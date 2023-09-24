Рецепт: Засолка груздей — Мой любимый способ! Быстро и вкусно!

Ингредиенты:

грибы грузди — 10 кг;

соль — 500 гр;

лавровый лист — по вкусу;

сухой укроп — по вкусу;

чеснок — 5-7 головок;

перец горошком — по вкусу

Способ приготовления: Наконец-то наступил урожайный грибной год! У меня рецепт Засолка груздей, проверенный годами. Люблю солить только именно таким способом.

В этот раз набрали целенаправленно сухие грузди. Поместила в большой таз и кастрюлю.

Если совсем некогда, да и даже лучше будет, если грибы оставить на несколько часов в воде (можно даже суток), периодически меняю холодную воду.

Но я сразу все перемыла. Отрезала все подозрительные места. Надо сказать, что сырые грузди практически не бывают червивыми. Поэтому я их больше остальных люблю.

Сырые легко моются.

Грузди разные по размеру. Есть большие, средние и совсем маленькие.

Затем я ставлю на плиту две кастрюли (у меня больше не помещается) с водой и грибами.

Довожу до кипения.

Снимаю образовавшуюся пену. После закипания варю буквально 5 минут. В воду я не добавляю ни соль и никакие другие приправы.

После этого перекидываю грибы в дуршлаг и промываю холодной водой.

Пока варится первая партия, готовлю кастрюлю (10-ти литровую). На дно сыплю соль, сухой укроп, черный перец горошком, нарезанный на кусочки чеснок

Остуженные грузди еще раз осматриваю. Вдруг что-то пропустила, тогда в данный момент вырежу, отрежу. Средние и маленькие помещаю полностью.

Сильно большие разрезаю на несколько частей.

Один слой помещаю вниз «лицом». Второй наоборот. И каждый слой или почти пересыпаю солью, горошком, укропом, добавляю лавровый лист.

Итак, до самого верха.

Затем закрываю грибы подходящей тарелкой или крышкой и сверху груз. Обычно это наполненная водой трехлитровая банка. Фото есть в отзыве Грузди и рыжики соленые.

Кастрюлю просто оставляю на столе и держу ровно трое суток. За это время появилась жидкость. Так и должно быть.

Затем перекладываю в банки и в холодильник. Грузди можно съесть практически сразу после этого. Но лучше пусть постоят в холодильнике несколько дней.

Мне очень нравятся на вкус такие соленые грузди. Главное с солью не промахнуться. Люблю соленые грибы со сметаной, подсолнечным маслом и луком к жареной и любой другой картошке. Да и к другим гарнирам подойдет.

Соль и приправы я добавляю чисто на «глаз». Для ориентировки пропорции примерно такие. На один килограмм груздей — две столовые ложки соли (не мелкой!).

На обработку десяти килограмм у меня ушло часов 5-6. Таким же способом солю сухие грузди и опята.

Время приготовления: 6 ч.