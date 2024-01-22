Идеальная добавка к любому гарниру. Как приготовить мясную подливу

Подлива может быть как вкусным дополнением к гарниру, так и самостоятельным блюдом.
Подлива, приготовленная со свининой, курицей, говядиной или любым другим мясом, – лучшая добавка к макаронам, рису, гречке и другим гарнирам. Она также может употребляться и как самостоятельно блюдо. Подлива получается сытной, ароматной и в разы улучшает вкус привычных продуктов.
Подлива со свининой
Ингредиенты:
- Свинина – 500 гр;
- Лук – 1 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Вода – 2 стак;
- Мука пшеничная – 1 ст. л;
- Томатная паста – 1 ст. л;
- Растительное масло – 30 гр;
- Соль по вкусу;
- Специи сухие по вкусу.
Способ приготовления:
Для подливы лучше брать свинину с небольшими прожилками жира. Помыть его, обсушить бумажным полотенцем, после чего порезать на небольшие кусочки одинакового размера и обжарить на сковородке на сильном огне до золотистого цвета. Лук почистить, мелко нарезать и добавить к мясу. Морковь очистить, натереть на крупной терке и тоже добавить в сковородку к мясу и луку. Все вместе жарить около пяти минут, помешивая, после чего налить в скороводу горячей воды или больона и тушить под крышкой около 20 минут, пока мясо станет мягким. Если мясо «старое», необходимо тушить немного дольше.
В стакане холодной воды размешать ложку муки и добавить немного томатной пасты. Все хорошо перемешать и вылить в сковороду к мясу. Добавить соль и сухие специи. Довести подливку до кипения, постоянно помешивая. Во время нагрева подлива станет гуще. Готовую подливу подавать в горячем виде с любым гарниром.
Куриная подлива в сметане с сыром
Ингредиенты:
- Филе куриное – 2 шт;
- Лук репчатый – 1 головка;
- Сыр твердый – 300 гр;
- Сметана – 500 гр;
- Соль и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Филе вымыть, очистить от пленки, порезать на средние кусочки одинакового размера. Лук порезать тонкими полукольцами. Сыр натереть на мелкую терку, смешать его со сметаной и специями: молотым перцем, куркумой, травами. Добавить стакан теплой воды и снова все хорошо перемешать.
В керамическую форму сложить перемешанную с сырным соусом и луком курицу, поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Желательно накрыть форму крышкой.
Напомним, как приготовить натуральный куриный бульон по всем правилам.