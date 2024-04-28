Гениальный рецепт: как из куриного филе и других простых продуктов сделать салат к празднику

Салаты – это непременная часть праздничного застолья. И не обязательно тратить много денег, чтобы поразить гостей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат поражает своим вкусом и нежностью. Удачное сочетание продуктов гарантирует, что он исчезнет со стола просто в считанные минуты.

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Рецепт салата с курицей

Время : 30 минут

порций : 4

Ингредиенты :

– 2 куриных филе;

– половина банки консервированной кукурузы;

– 150 грамм твердого сыра;

– 1 большой свежий огурец;

– 6 яйца;

– 200 грамм майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе варим или запекаем. Нарезаем кубиком и выкладываем в миску для салата (для хорошей формы можно воспользоваться кондитерским кольцом). Смазываем щедрым слоем майонеза. Затем выкладываем и разравниваем кукурузу и снова смазываем майонезом. Выкладываем тертый сыр и делаем сеточку из майонеза. Ту же процедуру повторяем с огурцами. Вареные яйца делим на желтки и белки. Желтки мелко натираем и кладем в салат. Солим и даем немного майонеза. Последний слой– белки, по желанию можно украсить блюдо по своему усмотрению.

Приятного аппетита!

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