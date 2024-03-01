Портал про города-курорты | Perekop

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

На чтение: 2 минуты
Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Важным блюдом в кулинарном мире считается запеканка. Она помогла выжить большому количеству крестьян в Средние века. Дело в том, что раньше запеканкой считался любой набор продуктов, которые можно было запечь в печи. Часто это были просто объедки со стола.

Сейчас запеканка стала более цивильным блюдом. Делают запеканку в разных странах по своему. Например, есть сытный итальянский рецепт запеканки — лазаньи. Она готовится из пластин теста с овощной и мясной начинкой.  Есть много вариаций лазаньи, все они получаются отменно.

Приготовим самостоятельно лазанью.

Ингредиенты для лазаньи:

  • Фарш — 700 г;
  • Соль — 2 ч.л.;
  • Перец — 1 ч.л.;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Орегано — 1 ч.л.;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Томатная паста — 2 ст.л.;
  • Яйца — 10 шт.;
  • Мука — 400 г.

Ингредиенты для соуса:

  • Сливочное масло — 30 г;
  • Мука — 3 ст.л.;
  • Молоко — 500 мл;
  • Мускатный орех;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Сыр — 150 г.

Приготовление лазаньи:

В сковороде на растительном масле обжариваем фарш, добавляем ложку соли, перца, паприки и орегано, выкладываем томатную пасту и перемешиваем. Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, высыпаем к фаршу и смешиваем.

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Делим желтки и белки, кладем в отдельные миски. К муке выкладываем желтки и замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.

Для соуса в сотейнике растапливаем сливочное масло и смешиваем с мукой до образования комочков. Вливаем в смесь молоко и доводим до загустения.

В густую массу высыпаем мускатный орех и соль, перемешиваем.

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Делим тесто на 4 части, каждую раскатываем в прямоугольный пласт чуть больше площади формы для запекания.

Смазываем соусом дно формы для запекания, кладем первый пласт. На пласт кладем мясную начинку, смазываем соусом.

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Покрываем мясо с соусом пластом, повторяем действия с фаршем.

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Натираем сыр, посыпаем им последний пласт теста. Запекаем лазанью в духовке при 180 градусах 30 минут.

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Получается сытное блюдо родом из Италии.

Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Можно украсить лазанью зеленью по желанию.

Что будем искать? Например,Человек