Пирог «Бедный студент»: настоящая вкусняшка из простейших ингредиентов

Чтобы приготовить вкусную выпечку, не обязательно иметь множество ингредиентов. Попробуйте пирог «Бедный студент» – нужные продукты точно найдутся у вас дома.

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Для приготовления хватит всего одного стакана молока и одного яйца. Кроме того, тесто для «Бедного студента» делается около 10 минут.

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Пирог «Бедный студент»: пошаговый рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 стакан молока;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка масла;

– 3 столовые ложки меда или варенья.

Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой или какао / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте глубокую форму для выпечки. Смажьте ее сливочным или растительным маслом. Присыпьте сухарями или мукой Насыпьте в миску муку, соду и сахар и перемешайте венчиком до однородности. Влейте в смесь масло, молоко, разбейте яйцо и добавьте мед или варенье. Смешайте венчиком или лопаткой. Также в пирог можно добавить молотые орехи или нарезанные сухофрукты по вкусу. Перелейте тесто в форму. Немного стряхните ее руками, чтобы тесто равномерно распределилось и отправьте выпекаться на 40 – 45 минут. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой – если палочка получилась сухой, то пирог готов. Немного остудите десерт в форме и переложите на поднос.

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