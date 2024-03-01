Фарш готовлю так, что никто не может отказаться. Невероятно вкусный рецепт для всей семьи

Важным блюдом в кулинарном мире считается запеканка. Она помогла выжить большому количеству крестьян в Средние века. Дело в том, что раньше запеканкой считался любой набор продуктов, которые можно было запечь в печи. Часто это были просто объедки со стола.

Сейчас запеканка стала более цивильным блюдом. Делают запеканку в разных странах по своему. Например, есть сытный итальянский рецепт запеканки — лазаньи. Она готовится из пластин теста с овощной и мясной начинкой. Есть много вариаций лазаньи, все они получаются отменно.

Приготовим самостоятельно лазанью.

Ингредиенты для лазаньи:

Фарш — 700 г;

Соль — 2 ч.л.;

Перец — 1 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Орегано — 1 ч.л.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Томатная паста — 2 ст.л.;

Яйца — 10 шт.;

Мука — 400 г.

Ингредиенты для соуса:

Сливочное масло — 30 г;

Мука — 3 ст.л.;

Молоко — 500 мл;

Мускатный орех;

Соль — 1 ч.л.;

Сыр — 150 г.

Приготовление лазаньи:

В сковороде на растительном масле обжариваем фарш, добавляем ложку соли, перца, паприки и орегано, выкладываем томатную пасту и перемешиваем. Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, высыпаем к фаршу и смешиваем.

Делим желтки и белки, кладем в отдельные миски. К муке выкладываем желтки и замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.

Для соуса в сотейнике растапливаем сливочное масло и смешиваем с мукой до образования комочков. Вливаем в смесь молоко и доводим до загустения.

В густую массу высыпаем мускатный орех и соль, перемешиваем.

Делим тесто на 4 части, каждую раскатываем в прямоугольный пласт чуть больше площади формы для запекания.

Смазываем соусом дно формы для запекания, кладем первый пласт. На пласт кладем мясную начинку, смазываем соусом.

Покрываем мясо с соусом пластом, повторяем действия с фаршем.

Натираем сыр, посыпаем им последний пласт теста. Запекаем лазанью в духовке при 180 градусах 30 минут.

Получается сытное блюдо родом из Италии.

Можно украсить лазанью зеленью по желанию.