештою керамограніт є декоративним завершенням, під яким захований каркас, як підвісна система, мінеральна вата, волого-і вітроізоляційна плівка. Якщо вам потрібний якісний ремонт квартир, рекомендуємо переходити на відповідний сайт https://dimar.com.ua/repairs/turnkey-repair.html.

Вентильований фасад з керамограніту: технологія монтажу

Оптимальний варіант оновлення стін – змонтувати навісний фасад з керамограніту. У такому виконанні монтаж може виконуватись на одноповерхових та багатоквартирних будинках.

Начіпні фасади широко використовуються в оновленні старих будівель, торгових та офісних центрів, банківських установ, житлового комплексу. Вони чудово підійдуть для бетонних, цегляних, керамоблочних, газобетонних будівель.

Технологія монтажу включає такі етапи як:

Монтаж каркасу; Установка утеплювача, волого- та вітрозахисту; Фінішна робота із встановлення керамогранітної плитки.

Примітка. Як захист від вологи та вітру виконується монтаж спеціальної плівки поверх мінеральної вати. Однак така плівка пропускає сконденсовану вологу.

Навісний фасад з керамограніту

Основна суть полягає в тому, що монтаж здійснюється на навісну конструкцію без розчинів та штукатурки. У такому випадку з'являється можливість цілорічного утеплення. Також між основною стіною та плиткою з'являється «повітряна подушка» завтовшки 25-30 см.

Така система не тільки запобігає формуванню містків холоду, але й виводить вологу з утеплювача. У той же час повітряна подушка регулює температуру всередині будинку взимку та влітку. У літню пору будинок не нагрівається, взимку всередині завжди тепло. Причому взимку суттєво економиться паливо для обігріву. Фасадні підйомники ZLP 630 – обладнання для підйому вантажів та людей, а також для виконання висотних робіт до 150 м.

У чому переваги монтажу вентильованих фасадів з керамограніту?

Така технологія підходить для фасаду з будь-якими дефектами, нерівностями, тріщинами, недоліками; Так Ви не тільки змінюєте зовнішній вигляд будівлі, але й збільшуєте термін служби будинку; З таким фасадом надовго відкладається ремонт несучих стін; Поліпшуються енергозберігаючі властивості будинку.

Увага. Перед тим, як виконати монтаж керамогранітного фасаду, що вентилюється, необхідно розрахувати максимальне навантаження на стіни.