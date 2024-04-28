ГлавнаяРецептыГениальный рецепт: как из куриного филе и других простых продуктов сделать салат к празднику Гениальный рецепт: как из куриного филе и других простых продуктов сделать салат к празднику На чтение: 1 минута Салаты – это непременная часть праздничного застолья. И не обязательно тратить много денег, чтобы поразить гостей. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат поражает своим вкусом и нежностью. Удачное сочетание продуктов гарантирует, что он исчезнет со стола просто в считанные минуты. Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Рецепт салата с курицей Время : 30 минут порций : 4 Ингредиенты : – 2 куриных филе; – половина банки консервированной кукурузы; – 150 грамм твердого сыра; – 1 большой свежий огурец; – 6 яйца; – 200 грамм майонеза; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Куриное филе варим или запекаем. Нарезаем кубиком и выкладываем в миску для салата (для хорошей формы можно воспользоваться кондитерским кольцом). Смазываем щедрым слоем майонеза. Затем выкладываем и разравниваем кукурузу и снова смазываем майонезом. Выкладываем тертый сыр и делаем сеточку из майонеза. Ту же процедуру повторяем с огурцами. Вареные яйца делим на желтки и белки. Желтки мелко натираем и кладем в салат. Солим и даем немного майонеза. Последний слой– белки, по желанию можно украсить блюдо по своему усмотрению. Приятного аппетита! Это очень вкусно: подборка рецептов плацка с вишней. Поделитесь с друзьями