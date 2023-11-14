ГлавнаяРецептыПирог «Бедный студент»: настоящая вкусняшка из простейших ингредиентов Пирог «Бедный студент»: настоящая вкусняшка из простейших ингредиентов На чтение: 2 минуты Чтобы приготовить вкусную выпечку, не обязательно иметь множество ингредиентов. Попробуйте пирог «Бедный студент» – нужные продукты точно найдутся у вас дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для приготовления хватит всего одного стакана молока и одного яйца. Кроме того, тесто для «Бедного студента» делается около 10 минут. Идея для ужина Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Пирог «Бедный студент»: пошаговый рецепт Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 250 граммов пшеничной муки; – 150 граммов сахара; – 1 чайная ложка соды; – 1 стакан молока; – 1 яйцо; – 1 столовая ложка масла; – 3 столовые ложки меда или варенья. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой или какао / Фото Unsplash Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте глубокую форму для выпечки. Смажьте ее сливочным или растительным маслом. Присыпьте сухарями или мукой Насыпьте в миску муку, соду и сахар и перемешайте венчиком до однородности. Влейте в смесь масло, молоко, разбейте яйцо и добавьте мед или варенье. Смешайте венчиком или лопаткой. Также в пирог можно добавить молотые орехи или нарезанные сухофрукты по вкусу. Перелейте тесто в форму. Немного стряхните ее руками, чтобы тесто равномерно распределилось и отправьте выпекаться на 40 – 45 минут. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой – если палочка получилась сухой, то пирог готов. Немного остудите десерт в форме и переложите на поднос. Понравился рецепт? Попытайтесь еще приготовить домашние шоколадные конфеты – нужно всего 3 ингредиента и 20 минут. Поделитесь с друзьями