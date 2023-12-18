Портал про города-курорты | Perekop

Готовимся к Рождеству: рецепт пухленьких пончиков к праздничному столу

На чтение: 2 минуты
Готовимся к Рождеству: рецепт пухленьких пончиков к праздничному столу

Символом Рождества для многих являются пышки. Эта пухлая и вкусная выпечка может стать украшением любого стола.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Начинку можно использовать по вашему вкусу. Если вы возьмете варенье, то берите очень густое, или добавьте к нему немного крахмала с сухарями, ведь под действием температуры именно крахмал не даст варенью растекаться.

Попробуйте также Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники

Рецепт пончиков на Рождество

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 12

Ингредиенты:
– 350 миллилитров молока;
– 50 граммов дрожжей;
– 2 яйца;
– 4 желтка;
– 100 граммов масла;
– 1 столовая ложка масла;
– ванилин;
– 2 столовые ложки спирта;
– 700 граммов муки;
– 6 столовых ложек сахара;
– 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

  1. В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 4 столовые ложки муки. Перемешайте и на 15 минут поставьте в теплое место.
  2. Яйца хорошо взбейте с оставшимся сахаром, добавьте масло, сметану и вылейте в опару. Также добавьте спирт, ванилин и половину муки, хорошо перемешайте.
  3. Добавьте растопленное масло и оставшуюся муку. Замесите тесто. Оно должно быть липким и тянуться за рукой.
  4. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место до увеличения вдвое. После этого начните формировать пончики. Начинку используйте по своему вкусу. Выкладывайте их на полотенце и давайте еще 20 минут, чтобы подросли.
  5. Жарьте пончики на среднем огне. Перед подачей на стол хорошо обсыпьте сахарной пудрой.

Любите сладенькое? Попробуйте еще приготовить торт «Битое стекло» – его даже не нужно выпекать!

Что будем искать? Например,Человек