Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Важным блюдом в кулинарном мире считается запеканка. Она помогла выжить большому количеству крестьян в Средние века. Дело в том, что раньше запеканкой считался любой набор продуктов, которые можно было запечь в печи. Часто это были просто объедки со стола.
Сейчас запеканка стала более цивильным блюдом. Делают запеканку в разных странах по своему. Например, есть сытный итальянский рецепт запеканки — лазаньи. Она готовится из пластин теста с овощной и мясной начинкой. Есть много вариаций лазаньи, все они получаются отменно.
Приготовим самостоятельно лазанью.
Ингредиенты для лазаньи:
- Фарш — 700 г;
- Соль — 2 ч.л.;
- Перец — 1 ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Орегано — 1 ч.л.;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Томатная паста — 2 ст.л.;
- Яйца — 10 шт.;
- Мука — 400 г.
Ингредиенты для соуса:
- Сливочное масло — 30 г;
- Мука — 3 ст.л.;
- Молоко — 500 мл;
- Мускатный орех;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сыр — 150 г.
Приготовление лазаньи:
В сковороде на растительном масле обжариваем фарш, добавляем ложку соли, перца, паприки и орегано, выкладываем томатную пасту и перемешиваем. Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, высыпаем к фаршу и смешиваем.
Делим желтки и белки, кладем в отдельные миски. К муке выкладываем желтки и замешиваем эластичное и не липкое тесто.
Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.
Для соуса в сотейнике растапливаем сливочное масло и смешиваем с мукой до образования комочков. Вливаем в смесь молоко и доводим до загустения.
В густую массу высыпаем мускатный орех и соль, перемешиваем.
Делим тесто на 4 части, каждую раскатываем в прямоугольный пласт чуть больше площади формы для запекания.
Смазываем соусом дно формы для запекания, кладем первый пласт. На пласт кладем мясную начинку, смазываем соусом.
Покрываем мясо с соусом пластом, повторяем действия с фаршем.
Натираем сыр, посыпаем им последний пласт теста. Запекаем лазанью в духовке при 180 градусах 30 минут.
Получается сытное блюдо родом из Италии.
Можно украсить лазанью зеленью по желанию.