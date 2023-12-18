ГлавнаяРецептыГотовимся к Рождеству: рецепт пухленьких пончиков к праздничному столу Готовимся к Рождеству: рецепт пухленьких пончиков к праздничному столу На чтение: 2 минуты Символом Рождества для многих являются пышки. Эта пухлая и вкусная выпечка может стать украшением любого стола. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Начинку можно использовать по вашему вкусу. Если вы возьмете варенье, то берите очень густое, или добавьте к нему немного крахмала с сухарями, ведь под действием температуры именно крахмал не даст варенью растекаться. Попробуйте также Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники Рецепт пончиков на Рождество Время: 1 час 30 минут Порций: 12 Ингредиенты: – 350 миллилитров молока; – 50 граммов дрожжей; – 2 яйца; – 4 желтка; – 100 граммов масла; – 1 столовая ложка масла; – ванилин; – 2 столовые ложки спирта; – 700 граммов муки; – 6 столовых ложек сахара; – 1 столовая ложка сметаны. Приготовление: В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 4 столовые ложки муки. Перемешайте и на 15 минут поставьте в теплое место. Яйца хорошо взбейте с оставшимся сахаром, добавьте масло, сметану и вылейте в опару. Также добавьте спирт, ванилин и половину муки, хорошо перемешайте. Добавьте растопленное масло и оставшуюся муку. Замесите тесто. Оно должно быть липким и тянуться за рукой. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место до увеличения вдвое. После этого начните формировать пончики. Начинку используйте по своему вкусу. Выкладывайте их на полотенце и давайте еще 20 минут, чтобы подросли. Жарьте пончики на среднем огне. Перед подачей на стол хорошо обсыпьте сахарной пудрой. Любите сладенькое? Попробуйте еще приготовить торт «Битое стекло» – его даже не нужно выпекать! Поделитесь с друзьями